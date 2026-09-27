Datos Clave La revelación de Vozinha: el arquero de Colo Colo no está contento con haber perdido su privacidad tras el Mundial 2026 “Prefiero la de antes”: dijo el golero sobre su nueva vida de exposición Figura internacional: después de su gran actuación en la cita planetaria con Cabo Verde

Vozinha mostró su lado más humano: el portero de Colo Colo se sinceró sobre el precio que ha tenido que pagar tras el salto a la fama que significó su actuación con Cabo Verde en el Mundial, y el balance que hace no es el que muchos imaginarían.

En conversación con The Observer, en una entrevista replicada por TNT Sports, el golero reconoció que la exposición mediática le cambió la vida, y no precisamente para bien en el plano personal.

La confesión de Vozinha sobre el costo de la fama tras el Mundial 2026

“Perdí mi paz y mi tranquilidad. Ya no tengo privacidad, o al menos tengo mucha menos que antes”, expresó el meta de los Tiburones Azules, describiendo cómo es su día a día desde que su nombre recorrió el mundo.

El arquero fue todavía más lejos al momento de comparar su presente con lo que era su rutina antes de la cita planetaria: “Si me dieran a elegir entre la vida que tengo hoy y la que tenía antes, escogería la de antes”, sentenció.

El salto a la fama de Vozinha con Cabo Verde

La vida del golero cambió por completo tras la histórica participación de su selección en el Mundial, donde los caboverdianos se convirtieron en una de las grandes sorpresas del torneo y él en una de sus figuras.

Ese rendimiento le abrió las puertas del fútbol sudamericano y derivó en su fichaje por Colo Colo, club que, según sus propias palabras, fue el que más interés mostró por contar con sus servicios.