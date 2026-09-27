Datos Clave El rival: Colo Colo enfrentará a Deportes Puerto Montt por los cuartos de final de la Copa Chile. El Velero dejó en el camino a Ñublense. Programación: El partido de ida está agendado para este martes 29 de septiembre, mientras que la vuelta se jugará el próximo 6 de octubre. Descartan conflicto: Desde Blanco y Negro descartaron un supuesto conflicto con Joaquín Sosa, quien se dijo que estaba recibiendo la mitad de su sueldo.

Colo Colo se reencontró con las victorias el pasado viernes en un momento clave: los albos derrotaron por la cuenta mínima a Audax Italiano con un gol del canterano Gedeón Díaz y se inscribieron en los cuartos de final de la Copa Chile. Para esta instancia del certamen, el Cacique ya tiene rival confirmado, el cual conocieron en las últimas horas.

Se trata de Deportes Puerto Montt, equipo que cayó por 1-2 ante Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, pero que gracias a la ventaja obtenida en la ida se quedaron con la llave por un global de 3-2. Luego de definir el primer enfrentamiento de la llave de los ocho mejores, la Federación de Fútbol de Chile confirmó que la ida se jugará este martes 29 de septiembre desde las 18:00 horas en el Estadio Chinquihue, mientras que la revancha tendrá lugar en el Estadio Monumental el próximo martes 6 de octubre a partir de las 20:30 horas.

Por otro lado, desde Blanco y Negro rompieron el silencio y se refirieron por primera vez al supuesto conflicto con Joaquín Sosa. Hace algunos días, Radio ADN reveló que el defensor estaba recibiendo la mitad de su sueldo desde junio debido a un desacuerdo con Bologna, club dueño de su pase. Sin embargo, el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, aseguró que “están todos los contratos en regla y nosotros estamos muy contentos con Joaquín. Esperamos pronto hacer valer la opción de compra para que se pueda quedar”.

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