Batacazo en los octavos de final de la Copa Chile 2026. Deportes Puerto Montt vence en el global a Ñublense y clasifica a los cuartos de final de la competencia. Los Diablos Rojos se quedaron con la victoria en la vuelta por 2-1, pero el global terminó 2-3 a favor de los Delfines, quienes con un jugador menos en los minutos finales aguantaron el marcador a favor que consiguieron en la ida.

Ñublense dominó el cotejo, y logró estar gran parte del duelo arriba en el marcador con un doblete de Esteban Calderón, pero un penal en el primer tiempo que convirtió Richard Paredes le permitió a Deportes Puerto Montt a clasificar a la siguiente fase, donde enfrentará a Colo Colo.

Los goles de Ñublense vs Puerto Montt

En el Estadio Nelson Oyarzún, la escuadra chillaneja logró la apertura del marcador desde los camarines, ya que a los 3′ minutos el atacante Esteban Calderón descontó en el global. El extremo de los Diablos Rojos, Lucas Molina, agunató el balón en el área y mandó un centro a los pies de Calderón, quien con un zapatazo anotó el primer gol de Ñublense en la serie.

Deportes Puerto Montt sufría en condición de visita, pero consiguió un penal a favor que le permitió igualar el compromiso. Tras una gran jugada personal de Richard Paredes, el atacante fue bajado en el área por el golero local, Nicola Pérez. El juez del compromiso no dudó y sancionó la pena máxima. El encargado de patear desde los doce pasos fue el mismo Paredes, quien a los 35′ minutos puso tablas en el marcador.

El resultado adverso en el local obligó a los pupilos de Juan José Ribera a atacar constantemente en el campo de los Delfines, y lograron en segundo gol al minuto 52′, tras un gran centro de Molina que conectó en la boca del arco Esteban Paredes, quien marcó su doblete.

Los últimos minutos del compromiso fueron una pesadilla para Deportes Puerto Montt, ya que en el 87′ sufrieron la expulsión de su goleador, Richard Paredes, debido a doble amarilla. A pesar de cerrar el cotejo con un jugador menos, los Delfines aguantaron el global y avanzaron de fase en la copa.

Estadísticas de Ñublense vs Puerto Montt

Chilean Cup – 2026 Chilean Cup Puerto Montt Segunda mitad Municipal Bicentennial Stadium Nelson Oyarzún – Chillán Ñublense Richard Paredes 35′ Esteban Calderon 3′

Esteban Calderon 3′ Esteban Calderon 52′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 6 ‘ Ñublense Tarjeta amarilla : Diego Sanhueza 89 ‘ Ñublense Tarjeta amarilla : Ignacio Tapia 87 ‘ Puerto Montt Tarjeta amarilla/roja : Richard Paredes 80 ‘ Ñublense Sustitución : Franco Rami 69 ‘ Puerto Montt Tarjeta amarilla : Maximiliano Riveros 65 ‘ Puerto Montt Sustitución : Cristóbal Nanning 60 ‘ Puerto Montt Sustitución : Nicolás Mancilla 60 ‘ Puerto Montt Sustitución : Juan Jose Jaime 59 ‘ Puerto Montt Sustitución : Fabian Espinoza 56 ‘ Ñublense Sustitución : Diego Sanhueza 56 ‘ Ñublense Sustitución : Gabriel Maximiliano Graciani 55 ‘ Ñublense Sustitución : Ignacio Tapia 52 ‘ Ñublense Gol : Esteban Calderon 46 ‘ Ñublense Sustitución : Diego Céspedes 46 ‘ Puerto Montt Tarjeta amarilla : Alexis Sabella 46 ‘ Puerto Montt Sustitución : Byron Nieto 35 ‘ Puerto Montt Penalización : Richard Paredes 24 ‘ Ñublense Tarjeta amarilla : Lorenzo Enrique Reyes Vicencio 18 ‘ Puerto Montt Tarjeta amarilla : Richard Paredes 3 ‘ Ñublense Gol : Esteban Calderon Goal! Esteban Calderon scores, making it 2-1. Esteban Calderon takes a shot with his right foot and scores. Goal! The score is now 1-1. Richard Paredes takes a shot with his right foot and scores. Goal in the penalty shootout! Richard Paredes scores, making it 1-1. Goal! Esteban Calderon scores to make it 1-0, assisted by Lucas Molina. Shot – Esteban Calderon Right Footed Shot Goal Puerto Montt Puerto Montt 4-2-3-1 13 Luis

Ureta 2 Ariel

Morales 38 Yedar

Naguil 4 Maximiliano

Riveros 15 Kevin

Egaña 23 Gabriel

Ignacio

Castillo

Castillo 27 Diego

Mancilla 6 Danilo

Díaz 16 Jason

Flores 18 Alexis

Sabella 8 Richard

Paredes Entrenador

0 Emilio José Mancilla Soldán

Bench

9 Luciano Vazquez



11 Reiner Castro



14 José Cárdenas



17 Byron Nieto



21 Fabian Espinoza



22 Juan Jose Jaime



26 Nicolás Mancilla



31 Cristóbal Nanning



36 Emilio Iker Ascui Gana

Ñublense Ñublense 3-5-2 1 Alison

Nicola

Pérez

Barone 5 F.

Campos 6 Pablo

Ezeqiel

Calderón 15 Sebastián

Andrés

Valencia

Cisternas 7 Fernando

Ovelar 21 Lorenzo

Enrique

Reyes

Vicencio 35 Christian

León

Mansilla

Rocamora 11 Lucas

Molina 14 Giovanni

Campusano 26 Esteban

Calderon 20 Ignacio

Jeraldino Entrenador

0 Juan Ribera

Bench

3 Carlos Salomón



8 Gabriel Maximiliano Graciani



9 Franco Rami



16 Diego Sanhueza



18 Diego Céspedes



19 Ignacio Tapia



25 Hernán Muñoz



27 Vicente Guzmán



31 Justin Poblete

1 Esquinas 11 1 Remates fuera de objetivo 13 3 Tiros Totales 29 107 Ataques 178 30 Ataques peligrosos 142 37 % de Posesión de Balón 63 134 Caja fuerte para pelotas 99 1 Penalizaciones 0 2 Disparos Dentro del Área 14 1 Tiros fuera del área 15 3 Fuera de juego 4 1 Objetivos 2 22 Saques de puerta 2 3 Intentos de gol 19 6 Tiros libres 14 14 Faltas 7 8 Salvadas 1 0 Disparos Bloqueados 7 5 Sustituciones 5 18 Saques de banda 31 66 Pases largos 61 13 Placajes 5 0 Asistencias 2 234 Pases 375 138 Pases exitosos 282 59 Porcentaje de Pases Exitosos 75 1 TarjetasRojas 0 4 Tarjetas amarillas 2 2 Disparos a puerta 9 3 Lesiones 1 7 Total de Cruces 48 1 Cruces Precisas 15 11 Intercepciones 6 44 Duelo Ganados 38 5 Intentos de regate 11 2 Regates exitosos 5 2 Pases clave 23 1 Grandes Oportunidades Creadas 2 40 Porcentaje de regates exitosos 45 21 Pases largos exitosos 32 32 Porcentaje de pases largos exitosos 52 12 Entradas Ganadas 5 Últimos enfrentamientos NUB 0 – 2 PUE 22/09/2026 PUE 3 – 5 NUB 29/10/2024 NUB 1 – 1 PUE 23/10/2024

¿Cuándo vuelve a jugar Puerto Montt por Copa Chile 2026?

Deportes Puerto Montt clasificó a los cuartos de final de la Copa Chile 2026, y tendrá que enfrentar a Colo Colo por un pase a las semifinales de la competencia. Los Delfines tendrán que abrir la llave de local en el Estadio Bicentenario de Chinquihue y cerrarán la serie en el Estadio Monumental. Las fechas para los duelos de ida y vuelta se confirmarán en los próximos días.