Batacazo en los octavos de final de la Copa Chile 2026. Deportes Puerto Montt vence en el global a Ñublense y clasifica a los cuartos de final de la competencia. Los Diablos Rojos se quedaron con la victoria en la vuelta por 2-1, pero el global terminó 2-3 a favor de los Delfines, quienes con un jugador menos en los minutos finales aguantaron el marcador a favor que consiguieron en la ida.

Ñublense dominó el cotejo, y logró estar gran parte del duelo arriba en el marcador con un doblete de Esteban Calderón, pero un penal en el primer tiempo que convirtió Richard Paredes le permitió a Deportes Puerto Montt a clasificar a la siguiente fase, donde enfrentará a Colo Colo.

Los goles de Ñublense vs Puerto Montt

En el Estadio Nelson Oyarzún, la escuadra chillaneja logró la apertura del marcador desde los camarines, ya que a los 3′ minutos el atacante Esteban Calderón descontó en el global. El extremo de los Diablos Rojos, Lucas Molina, agunató el balón en el área y mandó un centro a los pies de Calderón, quien con un zapatazo anotó el primer gol de Ñublense en la serie.

Deportes Puerto Montt sufría en condición de visita, pero consiguió un penal a favor que le permitió igualar el compromiso. Tras una gran jugada personal de Richard Paredes, el atacante fue bajado en el área por el golero local, Nicola Pérez. El juez del compromiso no dudó y sancionó la pena máxima. El encargado de patear desde los doce pasos fue el mismo Paredes, quien a los 35′ minutos puso tablas en el marcador.

El resultado adverso en el local obligó a los pupilos de Juan José Ribera a atacar constantemente en el campo de los Delfines, y lograron en segundo gol al minuto 52′, tras un gran centro de Molina que conectó en la boca del arco Esteban Paredes, quien marcó su doblete.

Los últimos minutos del compromiso fueron una pesadilla para Deportes Puerto Montt, ya que en el 87′ sufrieron la expulsión de su goleador, Richard Paredes, debido a doble amarilla. A pesar de cerrar el cotejo con un jugador menos, los Delfines aguantaron el global y avanzaron de fase en la copa.

Estadísticas de Ñublense vs Puerto Montt

Chilean Cup – 2026 Chilean Cup
Puerto Montt
26/09/2026 17:30
Segunda mitad Municipal Bicentennial Stadium Nelson Oyarzún – Chillán
Ñublense
  • Richard Paredes 35′
  • Esteban Calderon 3′
  • Esteban Calderon 52′
  • Resumen
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  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 6 ‘
Ñublense
Tarjeta amarilla : Diego Sanhueza
89 ‘
Ñublense
Tarjeta amarilla : Ignacio Tapia
87 ‘
Puerto Montt
Tarjeta amarilla/roja : Richard Paredes
80 ‘
Ñublense
Sustitución : Franco Rami
69 ‘
Puerto Montt
Tarjeta amarilla : Maximiliano Riveros
65 ‘
Puerto Montt
Sustitución : Cristóbal Nanning
60 ‘
Puerto Montt
Sustitución : Nicolás Mancilla
60 ‘
Puerto Montt
Sustitución : Juan Jose Jaime
59 ‘
Puerto Montt
Sustitución : Fabian Espinoza
56 ‘
Ñublense
Sustitución : Diego Sanhueza
56 ‘
Ñublense
Sustitución : Gabriel Maximiliano Graciani
55 ‘
Ñublense
Sustitución : Ignacio Tapia
52 ‘
Ñublense
Gol : Esteban Calderon
46 ‘
Ñublense
Sustitución : Diego Céspedes
46 ‘
Puerto Montt
Tarjeta amarilla : Alexis Sabella
46 ‘
Puerto Montt
Sustitución : Byron Nieto
35 ‘
Puerto Montt
Penalización : Richard Paredes
24 ‘
Ñublense
Tarjeta amarilla : Lorenzo Enrique Reyes Vicencio
18 ‘
Puerto Montt
Tarjeta amarilla : Richard Paredes
3 ‘
Ñublense
Gol : Esteban Calderon
Goal! Esteban Calderon scores, making it 2-1.
Esteban Calderon takes a shot with his right foot and scores.
Goal! The score is now 1-1.
Richard Paredes takes a shot with his right foot and scores.
Goal in the penalty shootout! Richard Paredes scores, making it 1-1.
Goal! Esteban Calderon scores to make it 1-0, assisted by Lucas Molina.
Shot – Esteban Calderon Right Footed Shot Goal
Puerto Montt
4-2-3-1
Luis Ureta 13
Luis
Ureta
Ariel Morales 2
Ariel
Morales
Yedar Naguil 38
Yedar
Naguil
Maximiliano Riveros 4
Maximiliano
Riveros
Kevin Egaña 15
Kevin
Egaña
Gabriel Ignacio Castillo Castillo 23
Gabriel
Ignacio
Castillo
Castillo
Diego Mancilla 27
Diego
Mancilla
Danilo Díaz 6
Danilo
Díaz
Jason Flores 16
Jason
Flores
Alexis Sabella 18
Alexis
Sabella
Richard Paredes 8
Richard
Paredes
  • Entrenador
  • 0
    Emilio José Mancilla Soldán
  • Bench
  • 9
    Luciano Vazquez
  • 11
    Reiner Castro
  • 14
    José Cárdenas
  • 17
    Byron Nieto
  • 21
    Fabian Espinoza
  • 22
    Juan Jose Jaime
  • 26
    Nicolás Mancilla
  • 31
    Cristóbal Nanning
  • 36
    Emilio Iker Ascui Gana
Ñublense
3-5-2
Alison Nicola Pérez Barone 1
Alison
Nicola
Pérez
Barone
F. Campos 5
F.
Campos
Pablo Ezeqiel Calderón 6
Pablo
Ezeqiel
Calderón
Sebastián Andrés Valencia Cisternas 15
Sebastián
Andrés
Valencia
Cisternas
Fernando Ovelar 7
Fernando
Ovelar
Lorenzo Enrique Reyes Vicencio 21
Lorenzo
Enrique
Reyes
Vicencio
Christian León Mansilla Rocamora 35
Christian
León
Mansilla
Rocamora
Lucas Molina 11
Lucas
Molina
Giovanni Campusano 14
Giovanni
Campusano
Esteban Calderon 26
Esteban
Calderon
Ignacio Jeraldino 20
Ignacio
Jeraldino
  • Entrenador
  • 0
    Juan Ribera
  • Bench
  • 3
    Carlos Salomón
  • 8
    Gabriel Maximiliano Graciani
  • 9
    Franco Rami
  • 16
    Diego Sanhueza
  • 18
    Diego Céspedes
  • 19
    Ignacio Tapia
  • 25
    Hernán Muñoz
  • 27
    Vicente Guzmán
  • 31
    Justin Poblete
1
Esquinas
11
1
Remates fuera de objetivo
13
3
Tiros Totales
29
107
Ataques
178
30
Ataques peligrosos
142
37
% de Posesión de Balón
63
134
Caja fuerte para pelotas
99
1
Penalizaciones
0
2
Disparos Dentro del Área
14
1
Tiros fuera del área
15
3
Fuera de juego
4
1
Objetivos
2
22
Saques de puerta
2
3
Intentos de gol
19
6
Tiros libres
14
14
Faltas
7
8
Salvadas
1
0
Disparos Bloqueados
7
5
Sustituciones
5
18
Saques de banda
31
66
Pases largos
61
13
Placajes
5
0
Asistencias
2
234
Pases
375
138
Pases exitosos
282
59
Porcentaje de Pases Exitosos
75
1
TarjetasRojas
0
4
Tarjetas amarillas
2
2
Disparos a puerta
9
3
Lesiones
1
7
Total de Cruces
48
1
Cruces Precisas
15
11
Intercepciones
6
44
Duelo Ganados
38
5
Intentos de regate
11
2
Regates exitosos
5
2
Pases clave
23
1
Grandes Oportunidades Creadas
2
40
Porcentaje de regates exitosos
45
21
Pases largos exitosos
32
32
Porcentaje de pases largos exitosos
52
12
Entradas Ganadas
5
Últimos enfrentamientos
NUB 0 – 2 PUE 22/09/2026
PUE 3 – 5 NUB 29/10/2024
NUB 1 – 1 PUE 23/10/2024

¿Cuándo vuelve a jugar Puerto Montt por Copa Chile 2026?

Deportes Puerto Montt clasificó a los cuartos de final de la Copa Chile 2026, y tendrá que enfrentar a Colo Colo por un pase a las semifinales de la competencia. Los Delfines tendrán que abrir la llave de local en el Estadio Bicentenario de Chinquihue y cerrarán la serie en el Estadio Monumental. Las fechas para los duelos de ida y vuelta se confirmarán en los próximos días.