Batacazo en los octavos de final de la Copa Chile 2026. Deportes Puerto Montt vence en el global a Ñublense y clasifica a los cuartos de final de la competencia. Los Diablos Rojos se quedaron con la victoria en la vuelta por 2-1, pero el global terminó 2-3 a favor de los Delfines, quienes con un jugador menos en los minutos finales aguantaron el marcador a favor que consiguieron en la ida.
Ñublense dominó el cotejo, y logró estar gran parte del duelo arriba en el marcador con un doblete de Esteban Calderón, pero un penal en el primer tiempo que convirtió Richard Paredes le permitió a Deportes Puerto Montt a clasificar a la siguiente fase, donde enfrentará a Colo Colo.
Los goles de Ñublense vs Puerto Montt
En el Estadio Nelson Oyarzún, la escuadra chillaneja logró la apertura del marcador desde los camarines, ya que a los 3′ minutos el atacante Esteban Calderón descontó en el global. El extremo de los Diablos Rojos, Lucas Molina, agunató el balón en el área y mandó un centro a los pies de Calderón, quien con un zapatazo anotó el primer gol de Ñublense en la serie.
Deportes Puerto Montt sufría en condición de visita, pero consiguió un penal a favor que le permitió igualar el compromiso. Tras una gran jugada personal de Richard Paredes, el atacante fue bajado en el área por el golero local, Nicola Pérez. El juez del compromiso no dudó y sancionó la pena máxima. El encargado de patear desde los doce pasos fue el mismo Paredes, quien a los 35′ minutos puso tablas en el marcador.
El resultado adverso en el local obligó a los pupilos de Juan José Ribera a atacar constantemente en el campo de los Delfines, y lograron en segundo gol al minuto 52′, tras un gran centro de Molina que conectó en la boca del arco Esteban Paredes, quien marcó su doblete.
Los últimos minutos del compromiso fueron una pesadilla para Deportes Puerto Montt, ya que en el 87′ sufrieron la expulsión de su goleador, Richard Paredes, debido a doble amarilla. A pesar de cerrar el cotejo con un jugador menos, los Delfines aguantaron el global y avanzaron de fase en la copa.
Estadísticas de Ñublense vs Puerto Montt
- Richard Paredes 35′
- Esteban Calderon 3′
- Esteban Calderon 52′
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Ureta
Morales
Naguil
Riveros
Egaña
Ignacio
Castillo
Castillo
Mancilla
Díaz
Flores
Sabella
Paredes
- Entrenador
-
0Emilio José Mancilla Soldán
- Bench
-
9Luciano Vazquez
-
11Reiner Castro
-
14José Cárdenas
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17Byron Nieto
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21Fabian Espinoza
-
22Juan Jose Jaime
-
26Nicolás Mancilla
-
31Cristóbal Nanning
-
36Emilio Iker Ascui Gana
Nicola
Pérez
Barone
Campos
Ezeqiel
Calderón
Andrés
Valencia
Cisternas
Ovelar
Enrique
Reyes
Vicencio
León
Mansilla
Rocamora
Molina
Campusano
Calderon
Jeraldino
- Entrenador
-
0Juan Ribera
- Bench
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3Carlos Salomón
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8Gabriel Maximiliano Graciani
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9Franco Rami
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16Diego Sanhueza
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18Diego Céspedes
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19Ignacio Tapia
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25Hernán Muñoz
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27Vicente Guzmán
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31Justin Poblete
¿Cuándo vuelve a jugar Puerto Montt por Copa Chile 2026?
Deportes Puerto Montt clasificó a los cuartos de final de la Copa Chile 2026, y tendrá que enfrentar a Colo Colo por un pase a las semifinales de la competencia. Los Delfines tendrán que abrir la llave de local en el Estadio Bicentenario de Chinquihue y cerrarán la serie en el Estadio Monumental. Las fechas para los duelos de ida y vuelta se confirmarán en los próximos días.