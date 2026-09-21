Deportes Puerto Montt y Ñublense serán los encargados de dar el puntapié inicial a los octavos de final de la Copa Chile 2026, en un duelo que se disputará en el Estadio Bicentenario de Chinquihue. El choque entre Delfines y Diablos Rojos se disputará el martes 22 de septiembre y contará tanto con transmisión televisiva como por plataformas de streaming.

El cruce se confirmó tras el término de la fase de grupos de la copa, donde Deportes Puerto Montt terminó en el segundo lugar del Grupo H con 10 unidades, solo por detrás de Deportes Concepción. Por su parte, Ñublense culminó la primera fase de la competencia como líder del Grupo F con 13 puntos, y superó por dos puntos a Curicó Unido.

¿Dónde y cómo ver en vivo Puerto Montt vs Ñublense?

El duelo de octavos de final entre Delfines y Diablos Rojos será emitido por las señales televisivas de TNT Sports Premium, además de contar con transmisión vía streaming por la plataforma HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

Minuto a minuto: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan Puerto Montt vs Ñublense?

Fecha: Martes 22 de septiembre de 2026

Hora: 18:00 horas.

Estadio: Bicentenario de Chinquihue.

El partido será dirigido por Mario Salvo, con Felipe Jara y Nicolás Medina como asistentes, mientras que como cuarto árbitro estará designado Cristian Droguett. Cabe destacar que la Copa Chile 2026 solo cuenta con sistema VAR y AVAR en la final del certamen.

¿Cómo llegan Puerto Montt y Ñublense a los octavos de final?

Deportes Puerto Montt no pasa por su mejor pasaje en la Primera B, ya que acumula dos derrotas consecutivas en la división de plata y se alejó de los puestos de liguilla. Por otro lado, en Copa Chile acabó la fase de grupos con una derrota ante Deportes Concepción por 2-0 de visita, y cerró la primera fase con tres victorias, un empate y dos derrotas.

Ñublense se manetiene en la pelea por puestos de copas internacionales en el Campeonato Nacional 2026, pero durante la última fecha fue derrotado y se alejó de la zona de clasificación a torneos continentales. En cambio su último pasaje por la copa fue esplendido, ya que derrotó en la sexta fecha de local a Rangers por la mínima y cerró el grupo como líder con cuatro triunfos, una igualdad y una caída.

Posibles formaciones para Puerto Montt vs Ñublense

Posible formación de Deportes Puerto Montt: Luis Ureta; Kevin González, Nicolás Mancilla, Maximiliano Riveros, Byron Nieto; Alexis Sabella, José Cárdenas, Gabriel Castillo, Danilo Díaz; Sebastián Pérez y Richard Paredes. DT: Emilio Mancilla.

Posible formación de Ñublense: Nicola Pérez; Pablo Calderón, Osvaldo Bosso, Felipe Campos; Vicente Guzmán, Lorenzo Reyes, Manuel Rivera, Jovany Campusano; Fernando Ovelar, Ignacio Jeraldino e Ignacio Tapia. DT: Juan José Ribera.

Minuto a minuto de Puerto Montt vs Ñublense