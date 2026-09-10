Ñublense y Everton se miden este sábado en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de Chillán por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026. Los Diablos Rojos llegan séptimos con 32 puntos y necesitan ganar para no perder más terreno en la pelea por los puestos de copa. Los Ruleteros, en cambio, son quintos con 33 unidades y están a un punto de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, por lo que un triunfo en Chillán los acercaría enormemente a ese objetivo. Un duelo apretado en la tabla, con apenas un punto de diferencia entre ambos.

El historial reciente entre ambos favorece a los locales: Ñublense lleva cuatro años sin perder ante Everton en todas las competencias, con victorias en 2023, 2024 y 2025. El único encuentro entre ambos en esta temporada fue el empate 0-0 del 4 de abril en el Estadio Sausalito, en la primera rueda del campeonato.

¿Dónde y cómo ver en vivo Ñublense vs Everton?

Ñublense vs Everton será transmitido por TNT Sports Premium en televisión y por HBO Max en streaming.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Ñublense vs Everton?

Fecha: Sábado 12 de septiembre de 2026

Hora: 12:30 horas

Estadio: Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas, Chillán

El partido será dirigido por Francisco Gilabert, con Carlos Venegas y Edson Cisternas como asistentes y Nicolás Gamboa como cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Piero Maza, con Mario Lagos como AVAR.

Cómo llegan Ñublense y Everton a la fecha 23

Ñublense llega séptimo con 32 puntos y en un momento irregular que los aleja de la zona de copa. Los Diablos Rojos de Juan José Ribera vienen de caer 1-2 ante Deportes La Serena en la fecha 22, un resultado sorpresivo que los bajó en la tabla. El equipo chillanejo acumula dos derrotas y un empate en sus últimas tres fechas, y necesita urgentemente recuperar el Nelson Oyarzún como fortaleza para retomar el camino.

Everton llega quinto con 33 puntos y en su mejor momento de la temporada. Los Ruleteros de Walter Ribonetto vienen de caer 0-1 ante Universidad Católica en la fecha 22, resultado que frenó su racha pero que no compromete su posición. Con cinco victorias en sus últimas siete fechas, el equipo viñamarino muestra regularidad y llega a Chillán con la confianza de saber que la zona de copa está al alcance.

Formaciones probables para Ñublense vs Everton

Ñublense formaría con: Nicola Pérez; Pablo Calderón, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia; Diego Sanhueza, León Mansilla, Matías Plaza, Manuel Rivera, Jovany Campusano; Franco Rami e Ignacio Tapia. DT: Juan José Ribera.

Everton respondería con: Ignacio González; Lucas Soto, Valentín Vidal, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza; Benjamín Berríos, Alan Medina, Joaquín Moya, Emiliano Ramos; Julián Alfaro y Nicolás Montiel. DT: Walter Ribonetto.

Minuto a minuto de Ñublense vs Everton