Deportes La Serena y Ñublense se ven las caras por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2026 este domingo 6 de septiembre a las 12:30 horas en el Estadio La Portada. El partido será transmitido en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

Los locales buscan extender su invicto en el torneo para acercarse a zona de clasificación de copas internacionales, mientras que los chillanejos quieren reencontrarse con el triunfo para consolidarse en puestos de Copa Sudamericana.

¿Quién transmite La Serena vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026?

El compromiso entre Deportes La Serena y Ñublense se podrá ver exclusivamente a través de TNT Sports Premium y vía streaming en la plataforma de HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan La Serena vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026?

Deportes La Serena vs Ñublense se miden este domingo 6 de septiembre a partir de las 12:30 horas en el Estadio La Portada por la fecha 22 del torneo.

Fecha: Domingo 6 de septiembre

Hora: 12:30 horas

Estadio: La Portada, La Serena

Árbitros de La Serena vs Ñublense

Árbitro: Héctor Jona

1er asistente: Carlos Poblete

2do asistente: Hernán Banda

4to árbitro: Víctor Abarzúa

VAR: Diego Flores

AVAR: Fabián Reyes

¿Cómo llegan La Serena vs Ñublense?

Deportes La Serena llega a este encuentro con un invicto de cuatro partidos (dos triunfos y dos empates). En su último duelo, los granates vencieron por la cuenta mínima a Unión La Calera, resultado que les permitió escalar a la décima posición del Campeonato Nacional con 27 puntos.

Por su parte, viene de dos derrotas consecutivas, la última de ellas en condición de visitante frente a Deportes Limache, donde fue superado por 2-0. Con esto, se quedó en el sexto puesto en la clasificación con 32 unidades.

La última vez que Papayeros y Diablos Rojos se enfrentaron fue el pasado 15 de marzo cuando igualaron 2-2 en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán.

Formaciones de La Serena vs Ñublense

Formación de La Serena: José Tapia; Bruno Gutiérrez, Fernando Dinamarca, Ian Rasso, Matías Pinto; Rafael Delgado, Felipe Chamorro, Francis Mac Allister, Matías Marín; Ángelo Henríquez, Jeisson Vargas. DT: Felipe Gutiérrez.

Formación de Ñublense: Nicola Pérez; Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Pablo Calderón; Diego Sanhueza, Lorenzo Reyes, Matías Plaza, Jovany Campusano; Fernando Ovelar, Lucas Molina e Ignacio Jeraldino. DT: Juan José Ribera.

La Serena vs Ñublense minuto a minuto