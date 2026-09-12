Ñublense abre la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026 con una dolorosa derrota en condición de local ante Everton. En el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, los Diablos Rojos cayeron por 1-2 ante los Ruleteros, quienes se mantienen en la pelea por el Chile 2 de la división, ante los chillanejos que no logran aprovechar su localía para ingresar a la zona de copas internacionales.

Con este resultado, Ñublense se mantiene en la séptima ubicación con 32 unidades, y queda a las puertas de los puestos a clasificación a Copa Sudamericana. Por su parte, Everton alcanza la cuarta ubicación con 36 puntos, y queda a solamente tres unidades de la U y Católica, quienes pelean por el Chile 2.

Los goles de Ñublense vs Everton

En un duelo bastante peleado en el centro del campo, debido a los esquemas de posición que suelen entregar en sus equipos tanto Juan José Ribera como Walter Ribonetto, fue la escuadra ruletera quien logró abrir el marcador desde los doce pasos. A los 23′ minutos, Alan Medina llegó al área chica y sufrió una infracción por parte del golero Nicola Pérez. El juez del compromiso no dudó y sancionó la pena máxima a favor de la visita. Fue el mismo atacante charrúa quien cobró el penal, con un remate cruzado que ingresó al arco tras un manotazo del portero de los locales.

El trámite del compromiso contó con un Everton protagonista, quien aumentaba en el marcador en el minuto 26′, con un doblete de Alan Medina, pero el gol fue anulado por una mano en el origen de la jugada del atacante uruguayo. Tras el inminente llamado de atención, Ñublense adelantó sus líneas en el segundo tiempo, y consiguió la igualdad a los 73′ minutos, tras un gran centro desde la derecha de Molina que impactó en el centro del área el paraguayo Fernando Ovelar con un cabezazo inatajable para Ignacio González.

A pesar del gol, el empate solo duró tres minutos, ya que en el 76′ Nicolás Baeza mandó un centro al área que fue impactado con el hombro de Josué Ovalle, quien había ingresado hace pocos minutos al terreno de juego desde el banco de suplentes. Tras la anotación de Ovalle, Ñublense buscó la igualdad final en el marcador, pero no la consiguió ante un Everton que supo refugiarse en la última línea.

En los descuentos del compromiso Ñublense sufrió una sensible expulsión, ya que Osvaldo Bosso fue sancionado con tarjeta roja tras un codazo sobre Medina. Con la ventaja a favor en el terreno de juego, Everton cerró su victoria en Chillán con el doblete del charrúa Alan Medina, quien ingresó por el sector izquierdo del área local y pegó el balón al segundo palo del golero local.

Estadísticas de Ñublense vs Everton

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 23
Everton
12/09/2026 12:30
Segunda mitad Municipal Bicentennial Stadium Nelson Oyarzún – Chillán
Ñublense
  • Alan Damián Medina Silva 23′
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  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
64 ‘
Everton
Sustitución : Josué Ovalle
64 ‘
Everton
Sustitución : Gustavo Charrupí
62 ‘
Ñublense
Tarjeta amarilla : Pablo Ezeqiel Calderón
59 ‘
Ñublense
Sustitución : Franco Rami
59 ‘
Ñublense
Sustitución : Matías Andrés Plaza Berrios
46 ‘
Ñublense
Sustitución : Diego Sanhueza
46 ‘
Ñublense
Sustitución : Lucas Molina
41 ‘
Ñublense
Tarjeta amarilla : Ignacio Jeraldino
37 ‘
Ñublense
Tarjeta amarilla : Manuel Rivera
35 ‘
Ñublense
Tarjeta amarilla : Ignacio Tapia
28 ‘
Everton
ERA : Alan Damián Medina Silva
23 ‘
Everton
Penalización : Alan Damián Medina Silva
11 ‘
Ñublense
Tarjeta amarilla : Vicente Guzmán
Goal! The score is now 0-2.
VAR decision results in a disallowed goal due to a handball by Alan Medina.
Shot on goal! Alan Medina takes a right-footed shot.
Goal in the penalty shootout! Alan Medina scores, making it 0-1.
Shot on goal! Alan Medina takes a right-footed shot.
Everton
4-4-2
José Ignacio González Catalán 1
José
Ignacio
González
Catalán
Lucas Soto 8
Lucas
Soto
Valentín Vidal 37
Valentín
Vidal
Diego Alejandro Oyarzún Carrasco 24
Diego
Alejandro
Oyarzún
Carrasco
Nicolás Baeza 14
Nicolás
Baeza
Julián Alfaro 9
Julián
Alfaro
Benjamín Berríos 21
Benjamín
Berríos
Joaquín Moya 7
Joaquín
Moya
Emiliano Ramos 11
Emiliano
Ramos
N. Montiel 40
N.
Montiel
Alan Damián Medina Silva 10
Alan
Damián
Medina
Silva
  • Entrenador
  • 0
    Walter Ribonetto
  • Bench
  • 2
    Óscar Opazo
  • 4
    Hugo Alejandro Magallanes Silveira
  • 6
    Gustavo Charrupí
  • 15
    Vicente Fernández
  • 19
    Vicente Vega
  • 20
    Josué Ovalle
  • 25
    Esteban Kirkman
  • 29
    Braian Martínez
  • 30
    Cristian Martín Palacios Ferreira
Ñublense
3-4-3
Alison Nicola Pérez Barone 1
Alison
Nicola
Pérez
Barone
F. Campos 5
F.
Campos
Pablo Ezeqiel Calderón 6
Pablo
Ezeqiel
Calderón
Osvaldo Javier Bosso Torres 4
Osvaldo
Javier
Bosso
Torres
Vicente Guzmán 27
Vicente
Guzmán
Lorenzo Enrique Reyes Vicencio 21
Lorenzo
Enrique
Reyes
Vicencio
Manuel Rivera 28
Manuel
Rivera
Giovanni Campusano 14
Giovanni
Campusano
Ignacio Tapia 19
Ignacio
Tapia
Ignacio Jeraldino 20
Ignacio
Jeraldino
Fernando Ovelar 7
Fernando
Ovelar
  • Entrenador
  • 0
    Juan Ribera
  • Bench
  • 3
    Carlos Salomón
  • 9
    Franco Rami
  • 10
    Matías Andrés Plaza Berrios
  • 11
    Lucas Molina
  • 16
    Diego Sanhueza
  • 18
    Diego Céspedes
  • 25
    Hernán Muñoz
  • 26
    Esteban Calderon
  • 35
    Christian León Mansilla Rocamora
2
Esquinas
4
2
Remates fuera de objetivo
5
6
Tiros Totales
6
41
Ataques
71
25
Ataques peligrosos
43
47
% de Posesión de Balón
53
99
Caja fuerte para pelotas
73
1
Penalizaciones
0
5
Disparos Dentro del Área
2
4
Tiros fuera del área
4
3
Fuera de juego
1
1
Objetivos
0
8
Saques de puerta
5
7
Intentos de gol
5
9
Tiros libres
10
10
Faltas
10
0
Salvadas
5
1
Disparos Bloqueados
1
2
Sustituciones
4
12
Saques de banda
18
53
Pases largos
56
12
Placajes
11
244
Pases
283
189
Pases exitosos
210
77
Porcentaje de Pases Exitosos
74
0
Tarjetas amarillas
5
3
Disparos a puerta
0
1
Lesiones
0
17
Total de Cruces
15
4
Cruces Precisas
3
7
Intercepciones
8
38
Duelo Ganados
29
12
Intentos de regate
6
7
Regates exitosos
1
5
Pases clave
4
1
Grandes Oportunidades Creadas
0
58
Porcentaje de regates exitosos
17
25
Pases largos exitosos
27
47
Porcentaje de pases largos exitosos
48
7
Entradas Ganadas
6
Últimos enfrentamientos
NUB 0 – 0 EVE 04/04/2026
EVE 0 – 1 NUB 03/08/2025
NUB 2 – 1 EVE 01/03/2025
EVE 1 – 1 NUB 17/08/2024
NUB 2 – 3 EVE 16/03/2024

¿Cuándo vuelven a jugar Ñublense y Everton?

Debido al receso por fiestas patrias, Ñublense volverá al terreno de juego para disputar los octavos de final de la Copa Chile 2026, donde arrancará su llave en condición de visita ante Deportes Puerto Montt. El choque de ida entre Delfines y Diablos Rojos se disputará el próximo martes 22 de septiembre desde las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario Chinquihue.

Por su parte, Everton también jugará los octavos de final de la copa, pero su llave la abrirá en condición de local ante Universidad de Chile. El duelo de ida entre Ruleteros y el Romántico Viajero se jugará el próximo jueves 24 de septiembre en el Estadio Sausalito a partir de las 20:30 horas.