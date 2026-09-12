Ñublense abre la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026 con una dolorosa derrota en condición de local ante Everton. En el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, los Diablos Rojos cayeron por 1-2 ante los Ruleteros, quienes se mantienen en la pelea por el Chile 2 de la división, ante los chillanejos que no logran aprovechar su localía para ingresar a la zona de copas internacionales.

Con este resultado, Ñublense se mantiene en la séptima ubicación con 32 unidades, y queda a las puertas de los puestos a clasificación a Copa Sudamericana. Por su parte, Everton alcanza la cuarta ubicación con 36 puntos, y queda a solamente tres unidades de la U y Católica, quienes pelean por el Chile 2.

Los goles de Ñublense vs Everton

En un duelo bastante peleado en el centro del campo, debido a los esquemas de posición que suelen entregar en sus equipos tanto Juan José Ribera como Walter Ribonetto, fue la escuadra ruletera quien logró abrir el marcador desde los doce pasos. A los 23′ minutos, Alan Medina llegó al área chica y sufrió una infracción por parte del golero Nicola Pérez. El juez del compromiso no dudó y sancionó la pena máxima a favor de la visita. Fue el mismo atacante charrúa quien cobró el penal, con un remate cruzado que ingresó al arco tras un manotazo del portero de los locales.

El trámite del compromiso contó con un Everton protagonista, quien aumentaba en el marcador en el minuto 26′, con un doblete de Alan Medina, pero el gol fue anulado por una mano en el origen de la jugada del atacante uruguayo. Tras el inminente llamado de atención, Ñublense adelantó sus líneas en el segundo tiempo, y consiguió la igualdad a los 73′ minutos, tras un gran centro desde la derecha de Molina que impactó en el centro del área el paraguayo Fernando Ovelar con un cabezazo inatajable para Ignacio González.

A pesar del gol, el empate solo duró tres minutos, ya que en el 76′ Nicolás Baeza mandó un centro al área que fue impactado con el hombro de Josué Ovalle, quien había ingresado hace pocos minutos al terreno de juego desde el banco de suplentes. Tras la anotación de Ovalle, Ñublense buscó la igualdad final en el marcador, pero no la consiguió ante un Everton que supo refugiarse en la última línea.

En los descuentos del compromiso Ñublense sufrió una sensible expulsión, ya que Osvaldo Bosso fue sancionado con tarjeta roja tras un codazo sobre Medina. Con la ventaja a favor en el terreno de juego, Everton cerró su victoria en Chillán con el doblete del charrúa Alan Medina, quien ingresó por el sector izquierdo del área local y pegó el balón al segundo palo del golero local.

Estadísticas de Ñublense vs Everton

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 23 Everton Segunda mitad Municipal Bicentennial Stadium Nelson Oyarzún – Chillán Ñublense Alan Damián Medina Silva 23′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 64 ‘ Everton Sustitución : Josué Ovalle 64 ‘ Everton Sustitución : Gustavo Charrupí 62 ‘ Ñublense Tarjeta amarilla : Pablo Ezeqiel Calderón 59 ‘ Ñublense Sustitución : Franco Rami 59 ‘ Ñublense Sustitución : Matías Andrés Plaza Berrios 46 ‘ Ñublense Sustitución : Diego Sanhueza 46 ‘ Ñublense Sustitución : Lucas Molina 41 ‘ Ñublense Tarjeta amarilla : Ignacio Jeraldino 37 ‘ Ñublense Tarjeta amarilla : Manuel Rivera 35 ‘ Ñublense Tarjeta amarilla : Ignacio Tapia 28 ‘ Everton ERA : Alan Damián Medina Silva 23 ‘ Everton Penalización : Alan Damián Medina Silva 11 ‘ Ñublense Tarjeta amarilla : Vicente Guzmán Goal! The score is now 0-2. VAR decision results in a disallowed goal due to a handball by Alan Medina. Shot on goal! Alan Medina takes a right-footed shot. Goal in the penalty shootout! Alan Medina scores, making it 0-1. Shot on goal! Alan Medina takes a right-footed shot. Everton Everton 4-4-2 1 José

Ignacio

González

Catalán 8 Lucas

Soto 37 Valentín

Vidal 24 Diego

Alejandro

Oyarzún

Carrasco 14 Nicolás

Baeza 9 Julián

Alfaro 21 Benjamín

Berríos 7 Joaquín

Moya 11 Emiliano

Ramos 40 N.

Montiel 10 Alan

Damián

Medina

Silva Entrenador

0 Walter Ribonetto

Bench

2 Óscar Opazo



4 Hugo Alejandro Magallanes Silveira



6 Gustavo Charrupí



15 Vicente Fernández



19 Vicente Vega



20 Josué Ovalle



25 Esteban Kirkman



29 Braian Martínez



30 Cristian Martín Palacios Ferreira

Ñublense Ñublense 3-4-3 1 Alison

Nicola

Pérez

Barone 5 F.

Campos 6 Pablo

Ezeqiel

Calderón 4 Osvaldo

Javier

Bosso

Torres 27 Vicente

Guzmán 21 Lorenzo

Enrique

Reyes

Vicencio 28 Manuel

Rivera 14 Giovanni

Campusano 19 Ignacio

Tapia 20 Ignacio

Jeraldino 7 Fernando

Ovelar Entrenador

0 Juan Ribera

Bench

3 Carlos Salomón



9 Franco Rami



10 Matías Andrés Plaza Berrios



11 Lucas Molina



16 Diego Sanhueza



18 Diego Céspedes



25 Hernán Muñoz



26 Esteban Calderon



35 Christian León Mansilla Rocamora

2 Esquinas 4 2 Remates fuera de objetivo 5 6 Tiros Totales 6 41 Ataques 71 25 Ataques peligrosos 43 47 % de Posesión de Balón 53 99 Caja fuerte para pelotas 73 1 Penalizaciones 0 5 Disparos Dentro del Área 2 4 Tiros fuera del área 4 3 Fuera de juego 1 1 Objetivos 0 8 Saques de puerta 5 7 Intentos de gol 5 9 Tiros libres 10 10 Faltas 10 0 Salvadas 5 1 Disparos Bloqueados 1 2 Sustituciones 4 12 Saques de banda 18 53 Pases largos 56 12 Placajes 11 244 Pases 283 189 Pases exitosos 210 77 Porcentaje de Pases Exitosos 74 0 Tarjetas amarillas 5 3 Disparos a puerta 0 1 Lesiones 0 17 Total de Cruces 15 4 Cruces Precisas 3 7 Intercepciones 8 38 Duelo Ganados 29 12 Intentos de regate 6 7 Regates exitosos 1 5 Pases clave 4 1 Grandes Oportunidades Creadas 0 58 Porcentaje de regates exitosos 17 25 Pases largos exitosos 27 47 Porcentaje de pases largos exitosos 48 7 Entradas Ganadas 6 Últimos enfrentamientos NUB 0 – 0 EVE 04/04/2026 EVE 0 – 1 NUB 03/08/2025 NUB 2 – 1 EVE 01/03/2025 EVE 1 – 1 NUB 17/08/2024 NUB 2 – 3 EVE 16/03/2024

¿Cuándo vuelven a jugar Ñublense y Everton?

Debido al receso por fiestas patrias, Ñublense volverá al terreno de juego para disputar los octavos de final de la Copa Chile 2026, donde arrancará su llave en condición de visita ante Deportes Puerto Montt. El choque de ida entre Delfines y Diablos Rojos se disputará el próximo martes 22 de septiembre desde las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario Chinquihue.

Por su parte, Everton también jugará los octavos de final de la copa, pero su llave la abrirá en condición de local ante Universidad de Chile. El duelo de ida entre Ruleteros y el Romántico Viajero se jugará el próximo jueves 24 de septiembre en el Estadio Sausalito a partir de las 20:30 horas.