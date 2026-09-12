Ñublense abre la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026 con una dolorosa derrota en condición de local ante Everton. En el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, los Diablos Rojos cayeron por 1-2 ante los Ruleteros, quienes se mantienen en la pelea por el Chile 2 de la división, ante los chillanejos que no logran aprovechar su localía para ingresar a la zona de copas internacionales.
Con este resultado, Ñublense se mantiene en la séptima ubicación con 32 unidades, y queda a las puertas de los puestos a clasificación a Copa Sudamericana. Por su parte, Everton alcanza la cuarta ubicación con 36 puntos, y queda a solamente tres unidades de la U y Católica, quienes pelean por el Chile 2.
Los goles de Ñublense vs Everton
En un duelo bastante peleado en el centro del campo, debido a los esquemas de posición que suelen entregar en sus equipos tanto Juan José Ribera como Walter Ribonetto, fue la escuadra ruletera quien logró abrir el marcador desde los doce pasos. A los 23′ minutos, Alan Medina llegó al área chica y sufrió una infracción por parte del golero Nicola Pérez. El juez del compromiso no dudó y sancionó la pena máxima a favor de la visita. Fue el mismo atacante charrúa quien cobró el penal, con un remate cruzado que ingresó al arco tras un manotazo del portero de los locales.
El trámite del compromiso contó con un Everton protagonista, quien aumentaba en el marcador en el minuto 26′, con un doblete de Alan Medina, pero el gol fue anulado por una mano en el origen de la jugada del atacante uruguayo. Tras el inminente llamado de atención, Ñublense adelantó sus líneas en el segundo tiempo, y consiguió la igualdad a los 73′ minutos, tras un gran centro desde la derecha de Molina que impactó en el centro del área el paraguayo Fernando Ovelar con un cabezazo inatajable para Ignacio González.
A pesar del gol, el empate solo duró tres minutos, ya que en el 76′ Nicolás Baeza mandó un centro al área que fue impactado con el hombro de Josué Ovalle, quien había ingresado hace pocos minutos al terreno de juego desde el banco de suplentes. Tras la anotación de Ovalle, Ñublense buscó la igualdad final en el marcador, pero no la consiguió ante un Everton que supo refugiarse en la última línea.
En los descuentos del compromiso Ñublense sufrió una sensible expulsión, ya que Osvaldo Bosso fue sancionado con tarjeta roja tras un codazo sobre Medina. Con la ventaja a favor en el terreno de juego, Everton cerró su victoria en Chillán con el doblete del charrúa Alan Medina, quien ingresó por el sector izquierdo del área local y pegó el balón al segundo palo del golero local.
Estadísticas de Ñublense vs Everton
- Alan Damián Medina Silva 23′
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- Estadísticas de equipos
Ignacio
González
Catalán
Soto
Vidal
Alejandro
Oyarzún
Carrasco
Baeza
Alfaro
Berríos
Moya
Ramos
Montiel
Damián
Medina
Silva
- Entrenador
-
0Walter Ribonetto
- Bench
-
2Óscar Opazo
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4Hugo Alejandro Magallanes Silveira
-
6Gustavo Charrupí
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15Vicente Fernández
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19Vicente Vega
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20Josué Ovalle
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25Esteban Kirkman
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29Braian Martínez
-
30Cristian Martín Palacios Ferreira
Nicola
Pérez
Barone
Campos
Ezeqiel
Calderón
Javier
Bosso
Torres
Guzmán
Enrique
Reyes
Vicencio
Rivera
Campusano
Tapia
Jeraldino
Ovelar
- Entrenador
-
0Juan Ribera
- Bench
-
3Carlos Salomón
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9Franco Rami
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10Matías Andrés Plaza Berrios
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11Lucas Molina
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16Diego Sanhueza
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18Diego Céspedes
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25Hernán Muñoz
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26Esteban Calderon
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35Christian León Mansilla Rocamora
¿Cuándo vuelven a jugar Ñublense y Everton?
Debido al receso por fiestas patrias, Ñublense volverá al terreno de juego para disputar los octavos de final de la Copa Chile 2026, donde arrancará su llave en condición de visita ante Deportes Puerto Montt. El choque de ida entre Delfines y Diablos Rojos se disputará el próximo martes 22 de septiembre desde las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario Chinquihue.
Por su parte, Everton también jugará los octavos de final de la copa, pero su llave la abrirá en condición de local ante Universidad de Chile. El duelo de ida entre Ruleteros y el Romántico Viajero se jugará el próximo jueves 24 de septiembre en el Estadio Sausalito a partir de las 20:30 horas.