Deportes Puerto Montt golpeó en el primer partido de los octavos de final de la Copa Chile 2026. El Velero hizo valer su localía y se impuso por 2-0 a Ñublense gracias a las anotaciones de Alexis Sabella y Jason Flores en el complemento.

Con este resultado los albiverdes quedaron con la primera opción de inscribirse en los cuartos de final del certamen nacional. Sin embargo, todo se definirá el próximo sábado en Chillán, donde los Diablos Rojos buscarán revertir la serie para seguir con vida en el torneo.

Los goles de Puerto Montt vs Ñublense

En la primera mitad fue Ñublense el que tuvo las opciones más claras de desequilibrar el partido, pero el portero Luis Ureta estuvo atento para mantener su portería en cero y evitar quedar en desventaja.

Así, la apertura de la cuenta llegó en el complemento, cuando en el minuto 63 Kevin Egaña envió un centro desde la izquierda buscando la aparición de Alexis Sabella, que con una volea perfecta superó al portero Nicola Pérez y puso el 1-0 para Deportes Puerto Montt.

De ahí en más, los chillanejos se volcaron en ataque buscando el empate y tuvieron una oportunidad clara a través de un remate de larga distancia de Céspedes que el portero evitó con una gran atajada.

Sin embargo, el golpe de gracia llegó a los 72 minutos, cuando Jason Flores recibió un balón en profundidad de Ariel Morales y tras una larga carrera desde su sector del campo de juego, definió de forma perfecta ante la salida del portero para aumentar la ventaja y poner el 2-0 definitivo con el que los albiverdes quedaron con la primera opción para seguir avanzando.

Estadísticas Puerto Montt vs Ñublense

Chilean Cup – 2026 Chilean Cup
Ñublense
22/09/2026 18:00
0
2
Descanso : 0 0
Tiempo Completo Chinquihue Bicentennial Stadium – Puerto Montt
Puerto Montt
  • Alexis Sabella 63′
  • Jason Flores 72′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
81 ‘
Puerto Montt
Sustitución : Luciano Vazquez
77 ‘
Ñublense
Sustitución : Christian León Mansilla Rocamora
77 ‘
Ñublense
Sustitución : Esteban Calderon
76 ‘
Puerto Montt
Sustitución : Reiner Castro
76 ‘
Puerto Montt
Sustitución : José Cárdenas
72 ‘
Puerto Montt
Gol : Jason Flores
65 ‘
Ñublense
Sustitución : Alex Valdés
65 ‘
Ñublense
Sustitución : Ignacio Tapia
65 ‘
Ñublense
Sustitución : Giovanni Campusano
63 ‘
Puerto Montt
Gol : Alexis Sabella
58 ‘
Puerto Montt
Tarjeta amarilla : Maximiliano Riveros
46 ‘
Puerto Montt
Sustitución : Kevin Egaña
46 ‘
Puerto Montt
Sustitución : Gabriel Ignacio Castillo Castillo
24 ‘
Ñublense
Tarjeta amarilla : Carlos Salomón
Goal! Jason Flores Abrigo scores to make it 2-0, assisted by Ariel Morales.
Goal! Alexis Amadeo Sabella scores to make it 1-0, assisted by Byron Nieto.
Ñublense
3-5-2
Alison Nicola Pérez Barone 1
Alison
Nicola
Pérez
Barone
F. Campos 5
F.
Campos
Carlos Salomón 3
Carlos
Salomón
Pablo Ezeqiel Calderón 6
Pablo
Ezeqiel
Calderón
Joaquín González 23
Joaquín
González
Matías Andrés Plaza Berrios 10
Matías
Andrés
Plaza
Berrios
Diego Céspedes 18
Diego
Céspedes
Lucas Molina 11
Lucas
Molina
Vicente Guzmán 27
Vicente
Guzmán
Franco Rami 9
Franco
Rami
Fernando Ovelar 7
Fernando
Ovelar
  • Entrenador
  • 0
    Juan Ribera
  • Bench
  • 13
    Daniel Abraham Saavedra Yáñez
  • 14
    Giovanni Campusano
  • 19
    Ignacio Tapia
  • 22
    Alex Valdés
  • 25
    Hernán Muñoz
  • 26
    Esteban Calderon
  • 31
    Justin Poblete
  • 35
    Christian León Mansilla Rocamora
  • 36
    Bastián Muñoz
Puerto Montt
4-3-3
Luis Ureta 13
Luis
Ureta
Byron Nieto 17
Byron
Nieto
Ariel Morales 2
Ariel
Morales
Maximiliano Riveros 4
Maximiliano
Riveros
Kevin Wladimir González Maldonado 34
Kevin
Wladimir
González
Maldonado
Alexis Sabella 18
Alexis
Sabella
Danilo Díaz 6
Danilo
Díaz
Cristobal Vargas 10
Cristobal
Vargas
Richard Paredes 8
Richard
Paredes
Jason Flores 16
Jason
Flores
Cristóbal Nanning 31
Cristóbal
Nanning
  • Entrenador
  • 0
    Emilio José Mancilla Soldán
  • Bench
  • 9
    Luciano Vazquez
  • 11
    Reiner Castro
  • 14
    José Cárdenas
  • 15
    Kevin Egaña
  • 23
    Gabriel Ignacio Castillo Castillo
  • 26
    Nicolás Mancilla
  • 28
    Sebastián Pérez
  • 36
    Emilio Iker Ascui Gana
  • 38
    Yedar Naguil
9
Esquinas
1
5
Remates fuera de objetivo
2
14
Tiros Totales
4
112
Ataques
78
97
Ataques peligrosos
43
50
% de Posesión de Balón
50
71
Caja fuerte para pelotas
97
2
Fuera de juego
1
0
Objetivos
2
14
Intentos de gol
3
13
Faltas
10
0
Salvadas
4
0
Disparos Bloqueados
1
5
Sustituciones
5
0
Asistencias
2
0
Porcentaje de Pases Exitosos
0
1
Tarjetas amarillas
2
9
Disparos a puerta
2
0
Lesiones
1
Últimos enfrentamientos
PUE 3 – 5 NUB 29/10/2024
NUB 1 – 1 PUE 23/10/2024

¿Cuándo vuelven a jugar Puerto Montt y Ñublense?

Deportes Puerto Montt y Ñublense vuelven a jugar el próximo sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán por la revancha de los octavos de final de la Copa Chile 2026.

Quien se quede con la llave se inscribirá automáticamente en los cuartos de final de la competencia, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Colo Colo y Audax Italiano.