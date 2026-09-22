Datos Clave El resultado: Deportes Puerto Montt derrotó por 2-0 a Ñublense en los octavos de final de ida de la Copa Chile. Los goles: El Velero se impuso gracias a las anotaciones de Alexis Sabella y Jason Flores en el complemento del partido. La revancha: El partido de vuelta está programado para el sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas en el Nelson Oyarzún de Chillán.

Deportes Puerto Montt golpeó en el primer partido de los octavos de final de la Copa Chile 2026. El Velero hizo valer su localía y se impuso por 2-0 a Ñublense gracias a las anotaciones de Alexis Sabella y Jason Flores en el complemento.

Con este resultado los albiverdes quedaron con la primera opción de inscribirse en los cuartos de final del certamen nacional. Sin embargo, todo se definirá el próximo sábado en Chillán, donde los Diablos Rojos buscarán revertir la serie para seguir con vida en el torneo.

Los goles de Puerto Montt vs Ñublense

En la primera mitad fue Ñublense el que tuvo las opciones más claras de desequilibrar el partido, pero el portero Luis Ureta estuvo atento para mantener su portería en cero y evitar quedar en desventaja.

Así, la apertura de la cuenta llegó en el complemento, cuando en el minuto 63 Kevin Egaña envió un centro desde la izquierda buscando la aparición de Alexis Sabella, que con una volea perfecta superó al portero Nicola Pérez y puso el 1-0 para Deportes Puerto Montt.

De ahí en más, los chillanejos se volcaron en ataque buscando el empate y tuvieron una oportunidad clara a través de un remate de larga distancia de Céspedes que el portero evitó con una gran atajada.

Sin embargo, el golpe de gracia llegó a los 72 minutos, cuando Jason Flores recibió un balón en profundidad de Ariel Morales y tras una larga carrera desde su sector del campo de juego, definió de forma perfecta ante la salida del portero para aumentar la ventaja y poner el 2-0 definitivo con el que los albiverdes quedaron con la primera opción para seguir avanzando.

Estadísticas Puerto Montt vs Ñublense

Chilean Cup – 2026 Chilean Cup Ñublense 0 2 Descanso : 0 0 Tiempo Completo Chinquihue Bicentennial Stadium – Puerto Montt Puerto Montt Alexis Sabella 63′

Alexis Sabella 63′ Jason Flores 72′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 81 ‘ Puerto Montt Sustitución : Luciano Vazquez 77 ‘ Ñublense Sustitución : Christian León Mansilla Rocamora 77 ‘ Ñublense Sustitución : Esteban Calderon 76 ‘ Puerto Montt Sustitución : Reiner Castro 76 ‘ Puerto Montt Sustitución : José Cárdenas 72 ‘ Puerto Montt Gol : Jason Flores 65 ‘ Ñublense Sustitución : Alex Valdés 65 ‘ Ñublense Sustitución : Ignacio Tapia 65 ‘ Ñublense Sustitución : Giovanni Campusano 63 ‘ Puerto Montt Gol : Alexis Sabella 58 ‘ Puerto Montt Tarjeta amarilla : Maximiliano Riveros 46 ‘ Puerto Montt Sustitución : Kevin Egaña 46 ‘ Puerto Montt Sustitución : Gabriel Ignacio Castillo Castillo 24 ‘ Ñublense Tarjeta amarilla : Carlos Salomón Goal! Jason Flores Abrigo scores to make it 2-0, assisted by Ariel Morales. Goal! Alexis Amadeo Sabella scores to make it 1-0, assisted by Byron Nieto. Ñublense Ñublense 3-5-2 1 Alison

Nicola

Pérez

Barone 5 F.

Campos 3 Carlos

Salomón 6 Pablo

Ezeqiel

Calderón 23 Joaquín

González 10 Matías

Andrés

Plaza

Berrios 18 Diego

Céspedes 11 Lucas

Molina 27 Vicente

Guzmán 9 Franco

Rami 7 Fernando

Ovelar Entrenador

0 Juan Ribera

Bench

13 Daniel Abraham Saavedra Yáñez



14 Giovanni Campusano



19 Ignacio Tapia



22 Alex Valdés



25 Hernán Muñoz



26 Esteban Calderon



31 Justin Poblete



35 Christian León Mansilla Rocamora



36 Bastián Muñoz

Puerto Montt Puerto Montt 4-3-3 13 Luis

Ureta 17 Byron

Nieto 2 Ariel

Morales 4 Maximiliano

Riveros 34 Kevin

Wladimir

González

Maldonado 18 Alexis

Sabella 6 Danilo

Díaz 10 Cristobal

Vargas 8 Richard

Paredes 16 Jason

Flores 31 Cristóbal

Nanning Entrenador

0 Emilio José Mancilla Soldán

Bench

9 Luciano Vazquez



11 Reiner Castro



14 José Cárdenas



15 Kevin Egaña



23 Gabriel Ignacio Castillo Castillo



26 Nicolás Mancilla



28 Sebastián Pérez



36 Emilio Iker Ascui Gana



38 Yedar Naguil

9 Esquinas 1 5 Remates fuera de objetivo 2 14 Tiros Totales 4 112 Ataques 78 97 Ataques peligrosos 43 50 % de Posesión de Balón 50 71 Caja fuerte para pelotas 97 2 Fuera de juego 1 0 Objetivos 2 14 Intentos de gol 3 13 Faltas 10 0 Salvadas 4 0 Disparos Bloqueados 1 5 Sustituciones 5 0 Asistencias 2 0 Porcentaje de Pases Exitosos 0 1 Tarjetas amarillas 2 9 Disparos a puerta 2 0 Lesiones 1 Últimos enfrentamientos PUE 3 – 5 NUB 29/10/2024 NUB 1 – 1 PUE 23/10/2024

¿Cuándo vuelven a jugar Puerto Montt y Ñublense?

Deportes Puerto Montt y Ñublense vuelven a jugar el próximo sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán por la revancha de los octavos de final de la Copa Chile 2026.

Quien se quede con la llave se inscribirá automáticamente en los cuartos de final de la competencia, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Colo Colo y Audax Italiano.