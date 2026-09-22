Deportes Puerto Montt golpeó en el primer partido de los octavos de final de la Copa Chile 2026. El Velero hizo valer su localía y se impuso por 2-0 a Ñublense gracias a las anotaciones de Alexis Sabella y Jason Flores en el complemento.
Con este resultado los albiverdes quedaron con la primera opción de inscribirse en los cuartos de final del certamen nacional. Sin embargo, todo se definirá el próximo sábado en Chillán, donde los Diablos Rojos buscarán revertir la serie para seguir con vida en el torneo.
Los goles de Puerto Montt vs Ñublense
En la primera mitad fue Ñublense el que tuvo las opciones más claras de desequilibrar el partido, pero el portero Luis Ureta estuvo atento para mantener su portería en cero y evitar quedar en desventaja.
Así, la apertura de la cuenta llegó en el complemento, cuando en el minuto 63 Kevin Egaña envió un centro desde la izquierda buscando la aparición de Alexis Sabella, que con una volea perfecta superó al portero Nicola Pérez y puso el 1-0 para Deportes Puerto Montt.
De ahí en más, los chillanejos se volcaron en ataque buscando el empate y tuvieron una oportunidad clara a través de un remate de larga distancia de Céspedes que el portero evitó con una gran atajada.
Sin embargo, el golpe de gracia llegó a los 72 minutos, cuando Jason Flores recibió un balón en profundidad de Ariel Morales y tras una larga carrera desde su sector del campo de juego, definió de forma perfecta ante la salida del portero para aumentar la ventaja y poner el 2-0 definitivo con el que los albiverdes quedaron con la primera opción para seguir avanzando.
Estadísticas Puerto Montt vs Ñublense
- Alexis Sabella 63′
- Jason Flores 72′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Nicola
Pérez
Barone
Campos
Salomón
Ezeqiel
Calderón
González
Andrés
Plaza
Berrios
Céspedes
Molina
Guzmán
Rami
Ovelar
- Entrenador
-
0Juan Ribera
- Bench
-
13Daniel Abraham Saavedra Yáñez
-
14Giovanni Campusano
-
19Ignacio Tapia
-
22Alex Valdés
-
25Hernán Muñoz
-
26Esteban Calderon
-
31Justin Poblete
-
35Christian León Mansilla Rocamora
-
36Bastián Muñoz
Ureta
Nieto
Morales
Riveros
Wladimir
González
Maldonado
Sabella
Díaz
Vargas
Paredes
Flores
Nanning
- Entrenador
-
0Emilio José Mancilla Soldán
- Bench
-
9Luciano Vazquez
-
11Reiner Castro
-
14José Cárdenas
-
15Kevin Egaña
-
23Gabriel Ignacio Castillo Castillo
-
26Nicolás Mancilla
-
28Sebastián Pérez
-
36Emilio Iker Ascui Gana
-
38Yedar Naguil
¿Cuándo vuelven a jugar Puerto Montt y Ñublense?
Deportes Puerto Montt y Ñublense vuelven a jugar el próximo sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán por la revancha de los octavos de final de la Copa Chile 2026.
Quien se quede con la llave se inscribirá automáticamente en los cuartos de final de la competencia, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Colo Colo y Audax Italiano.