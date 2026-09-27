Deportes Puerto Montt y Colo Colo se enfrentan este martes por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, en un cruce entre divisiones: el elenco sureño pelea en la Primera B, mientras que el Cacique domina con comodidad el Campeonato Nacional.

Ambos llegan tras superar sus llaves de octavos. Colo Colo eliminó a Audax Italiano con un global de 1-0, luego del 0-0 de la ida y el 1-0 de la vuelta, ambos partidos disputados en el Estadio Nacional. Puerto Montt, en tanto, dejó en el camino a Ñublense con un global de 3-2: ganó 2-0 en Chinquihue y aguantó la caída 2-1 en Chillán.

¿Dónde ver EN VIVO Puerto Montt vs Colo Colo?

TV: Por confirmar

Por confirmar Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Puerto Montt vs Colo Colo?

Fecha: Martes 29 de septiembre

Martes 29 de septiembre Hora: 18:00 horas

18:00 horas Estadio: Bicentenario Chinquihue (Puerto Montt)

Bicentenario Chinquihue (Puerto Montt) Vuelta: Martes 6 de octubre, 20:30 horas, Estadio Monumental

Árbitros de Puerto Montt vs Colo Colo

Árbitro: Por confirmar

1er asistente: Por confirmar

2do asistente: Por confirmar

4to árbitro: Por confirmar

VAR: Por confirmar

¿Cómo llegan Puerto Montt vs Colo Colo?

Deportes Puerto Montt llega con el envión de haber eliminado a un equipo de Primera División. El Velero golpeó primero con un 2-0 en Chinquihue ante Ñublense y luego resistió en el Nelson Oyarzún, donde cayó 2-1 pero selló la clasificación por 3-2 en el global. En la Primera B, en cambio, su presente es más irregular: viene de perder ante Magallanes y Rangers, y marcha en la zona media de la tabla.

Colo Colo, por su parte, avanzó con una versión juvenil del plantel. Fernando Ortiz enfrentó la vuelta ante Audax con once jugadores en fecha FIFA —entre la adulta, la Sub 20 y la Sub 17— más Vozinha con Cabo Verde, y el héroe terminó siendo Gedeón Díaz, canterano chileno-venezolano de 18 años que debutó como titular y marcó el único gol a los 33 minutos, tras un pivoteo de Álvaro Madrid. Con la fecha FIFA ya cerrada, el Cacique debiera recuperar buena parte de sus titulares para el viaje al sur.

Formaciones de Puerto Montt vs Colo Colo

Posible formación de Puerto Montt: Luis Ureta; Byron Nieto, Ariel Morales, Maximiliano Riveros, Kevin González; Cristóbal Vargas, Alexis Sabella, Danilo Díaz; Richard Paredes, Jason Flores y Cristóbal Nanning. DT: Emiliano Astorga.

Posible formación de Colo Colo: Eduardo Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Francisco Marchant, Cristián Díaz, Tomás Alarcón, Gedeón Díaz; Álvaro Madrid, Lautaro Pastrán y Javier Correa. DT: Fernando Ortiz.