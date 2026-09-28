Indignación por los precios en el Sur: El costo de los boletos para el duelo de este martes en el Chinquihue desató la molestia de los hinchas albos. Con entradas que van desde los $28.750 en Galería hasta los $51.750 en Butaca, la controversia llegó al mundo político a través de reclamos de diputados de la zona, contrastando fuertemente con la entrada liberada que tendrán los abonados locales.

La dura sinceridad de Vozinha: El golero caboverdiano conversó con The Observer de Inglaterra y reconoció que el salto a la fama mundial tras su torneo de selecciones le quitó su paz y tranquilidad. El africano confesó que prefería su vida anterior, aunque reafirmó que desechó ofertas de Medio Oriente para cumplir su anhelo de jugar la Copa Libertadores con el “Cacique”.