Noticias de Colo Colo hoy 28 de septiembre: Escándalo por millonarias entradas y regresos clave ante Puerto Montt
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Carla Bernucci
La previa del duelo de Copa Chile ante Deportes Puerto Montt se encendió fuera de la cancha: los exorbitantes precios para la hinchada alba desataron indignación generalizada y reclamos políticos. En paralelo, Vozinha sorprendió con una cruda reflexión en Inglaterra sobre los estragos de la exposición mediática, mientras Fernando Ortiz respira aliviado al confirmar la inminente recuperación de dos jugadores para la llave de cuartos de final.
Tras superar con dramatismo la llave frente a Audax Italiano, Colo Colo ya tiene la mente puesta en los cuartos de final de la Copa Chile ante Deportes Puerto Montt, pero la atención se desvió rápidamente desde el césped hacia las boleterías. La dirigencia salmonera fijó precios que fueron catalogados de exorbitantes para la parcialidad visitante, desatando una ola de críticas que trascendió lo deportivo y escaló a la esfera política regional. Pese a ello, la fidelidad del pueblo colocolino volvió a hacerse notar agotando rápidamente los sectores más populares.
En paralelo, el entorno albo fue sacudido por las sorpresivas y sentidas declaraciones del cuestionado arquero internacional. Vozinha abrió su corazón ante la prensa británica, revelando el alto costo personal que le significó su exposición mundial, entregando una mirada íntima de su presente. Mientras tanto, en el Estadio Monumental, Fernando Ortiz afina el rompecabezas táctico para el duelo en el Chinquihue, celebrando la recuperación de jugadores clave que vacían la enfermería justo cuando el equipo más necesita variantes ante la incesante Fecha FIFA.
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Sigue en Alairelibre.cl el minuto a minuto del encuentro en el Estadio Chinquihue, la confirmación oficial del once titular de Fernando Ortiz y todas las repercusiones tras la íntima entrevista de Vozinha en Europa.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).