Datos Clave Postura: Fernando Ortiz dijo no estar de acuerdo con la resolución aplicada a la llave. Propuesta: El DT de Colo Colo planteó que las instituciones sean sancionadas deportivamente. Aclaración: Ortiz recalcó que su opinión no está relacionada exclusivamente con Universidad de Chile.

Fernando Ortiz se sumó al debate generado por la resolución que permitió completar la serie entre Universidad de Chile y Everton por Copa Chile. El entrenador de Colo Colo cuestionó la determinación adoptada tras los incidentes registrados en el Estadio Sausalito y planteó que este tipo de situaciones deberían tener consecuencias deportivas.

La ida, disputada el jueves 24 de septiembre, fue suspendida cuando la U ganaba 1-0 debido al lanzamiento de pirotecnia desde las tribunas. La Federación de Fútbol de Chile determinó posteriormente que los minutos restantes se jugaran a puertas cerradas en el Estadio Nacional, antes de la revancha entre ambos equipos en el mismo recinto.

La llave finalmente quedó en manos del conjunto azul, que cerró un marcador global de 2-1 y avanzó a los cuartos de final. Sin embargo, la forma en que se resolvió el enfrentamiento generó críticas desde distintos sectores.

¿Qué dijo Fernando Ortiz sobre la resolución?

Consultado por el tema en la previa del duelo de Colo Colo ante Deportes Puerto Montt, Ortiz fue enfático en aclarar que su cuestionamiento no está dirigido exclusivamente contra la U. “Lo digo no solo porque es la U, sino para cualquier equipo de la liga de Chile”, señaló inicialmente el técnico argentino.

Luego explicó cuál sería, a su juicio, el tipo de consecuencia que debería aplicarse cuando ocurren hechos de esta naturaleza: “La resolución que tomaron no me gustó. A cada institución se le debe sancionar deportivamente. Es ahí donde más duele. Económicamente no es un dolor. Deportivamente sí va a doler”.

El entrenador albo insistió en que se trataba de su opinión personal y reconoció que las decisiones adoptadas por las autoridades deben ser acatadas. “Es mi opinión. Hay que aceptar. A veces estás cosas suceden, pero no estoy de acuerdo”, puntualizó.

Ortiz prefirió no profundizar

El DT de Colo Colo también llamó a erradicar las situaciones de violencia que terminan afectando el desarrollo de los partidos. “Deberían erradicar este tipo de acciones que terminen en violencia. Pero no quiero ir más profundo porque puedo ser esclavo de mis palabras”, cerró Ortiz.

Su postura se conoce mientras la Copa Chile entra en su etapa de cuartos de final y Colo Colo prepara su serie frente a Puerto Montt, con el partido de ida programado en el Estadio Chinquihue.