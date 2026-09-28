Datos Clave El cambio: tras quedar fuera de los planes de Colo Colo, Ángel Díaz decidió buscar una oportunidad en Inglaterra y llegó al Wimborne Town. El estreno: marcó el empate y luego convirtió el quinto penal de su equipo, pese a que nunca había ejecutado uno en partidos oficiales. La meta: el volante quiere usar esta experiencia como un primer paso para llegar a los principales clubes de Europa.

A los 19 años, Ángel Díaz tomó una decisión poco habitual para un futbolista recién salido de las divisiones inferiores de Colo Colo. En lugar de buscar minutos en otro equipo chileno, armó las maletas y se fue directamente a Inglaterra.

El comienzo tuvo algo de película. En uno de sus primeros desafíos oficiales con el Wimborne Town, marcó el gol que mantuvo a su equipo con vida y después asumió una responsabilidad que nunca había tenido durante toda su formación en Macul: pidió ejecutar el quinto penal de la definición.

La historia la contó el propio futbolista en conversación con ADN Deportes, donde también explicó por qué salió del Cacique, cómo ha sido adaptarse al fútbol inglés y el consejo que todavía recuerda de Alexis Sánchez.

¿Por qué Ángel Díaz dejó Colo Colo y se fue a Inglaterra?

Díaz decidió salir al extranjero después de no encontrar una opción para continuar desarrollándose en Colo Colo. El volante explicó que la decisión fue conversada junto a su familia y las personas que manejan su carrera:

“La oportunidad surgió a raíz de mi situación en Colo Colo. Después de conversar con mi familia y con las personas que me ayudan a manejar mi carrera, y viendo que no recibíamos alguna respuesta de los contactos y las gestiones con Colo Colo, decidimos buscar una alternativa que me permitiera seguir preparándome y desarrollándome en Europa”.

Fue entonces cuando apareció el Wimborne Town.

“En ese contexto apareció la posibilidad de venir a Wimborne. Después de analizarla en conjunto, decidimos avanzar y comenzar esta nueva etapa aquí en Inglaterra”. Díaz reconoció que también evaluó seguir su carrera en Chile, incluso en Primera B, pero terminó privilegiando la posibilidad de probarse inmediatamente fuera del país.

“Esos pensamientos siempre están, por ejemplo, la opción de jugar en la Primera B, pero yo tenía algunas propuestas del extranjero y apareció esta del fútbol inglés. Opté por este camino porque creo que estoy capacitado para jugar en Inglaterra”.

¿Cómo fue el debut de Ángel Díaz en Inglaterra y la FA Cup?

El chileno marcó el empate para Wimborne Town y después convirtió el quinto lanzamiento de su equipo en la definición por penales. Lo llamativo es que jamás había asumido esa responsabilidad.

“Para mí significó muchísimo. Estábamos perdiendo 1-0 y poder marcar el gol del empate fue algo muy especial, fue algo que pasó muy rápido, no me lo esperaba”.

Pero faltaba otra decisión. “Yo nunca había pateado un penal, ni en las inferiores de Colo Colo. Pero en esta ocasión decidí tomar la responsabilidad de patear el quinto penal porque me sentía preparado, con confianza, y fue una buena decisión”.

Su adaptación también ha tenido dificultades bastante más cotidianas. El idioma, por ejemplo, todavía representa un desafío. “No te voy a mentir, ha sido complicado. Por ahí te dan una indicación, no la entiendes bien y tienes que usar el traductor”.

En la cancha, en tanto, Díaz asegura haber encontrado un fútbol considerablemente más físico que el que conocía en Chile. “Es una diferencia que choca bastante, la verdad. El fútbol aquí es sumamente intenso, los jugadores son atléticos, son fuertes, son rápidos, es otra la intensidad”.

No por eso desprecia la formación que recibió antes de viajar.

“En Chile hay mucho talento, hay muchos jugadores con calidad, pero aquí en Inglaterra es otra realidad. Yo me preparé de la mejor manera para competir aquí; creo que lo estoy haciendo de buena manera”.

¿Qué consejo le dio Alexis Sánchez a Ángel Díaz?

Díaz compartió con Alexis Sánchez cuando integró trabajos como sparring de la Selección Chilena y conserva especialmente un consejo relacionado con su contextura física y el uno contra uno.

Su principal ídolo desde niño, reconoce, siempre fue Lionel Messi. “Desde pequeño, mi ídolo siempre ha sido Messi. Siempre he intentado imitar lo que hace, dentro de lo que uno puede hacer, obviamente, porque Messi hay uno solo”.

Pero Alexis terminó convirtiéndose en otro referente después de poder conocerlo de cerca. “Mi otro referente es Alexis Sánchez. Compartí con él cuando fue sparring de la selección chilena y eso me ayudó a conocerlo mejor como jugador y como persona”.

Y hubo una conversación que Díaz no olvidó. “Me dijo que los jugadores pequeños, como él y yo, tenemos que tratar de estar siempre de frente y encarar”.

El consejo continuó: “También me dijo que, estando de espaldas, hay que tocarla y liberarnos rápido del balón, porque hay rivales que son más fuertes y más altos. Pero en el uno contra uno, de frente, somos más peligrosos”.

Una enseñanza especialmente útil ahora que está enfrentando un fútbol que él mismo describe como más intenso y físico.

¿Cuál es el objetivo de Ángel Díaz en Europa?

El ex Colo Colo no esconde su intención de utilizar esta etapa en Inglaterra como plataforma para intentar llegar al máximo nivel europeo.

Díaz tiene claro que el camino será largo. “Mi objetivo es poder llegar a la élite, jugar en los mejores clubes de Europa”. Y agrega: “Yo sé que esto es paso a paso, que hay que ir trabajando poco a poco, pero la verdad estoy muy contento de estar aquí. Me he preparado muchísimo para esta oportunidad, quiero seguir creciendo como jugador, tengo mucha ambición”.

Tampoco descarta regresar algún día al fútbol chileno. “No cierro ninguna puerta. Yo creo que todo puede pasar. El fútbol tiene muchas vueltas, si el día de mañana tengo que volver a un club chileno, lo voy a hacer con la mejor disposición”.

Por ahora, su apuesta está lejos de casa. Salió de Colo Colo sin espacio en el primer equipo, cruzó el Atlántico y en sus primeros pasos en Inglaterra ya tuvo que resolver una situación que jamás había vivido en Macul: tomar la pelota, pedir el quinto penal y patearlo con la temporada en juego.