Datos Clave La Joya brilla en Argentina: Palacios dio la asistencia de la remontada y triunfo de Boca ante Racing en Copa Argentina. El Vasco se rinde ante el chileno: El técnico de los Xeneizes halagó el partido de Palacios y su presente tras volver a las canchas. Números positivos: Tras regresar a las citaciones, Palacios acumula dos asistencias con Boca Jrs.

Carlos Palacios vuelve a estar en la cima en el mundo xeneize, ya que durante esta jornada el volante chileno fue partícipe de la remontada de Boca Jrs en calidad de visitante frente a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. El volante nacional ingresó desde el banquillo, y en cosa de minutos instaló su nombre en el podio de las figuras con una asistencia clave.

En el minuto 69’, Palacios saltó al terreno de juego en reemplazo del joven Leonel Flores, en un partido complicado para los xeneizes que iban 2-0 abajo en el marcador. Boca estaba quedando eliminado de la copa, pero logró dar vuelta el compromiso con tres goles desde el ingreso del chileno. Enner Valencia marcó un Hat-Trick, con una exquisita asistencia del formado en Unión Española.

Palacios asiste y se gana los elogios de su técnico

Corría el minuto 90+5’, y Boca Juniors buscaba la remontada para evitar los penales en los cuartos de final de la Copa Argentina. El balón era manejado por la banda derecha por Miguel Merentiel, quien le cedió la posesión a Carlos Palacios, quien sin recorrido se posicionó para enviar un centro al área para el ecuatoriano Enner Valencia. La figura del partido, que contaba con un doblete, recibió el centro preciso del chileno con un cabezazo, el cual ingresó al arco de Racing para la locura Xeneize en el Gigante de Arroyito.

ENNER VALENCIA DIO VUELTA EL PARTIDO Y PUSO A BOCA EN LA SEMIFINAL DE LA COPA ARGENTINA. pic.twitter.com/pr9rrFSvlE — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 27, 2026

Tras la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina, el entrenador de los Xeneizes, Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, celebró el desempeño que tuvo Carlos Palacios en la remontada ante la Academia. El Vasco apuntó el gran rendimiento del ex Colo Colo en el terreno de juego durante los últimos partidos, donde también señaló la receta para mantener al volante en buen nivel.

“Charly (Palacios) está con la flechita para arriba. Está muy bien. Ha pasado por momentos difíciles, hay que mimarlo porque tiene fútbol. Va a andar muy bien, porque está entrenando con alegría”, señaló el entrenador de Boca Juniors, quien celebró el presente del volante chileno que a pesar de pasar por momentos complicados logró revertir la situación con buenas actuaciones.

Desde su retorno a las canchas el pasado mes de julio, Carlos Palacios ha disputado seis partidos, entre Liga y Copa Argentina, donde ha sido titular en uno. En los duelos que ha jugado en la temporada, Palacios ha registrado dos asistencias en 178 minutos.