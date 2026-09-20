Rosario Central y Argentinos Juniors protagonizaron uno de los duelos más importantes en la Liga Argentina, ya que se enfrentaban el líder con el escolta del Grupo B de la competencia. En el terreno de juego hubo dos chilenos como protagonistas: Vicente Pizarro por el lado de los locales, y Brayan Cortés bajo los tres tubos de la escuadra visitante. El cotejo se quedó en Rosario, con una gran actuación del volante.

Tanto el mediocampista como el portero, ambos con reciente pasado por las filas de Colo Colo, vieron acción en el duelo entre el puntero y el sublíder del Grupo B, y fueron las grandes figuras de sus equipos, pero fue Pizarro quien destacó al entregar una precisa asistencia en el primer tiempo para el único gol del compromiso.

Pizarro asiste y vence a Cortés en Argentina

En el Estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central logró una importante victoria ante Argentinos Juniors por la décima fecha de la división de honor del fútbol trasandino, con una impecable actuación de Vicente Pizarro, quien dio el centro del triunfo a los 42’ minutos para el único tanto del compromiso ante el “Bicho”.

Tras constantes ataques sin efecto en el arco rival, debido a una presentación a la altura del desafío de Brayan Cortés, el Canalla abrió el marcador en el cierre del primer tiempo. Jaminton Campaz habilitó a Vicente Pizarro en la banda izquierda del ataque, y el volante formado en el Cacique lanzó un centro de primera al área, el cual fue conectado por el defensor Ignacio Ovando, quien con un cabezazo al palo derecho del “Indio” Cortés marcó el único gol del compromiso.

Tanto Pizarro como Cortés fueron protagonistas del compromiso, al disputar los 90’ minutos del partido en Rosario. Además, el volante fue calificado con una puntuación de 7.5, mientras que el portero recibió una nota de 7.6, según el sitio especializado Sofascore. Ambos fueron grandes puntos altos en el partido, solamente superados por el defensor Ovando que marcó el único gol del cotejo.