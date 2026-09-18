La Liga – 2026/2027 DÍA DE PARTIDO 7 Real Betis No Comenzado Abanca-Riazor Stadium – La Coruña Deportivo A Coruña

Deportivo La Coruña recibe este domingo al Real Betis de Manuel Pellegrini por la séptima fecha de La Liga, con el local intentando reaccionar después de sufrir su primera derrota de la temporada.

Los verdiblancos llegan terceros con 15 puntos, igualados con Real Madrid y a tres del líder Barcelona, después de ganar cinco de sus primeros seis encuentros del campeonato.

Revisa acá todos los pronósticos de los chilenos en el extranjero

Previa del partido Deportivo La Coruña vs Real Betis

Deportivo se adaptó al regreso a Primera División bastante mejor de lo que muchos esperaban.

El equipo de Antonio Hidalgo aparece séptimo con nueve puntos después de seis jornadas, producto de dos victorias, tres empates y apenas una derrota, con nueve goles marcados y siete recibidos.

Ese único tropiezo llegó en su presentación más reciente, cuando Sevilla se impuso 1-0 en Riazor.

Hasta ese partido, Deportivo había permanecido invicto durante cinco fechas.

El curso comenzó con empates 1-1 ante Elche y Málaga, antes de encadenar dos victorias que elevaron rápidamente las expectativas: 3-1 sobre Valencia y 3-2 ante Villarreal.

Luego llegó otro empate 1-1 frente a Getafe, previo a la derrota contra Sevilla.

El balance sigue siendo positivo para un recién ascendido. Deportivo ha demostrado que puede competir ante rivales de mayor jerarquía y que su regreso a La Liga no tiene por qué limitarse exclusivamente a evitar el descenso.

Si consigue sostener actuaciones como la victoria frente a Villarreal, incluso podría mirar más arriba en la clasificación.

Pronóstico Deportivo La Coruña vs Real Betis / © Imago

Real Betis, mientras tanto, se ha convertido en uno de los equipos más fuertes de este comienzo de temporada.

El conjunto de Manuel Pellegrini suma cinco victorias y una derrota en seis partidos de La Liga, una producción de 15 puntos que lo mantiene tercero, igualado con Real Madrid y solo tres unidades por detrás de Barcelona.

El equipo trasladó directamente a esta campaña el impulso de la temporada pasada, cuando consiguió la clasificación a la Champions League.

Su único tropiezo fue llamativo: una derrota 5-2 frente a Levante que, hasta ahora, aparece como una excepción dentro de un comienzo de gran consistencia.

Betis es además el único equipo que ha conseguido derrotar a Real Madrid esta temporada, después del 1-0 conseguido en La Cartuja.

Los verdiblancos llegan a Galicia tras vencer 1-0 a Getafe el jueves gracias al gol de Abde Ezzalzouli antes del descanso.

El equipo de Pellegrini también destaca por su rendimiento defensivo: suma cuatro porterías en cero en La Liga, más que cualquier otro club de la competición hasta esta fecha.

En los cinco enfrentamientos más recientes entre ambos, Betis ganó tres, Deportivo uno y el restante terminó empatado. El último cruce se produjo en 2018, antes del descenso del cuadro gallego.

Rendimiento reciente

Deportivo La Coruña, La Liga:

➖➖✅✅➖❌

Real Betis, La Liga:

✅✅❌✅✅✅

Real Betis, todas las competiciones:

✅❌✅✅✅✅

Noticias de los equipos

Pronóstico Deportivo La Coruña vs Real Betis / © Imago

Deportivo tendrá que reorganizar su defensa para el encuentro del domingo debido a una suspensión tras el partido frente a Sevilla.

Pierre-Emerick Aubameyang ha sido la gran figura del regreso gallego a Primera División.

El delantero se convirtió en el primer futbolista desde Zlatan Ibrahimović en la temporada 2009-10 en marcar en cada una de las primeras cinco jornadas de La Liga de su equipo y volverá a ser la principal referencia ofensiva.

Noé Carrillo sigue como duda pese a haber regresado a los entrenamientos.

Bil Nsongo podría conservar su puesto junto a Aubameyang, aunque fue sustituido en el descanso de la derrota ante Sevilla.

La defensa probable estaría integrada por Adrià Altimira, Miguel Loureiro, José María Giménez y Giacomo Quagliata.

Real Betis seguirá sin Aitor Ruibal, quien continúa fuera por una lesión de menisco.

Ismael Barea también está descartado a largo plazo debido a una rotura del ligamento cruzado y su regreso no se espera, como mínimo, hasta finales de diciembre.

Diego Llorente trabaja para recuperar su condición física durante las próximas tres semanas, pero difícilmente estará disponible antes del parón internacional.

Abde Ezzalzouli, autor del gol del triunfo frente a Getafe, debería mantenerse desde el inicio.

Para Pellegrini, el desafío estará también en administrar el desgaste después de haber jugado el jueves, aunque Betis llega con suficiente profundidad y confianza para mantener su estructura competitiva.

Posibles formaciones Deportivo La Coruña vs Real Betis

Deportivo La Coruña:

Román; Altimira, Loureiro, Giménez, Quagliata; Cruz, Riki, Amatucci, Hernández; Nsongo, Aubameyang.

Entrenador: Antonio Hidalgo.

Real Betis:

Vallés; Firpo, Gómez, Natan, Ortiz; Deossa, Bernal; Ezzalzouli, Isco, Antony; Parrott.

Entrenador: Manuel Pellegrini.

Pronóstico Deportivo La Coruña vs Real Betis

Nuestro pronóstico: Deportivo La Coruña 1-2 Real Betis

Deportivo ha tenido un comienzo competitivo y ya demostró que puede incomodar a rivales importantes, especialmente cuando consigue llevar el partido a intercambios ofensivos.

Betis, sin embargo, llega con un nivel de consistencia superior.

El equipo de Manuel Pellegrini solo dejó puntos en una de sus primeras seis jornadas, suma cinco victorias y además ha encontrado un equilibrio notable entre ambas áreas.

Las cuatro porterías en cero reflejan una defensa difícil de superar, mientras jugadores como Isco, Antony y Ezzalzouli le entregan suficientes recursos para marcar diferencias arriba.

Deportivo puede hacer incómodo el partido y Aubameyang representa una amenaza real, pero Betis llega con más variantes y una estructura mucho más consolidada.

Por forma reciente, rendimiento defensivo y mayor profundidad, el pronóstico apunta a una victoria ajustada del equipo de Pellegrini en Riazor.