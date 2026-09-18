Datos Clave Suazo ante el líder: el chileno vuelve a proyectarse como titular por el costado izquierdo frente a un Barcelona que ganó sus seis partidos de La Liga. Transmisión: DSports, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN tendrán el partido disponible en Chile. Horario: Sevilla vs Barcelona se juega este sábado 19 de septiembre, desde las 16:00 horas de Chile, en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El Sevilla de Gabriel Suazo se prepara para uno de los partidos que puede medir con mayor precisión el buen inicio que está protagonizando en La Liga. Los Nervionenses recibirán este sábado al Barcelona, líder exclusivo y único equipo que ha ganado sus seis encuentros del campeonato.

El escenario encuentra además al lateral chileno convertido en una pieza importante del equipo de Luis García Plaza. Suazo vuelve a aparecer entre los proyectados para comenzar como titular y tendrá delante a un ataque que llega encendido: el Barça ha marcado 28 goles en seis fechas de La Liga y viene de otra goleada entre semana.

¿Qué canal transmite Sevilla vs Barcelona EN VIVO?

Sevilla vs Barcelona tendrá transmisión televisiva en Chile a través de DSports, en sus señales 610 y 1610.

El encuentro también contará con distintas alternativas digitales para seguirlo en vivo, por lo que el duelo de Gabriel Suazo ante el líder de La Liga tendrá una amplia cobertura para el público chileno.

Partido: Sevilla vs Barcelona.

Sevilla vs Barcelona. TV: DSports 610/1610.

DSports 610/1610. Competencia: La Liga 2026-27.

¿A qué hora juega Sevilla vs Barcelona por La Liga?

Sevilla y Barcelona se enfrentarán este sábado 19 de septiembre desde las 16:00 horas de Chile.

El compromiso corresponde a la séptima fecha de La Liga y se disputará en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde el cuadro andaluz intentará extender un arranque que lo mantiene entre los protagonistas del campeonato.

Fecha: sábado 19 de septiembre de 2026.

sábado 19 de septiembre de 2026. Hora: 16:00 horas de Chile.

16:00 horas de Chile. Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Ramón Sánchez-Pizjuán. Ciudad: Sevilla.

Sevilla. Torneo: La Liga 2026-27.

La Liga 2026-27. Jornada: 7.

¿Dónde ver Sevilla vs Barcelona ONLINE por streaming?

El partido entre Sevilla y Barcelona también tendrá varias opciones para verlo ONLINE y EN VIVO desde Chile.

La transmisión estará disponible mediante DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN, además de la señal televisiva de DSports.

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿Dónde ver GRATIS Sevilla vs Barcelona?

Sevilla vs Barcelona no tiene anunciada transmisión gratuita por televisión abierta en Chile.

Las alternativas confirmadas corresponden a servicios de suscripción o televisión de pago: DSports, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

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Gabriel Suazo vuelve a aparecer proyectado como titular en Sevilla, ocupando el sector izquierdo de la defensa de Luis García Plaza.

El chileno se ha instalado como una pieza importante del equipo y ante Barcelona tendrá una función especialmente exigente. Sevilla necesitará controlar el desequilibrio catalán por las bandas sin perder una de las principales virtudes que Suazo entrega en ataque: profundidad y salida desde campo propio.

El desafío aumenta por el nivel del rival. Lamine Yamal y Raphinha han encabezado el enorme poder ofensivo del Barça durante este comienzo, mientras Suazo llega formando parte de un Sevilla que ha encontrado mayor estabilidad y viene de encadenar resultados positivos.

¿Qué dijo Gabriel Suazo antes de Sevilla vs Barcelona?

Suazo dejó una definición clara sobre el momento que atraviesa el equipo antes de recibir al líder. En declaraciones a los medios oficiales del Sevilla, remarcó que la buena campaña no responde solamente a los resultados, sino a una idea compartida por todo el plantel.

“Creemos en una idea, vamos a por ella convencidos al cien por cien y sabemos nuestras cualidades y defectos”, señaló el chileno.

El lateral también explicó cuál es una de las claves que el equipo viene trabajando para competir ante rivales de mayor poder ofensivo.

“Si logramos ese equilibrio de encajar pocos goles, ofensivamente tenemos herramientas para marcar al menos uno y lo estamos demostrando”, sostuvo.

Sus palabras adquieren especial peso ante Barcelona. Sevilla enfrentará al ataque más productivo del torneo y necesitará justamente ese equilibrio defensivo que Suazo identifica como una de las bases del buen inicio de temporada.

Formación de Sevilla vs Barcelona

Gabriel Suazo aparece nuevamente en la probable oncena de Sevilla, mientras Barcelona podría realizar algunos ajustes después de su partido de mitad de semana.

Probable formación de Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andrés Castrín, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoumé, Youssouf Fofana, Giorgi Kochorashvili; Miguel Sierra, Robbie Ure y Félix Correia. DT: Luis García Plaza.

Probable formación de Barcelona: Wojciech Szczęsny; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri, Pedri; Fermín López, Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha. DT: Hansi Flick.

Barcelona tiene además una interrogante importante en el arco debido a los problemas físicos de Joan García, situación que abre la puerta para que Szczęsny vuelva a ocupar la portería.

¿Cómo llega Sevilla al partido con Barcelona?

Sevilla ha protagonizado uno de sus mejores comienzos de las últimas temporadas. El equipo suma 13 puntos en seis fechas, con cuatro victorias, un empate y una derrota, y llega después de encadenar triunfos frente a Valencia y Deportivo La Coruña.

La campaña ha devuelto al conjunto andaluz a la pelea en la zona alta después de varios años lejos de los puestos de Champions League.

También existe un antecedente reciente que aumenta la expectativa: Sevilla goleó 4-1 a Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán la temporada pasada. El último enfrentamiento entre ambos, sin embargo, terminó con victoria catalana por 5-2.

Luis García Plaza no podrá contar con Rubén Vargas, quien arrastra una lesión de rodilla, ni con Arouna Sangante por un problema en el tobillo.

¿Cómo llega Barcelona al partido con Sevilla?

Barcelona aterriza en Andalucía con una campaña perfecta en La Liga: seis triunfos en seis partidos y 18 puntos, además de un volumen goleador que lo ha separado rápidamente del resto.

Los dirigidos por Hansi Flick han marcado 28 goles en el campeonato español, un promedio superior a cuatro tantos por encuentro. Si se suma su estreno en Champions League, el registro alcanza 33 goles en siete partidos oficiales.

El equipo viene además de golear 7-2 a Racing de Santander, confirmando una tendencia que ha acompañado todo su arranque.

Lamine Yamal suma ocho goles y cuatro asistencias en siete apariciones, mientras que Raphinha registra 11 tantos y tres asistencias en el mismo período. Para Sevilla y Gabriel Suazo, detener esa producción será el gran desafío del sábado.