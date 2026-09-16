Alexis Sánchez clasificó a su primera final con CF Montreal
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Luis Felipe Labrín
Maravilla quiere levantar su primer trofeo en tierras norteamericanas.
Alexis Sánchez accedió a su primera final con la camiseta de CF Montreal: el elenco del chileno avanzó a la definición del Campeonato Candiense tras vencer en la semifinal de vuelta por 2-1 (mismo global) contra Vancouver Whitecaps en el Saputo Stadium.
Maravilla ingresó en el segundo tiempo cuando la historia estaba casi zanjada a favor de su escuadra, aunque en los minutos finales se le complicó la historia.
Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.