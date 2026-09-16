Alexis Sánchez accedió a su primera final con la camiseta de CF Montreal: el elenco del chileno avanzó a la definición del Campeonato Candiense tras vencer en la semifinal de vuelta por 2-1 (mismo global) contra Vancouver Whitecaps en el Saputo Stadium.

Maravilla ingresó en el segundo tiempo cuando la historia estaba casi zanjada a favor de su escuadra, aunque en los minutos finales se le complicó la historia.