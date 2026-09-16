La Liga – 2026/2027 DÍA DE PARTIDO 7 Elche No Comenzado Estadio RCDE – Cornella de Llobregat Espanyol

Espanyol y Elche buscarán recuperarse de sus últimas derrotas cuando se enfrenten este viernes por una nueva fecha de La Liga. El conjunto catalán marcha octavo después de caer 2-1 ante Rayo Vallecano, mientras que los franjiverdes llegan últimos tras perder 3-2 frente a Real Madrid.

En Elche, Lucas Cepeda viene de dejar una muy buena señal pese a la derrota. El chileno ingresó a los 58 minutos y a los 71 protagonizó una gran jugada individual: encaró desde el centro hacia la izquierda, superó a dos rivales y puso el centro para el cabezazo de Abiel Osorio, que marcó el primer descuento. Una actuación que puede darle argumentos para sumar más minutos ante Espanyol.

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Previa del partido Espanyol vs Elche

Espanyol registra dos victorias, un empate y tres derrotas en sus primeros seis partidos de la temporada, una cosecha de siete puntos que lo mantiene en el octavo lugar.

El cuadro catalán sumó cuatro unidades en sus tres encuentros de septiembre. Comenzó el mes con un empate 1-1 frente a Sevilla y luego consiguió una importante victoria 2-0 como visitante ante Osasuna.

La racha se cortó el martes con una derrota 2-1 frente a Rayo Vallecano, por lo que el equipo de Manolo González intentará responder rápidamente ante uno de los clubes más necesitados del campeonato.

Los antecedentes directos también favorecen al local. Espanyol lleva seis partidos consecutivos sin perder ante Elche y ganó 1-0 el encuentro correspondiente de la temporada 2025-26.

El último cruce entre ambos, disputado en marzo de este año, terminó igualado 2-2.

Pronóstico Espanyol vs Elche / © Imago

Elche no derrota a Espanyol desde enero de 2022 y apenas ganó 15 de los 49 enfrentamientos anteriores entre ambos en todas las competiciones.

El presente tampoco ayuda al equipo de Martín Anselmi. Los franjiverdes llegan después de perder 3-2 ante Real Madrid en un partido donde lograron reaccionar pese a encontrarse dos goles abajo.

Elche consiguió igualar 2-2 en el minuto 83, pero Carlos Espí anotó en el tiempo añadido y dejó los tres puntos en manos del equipo de José Mourinho.

El arranque de temporada ha sido muy duro. El equipo suma dos empates y cuatro derrotas en seis jornadas, con solo dos puntos y el último lugar de la clasificación.

El principal problema está atrás. Elche posee la peor defensa de La Liga con 16 goles recibidos.

Curiosamente, su producción ofensiva es bastante más competitiva: marcó ocho tantos, incluso más que el Real Betis, que ocupa el tercer puesto.

Ese contraste ayuda a explicar buena parte de su situación. Elche genera y consigue marcar, pero concede demasiado como para transformar esas actuaciones en victorias.

El empate 1-1 conseguido en su última salida ante Athletic Bilbao sirve al menos como antecedente positivo antes de volver a jugar fuera de casa.

Lucas Cepeda sigue siendo el nombre chileno a seguir dentro del plantel de Elche, aunque no aparece proyectado en la formación inicial de esta previa. Con Anselmi preparando modificaciones por la corta recuperación entre partidos, su eventual participación queda como una de las alternativas desde el banco.

Rendimiento reciente

Espanyol, La Liga:

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Elche, La Liga:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Espanyol vs Elche / © Imago

Espanyol no podrá contar con Omar El Hilali este viernes. El defensor de 23 años fue expulsado en los minutos finales de la derrota frente a Rayo Vallecano y deberá cumplir suspensión.

Javi Puado, Kike García, Jofre Carreras y Andoni Gorosabel tampoco estarán disponibles debido a problemas físicos.

Bryan Zaragoza y Expósito tienen opciones de ingresar al equipo después de la última derrota, mientras que José Ángel López podría ocupar el lugar dejado por El Hilali.

Manolo González tiene así varios ajustes por realizar, aunque el objetivo será mantener una estructura capaz de aprovechar las dificultades defensivas que viene mostrando Elche.

En el visitante también se esperan modificaciones debido al poco tiempo de recuperación después del encuentro ante Real Madrid.

Thomas Lemar, Rubén Sánchez y Fer Niño presionan para ingresar al once titular y refrescar un equipo que viene acumulando mucho desgaste.

Yago Santiago volverá a estar ausente por un problema de rodilla, mientras que Adam Boayar también apunta a quedar fuera por una lesión muscular.

Lucas Cepeda no aparece entre los futbolistas proyectados para comenzar el encuentro. El chileno queda como alternativa para Anselmi en un partido donde la velocidad y el desequilibrio desde el banco pueden adquirir importancia si Elche necesita cambiar el desarrollo.

Posibles formaciones Espanyol vs Elche

Espanyol:

Dmitrović; José Ángel López, Riedel, Cabrera, Hinojo; González, Expósito; Hernández, Bryan Zaragoza, Hartman; Roberto Fernández.

Entrenador: Manolo González.

Elche:

Dituro; Rubén Sánchez, Redondo, Chust, Revivo; Lemar, Neto, Aguado, Villar, Fer Niño; Osorio.

Entrenador: Martín Anselmi.

Pronóstico Espanyol vs Elche

Nuestro pronóstico: Espanyol 1-1 Elche

Espanyol parte con la ventaja de la localía y con un presente más estable, pero tampoco llega después de una actuación convincente. La derrota ante Rayo Vallecano mostró que el equipo catalán todavía tiene dificultades para sostener regularidad.

Elche está último y aún no gana, aunque su ubicación en la tabla no refleja completamente lo que produce en ataque. Ocho goles en seis fechas demuestran que el equipo de Anselmi tiene capacidad para generar peligro.

El gran problema está en los 16 tantos recibidos. Mientras no consiga reducir ese nivel de vulnerabilidad, cualquier ventaja puede desaparecer con rapidez, como volvió a ocurrir frente a Real Madrid.

La actuación en ese partido, sumada al empate conseguido anteriormente en San Mamés, entrega motivos para pensar que los franjiverdes pueden competir en esta visita.

Lucas Cepeda no aparece proyectado como titular, pero queda como una opción chilena a seguir si Anselmi necesita modificar su ataque durante el encuentro.

Por el irregular momento de Espanyol y las mejores señales recientes de Elche pese a sus resultados, el pronóstico apunta a un reparto de puntos.