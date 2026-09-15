Lucas Cepeda dio una asistencia en un duelo muy emocionante de Elche contra Real Madrid, en el que los Merengues ganaron por 3-2 en Fecha 6 La Liga española, pero que tuvo grandes vaivenes emocionales en la recta final.
La escuadra de Cepeda se repuso de un 2-0 abajo y llegó incluso a igualar la historia, pero en los descuentos terminó perdiéndolo en el estadio Martínez Valero.
Los goles de Elche vs Real Madrid
El primer tiempo fue de Real Madrid: los Merengues se pusieron en ventaja en los 24 minutos de juego con un autogol de Matias Dituro. luego de que el balón le rebotara tras un tiro libre al palo de Arda Güler.
El segundo tanto llegó ocho minutos después con una gran definición de Kylian Mbappé después de una asistencia de Diomandé.
En el complemento llegó la reacción de Elche: en los 58′ ingresó Lucas Cepeda y en los 70′ asistió con un gran centro desde la izquierda a Abiel Osorio, quien definió de cabeza en los 71′, mientras que en los 83′ llegó la igualdad a través de Fer Niño en un gran partido.
No obstante, en los 90+1′ volvió a ser el héroe Carlos Espí, aunque en buena parte se debió a una jugada de Mbappé, el que habilitó y dejó solo al autor de la conquista, cuando apenas quedaban pocos minutos para el pitazo final.
Estadísticas de Elche vs Real Madrid
- Kylian Mbappé 33′
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Courtois
Alexander-Arnold
Konaté
Huijsen
Cucurella
Valverde
Tchouaméni
Diomande
Güler
Junior
Mbappé
- Entrenador
-
0José Mourinho
- Bench
-
2Raúl Asencio
-
5Jude Bellingham
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6Eduardo Camavinga
-
9Endrick
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13Andriy Lunin
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18Álvaro Carreras
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19Carlos Espí
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20Bernardo Silva
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21Brahim Díaz
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22Antonio Rüdiger
-
24Denzel Dumfries
-
27Thiago Pitarch
Dituro
Sangaré
Redondo
Chust
Revivo
Valera
Neto
Aguado
Villar
Morente
Osorio
- Entrenador
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0Martin Anselmi
- Bench
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6Pedro Bigas
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9Ezequiel Ponce
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10Facundo Buonanotte
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13Alejandro Iturbe
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14Fer Niño
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17Josan
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18Thomas Lemar
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19Grady Diangana
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21Lucas Cepeda
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22Rubén Sánchez
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26Matia Barzic
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47Javi Morcillo
¿Cuándo vuelven a jugar Elche y Real Madrid?
Elche retorna a la acción este viernes 18 de septiembre a las 16:00 horas contra RCD Espanyol en Barcelona por la Fecha 7 de La Liga española, esperamos que con Lucas Cepeda viendo minutos.
Por su parte, Real Madrid juega el clásico de la ciudad contra Atlético el domingo 20 a las 11:15 horas en el Metropolitano.