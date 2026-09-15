Lucas Cepeda dio una asistencia en un duelo muy emocionante de Elche contra Real Madrid, en el que los Merengues ganaron por 3-2 en Fecha 6 La Liga española, pero que tuvo grandes vaivenes emocionales en la recta final.

La escuadra de Cepeda se repuso de un 2-0 abajo y llegó incluso a igualar la historia, pero en los descuentos terminó perdiéndolo en el estadio Martínez Valero.

¡DESCONTÓ ELCHE!



El argentino Osorio ganó de arriba y ahora el equipo de Martín Anselmi cae 2-1 ante Real Madrid. #LaLigaEnDSPORTS#ElcheRealMadrid pic.twitter.com/IDZK6PGapN — DSPORTS (@DSports) September 15, 2026

Los goles de Elche vs Real Madrid

El primer tiempo fue de Real Madrid: los Merengues se pusieron en ventaja en los 24 minutos de juego con un autogol de Matias Dituro. luego de que el balón le rebotara tras un tiro libre al palo de Arda Güler.

El segundo tanto llegó ocho minutos después con una gran definición de Kylian Mbappé después de una asistencia de Diomandé.

En el complemento llegó la reacción de Elche: en los 58′ ingresó Lucas Cepeda y en los 70′ asistió con un gran centro desde la izquierda a Abiel Osorio, quien definió de cabeza en los 71′, mientras que en los 83′ llegó la igualdad a través de Fer Niño en un gran partido.

No obstante, en los 90+1′ volvió a ser el héroe Carlos Espí, aunque en buena parte se debió a una jugada de Mbappé, el que habilitó y dejó solo al autor de la conquista, cuando apenas quedaban pocos minutos para el pitazo final.

Estadísticas de Elche vs Real Madrid

La Liga – 2026/2027 DÍA DE PARTIDO 6 Real Madrid Segunda mitad Manuel Martínez Valero Stadium – Elche Elche Kylian Mbappé 33′ Resumen

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Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 58 ‘ Elche Sustitución : Thomas Lemar 58 ‘ Elche Sustitución : Lucas Cepeda 33 ‘ Real Madrid Gol : Kylian Mbappé 31 ‘ Elche Tarjeta amarilla : Marc Aguado 25 ‘ Real Madrid Gol en propia puerta : Matías Dituro 4 ‘ Real Madrid Tarjeta amarilla : Yan Diomande Goal! Real Madrid lead 2-0 against Elche. Kylian Mbappé scores with a right-footed shot from the center of the box. Marc Aguado from Elche receives a yellow card. Own goal by Matías Dituro for Elche. The score is now Elche 0, Real Madrid 1. Yan Diomande of Real Madrid receives a yellow card for a bad foul. Real Madrid Real Madrid 4-2-3-1 1 Thibaut

Courtois 12 Trent

Alexander-Arnold 16 Ibrahima

Konaté 4 Dean

Huijsen 17 Marc

Cucurella 8 Federico

Valverde 14 Aurélien

Tchouaméni 25 Yan

Diomande 15 Arda

Güler 7 Vinicius

Junior 10 Kylian

Mbappé Entrenador

0 José Mourinho

Bench

2 Raúl Asencio



5 Jude Bellingham



6 Eduardo Camavinga



9 Endrick



13 Andriy Lunin



18 Álvaro Carreras



19 Carlos Espí



20 Bernardo Silva



21 Brahim Díaz



22 Antonio Rüdiger



24 Denzel Dumfries



27 Thiago Pitarch

Elche Elche 4-5-1 1 Matías

Dituro 2 Buba

Sangaré 5 Federico

Redondo 23 Víctor

Chust 3 Roy

Revivo 11 Germán

Valera 16 Martim

Neto 8 Marc

Aguado 12 Gonzalo

Villar 20 Tete

Morente 24 Abiel

Osorio Entrenador

0 Martin Anselmi

Bench

6 Pedro Bigas



9 Ezequiel Ponce



10 Facundo Buonanotte



13 Alejandro Iturbe



14 Fer Niño



17 Josan



18 Thomas Lemar



19 Grady Diangana



21 Lucas Cepeda



22 Rubén Sánchez



26 Matia Barzic



47 Javi Morcillo

5 Esquinas 2 9 Remates fuera de objetivo 6 13 Tiros Totales 9 62 Ataques 73 38 Ataques peligrosos 38 44 % de Posesión de Balón 56 10 Disparos Dentro del Área 5 3 Tiros fuera del área 4 4 Fuera de juego 1 2 Objetivos 0 9 Saques de puerta 10 16 Tiros libres 5 5 Faltas 16 1 Salvadas 2 1 Disparos Bloqueados 2 0 Sustituciones 2 4 Saques de banda 5 30 Pases largos 24 1 Golpear la madera 0 9 Placajes 10 1 Asistencias 0 313 Pases 393 278 Pases exitosos 355 89 Porcentaje de Pases Exitosos 90 1 Tarjetas amarillas 1 3 Disparos a puerta 1 14 Total de Cruces 13 4 Cruces Precisas 2 9 Intercepciones 11 34 Duelo Ganados 24 11 Intentos de regate 8 6 Regates exitosos 5 11 Pases clave 8 4 Grandes Oportunidades Creadas 0 3 Grandes Oportunidades Perdidas 0 55 Porcentaje de regates exitosos 63 20 Pases largos exitosos 14 67 Porcentaje de pases largos exitosos 58 2 Entradas Ganadas 4 Últimos enfrentamientos ELC 1 – 4 RMA 14/03/2026 RMA 2 – 2 ELC 23/11/2025

¿Cuándo vuelven a jugar Elche y Real Madrid?

Elche retorna a la acción este viernes 18 de septiembre a las 16:00 horas contra RCD Espanyol en Barcelona por la Fecha 7 de La Liga española, esperamos que con Lucas Cepeda viendo minutos.

Por su parte, Real Madrid juega el clásico de la ciudad contra Atlético el domingo 20 a las 11:15 horas en el Metropolitano.