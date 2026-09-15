Lucas Cepeda dio una asistencia en un duelo muy emocionante de Elche contra Real Madrid, en el que los Merengues ganaron por 3-2 en Fecha 6 La Liga española, pero que tuvo grandes vaivenes emocionales en la recta final.

La escuadra de Cepeda se repuso de un 2-0 abajo y llegó incluso a igualar la historia, pero en los descuentos terminó perdiéndolo en el estadio Martínez Valero.

Los goles de Elche vs Real Madrid

El primer tiempo fue de Real Madrid: los Merengues se pusieron en ventaja en los 24 minutos de juego con un autogol de Matias Dituro. luego de que el balón le rebotara tras un tiro libre al palo de Arda Güler.

El segundo tanto llegó ocho minutos después con una gran definición de Kylian Mbappé después de una asistencia de Diomandé.

En el complemento llegó la reacción de Elche: en los 58′ ingresó Lucas Cepeda y en los 70′ asistió con un gran centro desde la izquierda a Abiel Osorio, quien definió de cabeza en los 71′, mientras que en los 83′ llegó la igualdad a través de Fer Niño en un gran partido.

No obstante, en los 90+1′ volvió a ser el héroe Carlos Espí, aunque en buena parte se debió a una jugada de Mbappé, el que habilitó y dejó solo al autor de la conquista, cuando apenas quedaban pocos minutos para el pitazo final.

Estadísticas de Elche vs Real Madrid

La Liga – 2026/2027 DÍA DE PARTIDO 6
Real Madrid
15/09/2026 16:30
Segunda mitad Manuel Martínez Valero Stadium – Elche
Elche
  • Kylian Mbappé  33′
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58 ‘
Elche
Sustitución : Thomas Lemar
58 ‘
Elche
Sustitución : Lucas Cepeda
33 ‘
Real Madrid
Gol : Kylian Mbappé 
31 ‘
Elche
Tarjeta amarilla : Marc Aguado
25 ‘
Real Madrid
Gol en propia puerta : Matías Dituro
4 ‘
Real Madrid
Tarjeta amarilla : Yan Diomande
Goal! Real Madrid lead 2-0 against Elche. Kylian Mbappé scores with a right-footed shot from the center of the box.
Marc Aguado from Elche receives a yellow card.
Own goal by Matías Dituro for Elche. The score is now Elche 0, Real Madrid 1.
Yan Diomande of Real Madrid receives a yellow card for a bad foul.
Real Madrid
4-2-3-1
Thibaut Courtois 1
Thibaut
Courtois
Trent Alexander-Arnold 12
Trent
Alexander-Arnold
Ibrahima Konaté 16
Ibrahima
Konaté
Dean Huijsen 4
Dean
Huijsen
Marc Cucurella 17
Marc
Cucurella
Federico Valverde 8
Federico
Valverde
Aurélien Tchouaméni 14
Aurélien
Tchouaméni
Yan Diomande 25
Yan
Diomande
Arda Güler 15
Arda
Güler
Vinicius Junior 7
Vinicius
Junior
Kylian Mbappé 10
Kylian
Mbappé
  • Entrenador
  • 0
    José Mourinho
  • Bench
  • 2
    Raúl Asencio
  • 5
    Jude Bellingham
  • 6
    Eduardo Camavinga
  • 9
    Endrick
  • 13
    Andriy Lunin
  • 18
    Álvaro Carreras
  • 19
    Carlos Espí
  • 20
    Bernardo Silva
  • 21
    Brahim Díaz
  • 22
    Antonio Rüdiger
  • 24
    Denzel Dumfries
  • 27
    Thiago Pitarch
Elche
4-5-1
Matías Dituro 1
Matías
Dituro
Buba Sangaré 2
Buba
Sangaré
Federico Redondo 5
Federico
Redondo
Víctor Chust 23
Víctor
Chust
Roy Revivo 3
Roy
Revivo
Germán Valera 11
Germán
Valera
Martim Neto 16
Martim
Neto
Marc Aguado 8
Marc
Aguado
Gonzalo Villar 12
Gonzalo
Villar
Tete Morente 20
Tete
Morente
Abiel Osorio 24
Abiel
Osorio
  • Entrenador
  • 0
    Martin Anselmi
  • Bench
  • 6
    Pedro Bigas
  • 9
    Ezequiel Ponce
  • 10
    Facundo Buonanotte
  • 13
    Alejandro Iturbe
  • 14
    Fer Niño
  • 17
    Josan
  • 18
    Thomas Lemar
  • 19
    Grady Diangana
  • 21
    Lucas Cepeda
  • 22
    Rubén Sánchez
  • 26
    Matia Barzic
  • 47
    Javi Morcillo
5
Esquinas
2
9
Remates fuera de objetivo
6
13
Tiros Totales
9
62
Ataques
73
38
Ataques peligrosos
38
44
% de Posesión de Balón
56
10
Disparos Dentro del Área
5
3
Tiros fuera del área
4
4
Fuera de juego
1
2
Objetivos
0
9
Saques de puerta
10
16
Tiros libres
5
5
Faltas
16
1
Salvadas
2
1
Disparos Bloqueados
2
0
Sustituciones
2
4
Saques de banda
5
30
Pases largos
24
1
Golpear la madera
0
9
Placajes
10
1
Asistencias
0
313
Pases
393
278
Pases exitosos
355
89
Porcentaje de Pases Exitosos
90
1
Tarjetas amarillas
1
3
Disparos a puerta
1
14
Total de Cruces
13
4
Cruces Precisas
2
9
Intercepciones
11
34
Duelo Ganados
24
11
Intentos de regate
8
6
Regates exitosos
5
11
Pases clave
8
4
Grandes Oportunidades Creadas
0
3
Grandes Oportunidades Perdidas
0
55
Porcentaje de regates exitosos
63
20
Pases largos exitosos
14
67
Porcentaje de pases largos exitosos
58
2
Entradas Ganadas
4
Últimos enfrentamientos
ELC 1 – 4 RMA 14/03/2026
RMA 2 – 2 ELC 23/11/2025

¿Cuándo vuelven a jugar Elche y Real Madrid?

Elche retorna a la acción este viernes 18 de septiembre a las 16:00 horas contra RCD Espanyol en Barcelona por la Fecha 7 de La Liga española, esperamos que con Lucas Cepeda viendo minutos.

Por su parte, Real Madrid juega el clásico de la ciudad contra Atlético el domingo 20 a las 11:15 horas en el Metropolitano.