La Liga – 2026/2027 DÍA DE PARTIDO 7 FC Barcelona No Comenzado Ramón Sánchez Pizjuán Stadium – Sevilla Sevilla

Barcelona buscará prolongar su espectacular inicio de temporada cuando visite este sábado al Sevilla de Gabriel Suazo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El equipo de Hansi Flick lidera La Liga con 18 puntos y marcha tres por encima de Real Madrid, mientras que Los Nervionenses aparecen cuartos con 13 unidades y llegan en uno de sus mejores momentos del arranque.

Revisa acá todos los pronósticos de los chilenos en el extranjero

Previa del partido Sevilla vs Barcelona

Sevilla suma cuatro victorias, un empate y una derrota en sus primeros seis partidos de La Liga, una cosecha de 13 puntos que lo mantiene en el cuarto puesto.

Los Nervionenses comenzaron la campaña con triunfos consecutivos sobre Rayo Vallecano y Athletic Bilbao, antes de sufrir su primera derrota ante Atlético de Madrid a fines de agosto.

Desde entonces, el equipo de Luis García Plaza volvió a levantar el nivel. Empató con Espanyol y luego encadenó victorias frente a Valencia y Deportivo La Coruña, sumando siete puntos en sus últimas tres presentaciones.

El inicio vuelve a instalar a Sevilla en una conversación que llevaba varias temporadas lejos. El club no termina entre los cuatro primeros de La Liga desde 2021-22, pero este arranque muestra a un equipo con argumentos para volver a competir por puestos de Champions League.

Gabriel Suazo ha sido parte de esa estructura y vuelve a aparecer proyectado como titular por el costado izquierdo. Ante Barcelona, su recorrido tendrá una exigencia especial: deberá equilibrar sus subidas con el trabajo defensivo frente a un rival que está castigando prácticamente cada espacio que encuentra.

El antecedente reciente en casa, además, es muy favorable para Sevilla. Los Nervionenses golearon 4-1 a Barcelona en el duelo correspondiente de la temporada pasada.

El último enfrentamiento entre ambos, sin embargo, terminó con una contundente victoria 5-2 del cuadro catalán en marzo.

Pronóstico Sevilla vs Barcelona / © Imago

Barcelona no ha bajado el ritmo en ningún momento de esta temporada.

El equipo de Flick ganó sus primeros siete partidos entre La Liga y Champions League y llega después de aplastar 7-2 a Racing de Santander el miércoles.

En el campeonato español, los catalanes vencieron a Elche, Athletic Bilbao, Rayo Vallecano, Valencia, Levante y Racing. Ese pleno de victorias los tiene líderes con 18 puntos.

El dato ofensivo es demoledor: Barcelona marcó 28 goles en apenas seis jornadas de La Liga.

Si se agrega la Champions, el registro sube a 33 tantos en siete partidos oficiales, después de que el equipo también goleara 5-1 a Feyenoord en su estreno europeo.

Lamine Yamal y Raphinha han sido dos de los grandes responsables.

Yamal acumula ocho goles y cuatro asistencias en siete apariciones, mientras que Raphinha suma 11 tantos y tres pases de gol en el mismo número de partidos.

La visita a Sevilla aparece, por eso, como una de las pruebas más serias de este comienzo. El líder llega lanzado, pero enfrente tendrá a un equipo que está cuarto, viene de dos victorias consecutivas y ya demostró la temporada pasada que puede hacerle daño en este estadio.

Rendimiento reciente

Sevilla, La Liga:

✅✅❌➖✅✅

Barcelona, La Liga:

✅✅✅✅✅✅

Barcelona, todas las competiciones:

✅✅✅✅✅✅

Noticias de los equipos

Pronóstico Sevilla vs Barcelona / © Imago

Sevilla no podrá contar con Rubén Vargas, quien arrastra una lesión de rodilla, ni con Arouna Sangante, afectado por un problema en el tobillo.

Fuera de esas dos bajas, el cuadro local llega en buenas condiciones para recibir al líder.

Luis García Plaza no debería realizar demasiados cambios, aunque sí podría modificar alguna pieza en el último tercio del campo.

Isaac Romero aparece como opción para ingresar en lugar de Lucas Stassin, mientras que Miguel Sierra, máximo goleador de Sevilla en este inicio con dos tantos, debería mantenerse desde el arranque.

Gabriel Suazo volvería a ocupar el lateral izquierdo. El chileno tendrá una tarea especialmente exigente ante un Barcelona que concentra buena parte de su desequilibrio por las bandas y que llega con Lamine Yamal y Raphinha en un nivel altísimo.

Su aporte no estará limitado a defender. Sevilla necesitará también que Suazo entregue salida, profundidad y una vía para romper la primera presión catalana cuando recupere la pelota.

Barcelona llega con una duda importante en el arco. Joan García sufrió una lesión de rodilla que lo obligó a salir en el descanso frente a Racing y aparece como seria duda.

Si no logra recuperarse, Wojciech Szczęsny debería ocupar la portería.

Flick también prepara cambios respecto del equipo que comenzó ante Racing, con Pau Cubarsí, Xavi Espart, Fermín López y Anthony Gordon entre los candidatos para ingresar al once.

Frenkie de Jong y Roony Bardghji siguen fuera por lesiones de rodilla.

Posibles formaciones Sevilla vs Barcelona

Sevilla:

Vlachodimos; I. Sánchez, Castrín, Salas, Gabriel Suazo; Agoumé, Fofana; Sierra, Guridi, Correia; Isaac Romero.

Entrenador: Luis García Plaza.

Barcelona:

Szczęsny; Eric García, Cubarsí, Martín, Espart; Fermín López, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.

Entrenador: Hansi Flick.

Pronóstico Sevilla vs Barcelona

Nuestro pronóstico: Sevilla 1-2 Barcelona

Sevilla ha sido uno de los equipos más competitivos del inicio de temporada y llega con argumentos suficientes para hacerle el partido difícil al líder.

El equipo de Luis García Plaza suma 13 puntos, viene de ganar dos encuentros seguidos y tiene además el antecedente de aquella goleada 4-1 sobre Barcelona en este mismo cruce la temporada pasada.

Gabriel Suazo será uno de los hombres a seguir. El chileno aparece proyectado como titular y tendrá que sostener un costado que probablemente será sometido a mucha presión por la movilidad y la velocidad del ataque visitante.

El problema para Sevilla está en la dimensión ofensiva del rival.

Barcelona ha marcado 28 goles en seis partidos de La Liga y suma 33 en apenas siete encuentros oficiales. Con Yamal y Raphinha en este nivel, cualquier desconcentración puede convertirse rápidamente en gol.

Los Nervionenses tienen condiciones para competir e incluso para marcar, pero el volumen ofensivo y la confianza del líder inclinan el pronóstico hacia el visitante.

Por presente, profundidad y enorme capacidad goleadora, la predicción apunta a una victoria ajustada de Barcelona.