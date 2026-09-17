Datos Clave El nuevo DT: Según el periodista de ESPN, Christopher Brand, la Federación quiere a Manuel Pellegrini para La Roja. El plazo: La idea es que el Ingeniero asuma para las próximas Clasificatorias. Próximos partidos: Chile jugará tres amistosos en Norteamérica entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre.

La selección chilena continúa preparándose para su gira por Norteamérica, donde enfrentará a Canadá, Estados Unidos y México. Sin embargo, con los amistosos a la vuelta de la esquina, una de las grandes inquietudes de los hinchas es quién comandará al equipo de cara al próximo proceso clasificatorio.

Si bien el presidente de la ANFP, Pablo Milad, adelantó que será la próxima directiva quien escoja al DT, en las últimas horas se han ido conociendo algunos detalles de cuál es el principal anhelo de la Federación y cuándo pretenden abrochar al nuevo director técnico.

La apuesta de La Roja para definir al nuevo DT

En el programa F Show de ESPN, el periodista Christopher Brand entregó algunos detalles sobre el principal candidato a la banca del combinado nacional y cuándo esperan contar con él.

“La apuesta hoy de esta Federación de Felipe Correa y los nuevos dirigentes es que Manuel Pellegrini sea el técnico”, dijo el comunicador.

“En la selección cae como anillo al dedo que las Clasificatorias partan en septiembre, porque el candidato número uno y todo indica que podría darse esta situación, es que Manuel Pellegrini asuma a mediados del 2027”, agregó.

Por último, Brand precisó que “terminando su ciclo y contrato con el Real Betis, no antes, la apuesta hoy de esta Federación es que Manuel Pellegrini sea el DT. Después dependerá todo de Pellegrini”.

¿Cuándo se elegirá al nuevo entrenador de La Roja?

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, dijo en los últimos días que será la nueva directiva –que se elegirá en noviembre próximo– la encargada de definir al nuevo entrenador de la selección chilena.

Además, la Gerencia de Selecciones liderada por Felipe Correa tendría la idea de mantener a Nicolás Córdova en La Roja adulta como ayudante del staff técnico.

¿Cuándo juega Chile?

Chile juega contra Canadá el próximo 26 de septiembre, ante Estados Unidos el 29 del mismo mes y contra México el 6 de octubre.