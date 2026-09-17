Datos Clave Respaldo: Agustín Arce valoró el trabajo de Nicolás Córdova y se mostró partidario de darle continuidad al proceso. Proyección: El volante aseguró que La Roja recién comienza su camino pensando en el Mundial 2030. Amistosos: Chile enfrentará a Canadá, Estados Unidos y México en su próxima gira por Norteamérica.

El futuro de Nicolás Córdova sigue abierto en La Roja, pero desde el propio plantel apareció una nueva voz partidaria de darle continuidad a su trabajo. Agustín Arce, volante de Universidad de Chile, respaldó al entrenador y destacó la influencia que ha tenido en su crecimiento futbolístico.

El apoyo llega mientras Chile prepara los amistosos frente a Canadá, Estados Unidos y México, pero también en medio de una discusión que mira mucho más lejos: quién deberá conducir definitivamente el proceso hacia el Mundial de 2030.

¿Qué dijo Agustín Arce sobre Nicolás Córdova?

Agustín Arce aseguró que ha mejorado considerablemente trabajando con Nicolás Córdova y valoró la labor que está realizando el entrenador.

“Me ha aportado muchísimo en lo que es el juego. Cuando empezamos los microciclos, mi intensidad no era muy buena, pero con Córdova he mejorado bastante y creo que se ha notado. Estoy muy feliz por el trabajo que está haciendo”, señaló.

El mediocampista de la U fue todavía más claro cuando le preguntaron si el entrenador debería permanecer durante 2027. “Creo que se debe seguir el trabajo que se viene haciendo. Estamos recién partiendo de cara al Mundial del 2030”.

La apuesta de Córdova por el recambio de La Roja

Nicolás Córdova ha instalado la renovación generacional como uno de los ejes de su período al mando de Chile, aunque continúa ejerciendo como entrenador interino. Precisamente Arce forma parte de los jugadores considerados en esa renovación y aparece en la denominada “Lista de Sucesión A” elaborada por el cuerpo técnico para proyectar alternativas hacia el próximo ciclo mundialista.

Antes de pensar en 2030, el volante puso el foco en la exigente gira que tendrá la selección: “Los partidos que se nos vienen son de mucha intensidad, nos van a servir para agarrar experiencia de cara a las Eliminatorias”.

Chile enfrentará a Canadá el 26 de septiembre, a Estados Unidos el 29 y cerrará ante México el 6 de octubre.