Datos Clave Quinto triunfo en seis partidos: El Betis de Pellegrini vence por la mínima al Getafe por la sexta fecha de la competencia local. Iguala su mejor arranque: Pellegrini iguala su marca de la temporada 2023-2023, con un gran inicio en la liga. ¿Cuándo vuelve a jugar el Betis?: [El equipo del Ingeniero jugará este domingo 20 de septiembre de visita ante Deportivo La Coruña desde las 13:30 horas.

Manuel Pellegrini pasa por un arranque de ensueño en la temporada junto al Real Betis, ya que durante esta jornada el cuadro verdiblanco cosechó una importantísima victoria ante el Getafe por la fecha 6 de la Liga Española 2026/27. Los sevillistas ganaron en casa, sino que se meten en los primeros puestos de la división ante los gigantes de la competencia.

En el Estadio La Cartuja, Real Betis recibió al Getafe por la sexta jornada, en un duelo vital para ambas escuadras, debido a que los locales podían ingresar al podio ante la visita que pelea en la parte baja en el arranque de la temporada. Previo al término del primer tiempo, el cuadro del Ingeniero anotó el único tanto, tras un centro en el área de Troy Parrot que transformaría en gol Abde Ezzalzouli. Con el triunfo en casa, los béticos se metieron en la pelea en el podio, metiendo presión a los gigantes en España.

Pellegrini presiona al Real Madrid y al Barcelona

Tras el triunfo en la sexta fecha, Manuel Pellegrini instaló al Real Betis en el tercer lugar de la tabla de posiciones, solo por detrás del Real Madrid y del FC Barcelona. Los Merengues son escoltas de la competencia con 15 unidades, mismo puntaje que los béticos, pero con mejor diferencia de gol, mientras que los Culés son líderes con 18 puntos, al ganar todos los partidos de la competencia.

Con este registro, Manuel Pellegrini iguala su mejor arranque en la liga española al mando del Real Betis, ya que cosechó 15 de 18 puntos posibles en los primeros seis partidos, al igual que en la temporada 2022-2023.

En la temporada 22/23, los verdiblancos cayeron en la tercera fecha ante el Real Madrid, mientras que en la actual competencia lo venció por la mínima, y su caída fue registrada ante el Levante.

¿Cuándo volverá a jugar el Real Betis de Pellegrini?

La escuadra dirigida por Manuel Pellegrini no tendrá mucho descanso, ya que en tres días deberá viajar por la séptima fecha para visitar a Deportivo La Coruña. El duelo entre el Dépor y los béticos se disputará el domingo 20 de septiembre en el Estadio Abanca.Riazor de La Coruña a partir de las 13:30 horas, en horario chileno.