Betis derrotó a Lille por 3-2 en Francia en su regreso a la Champions League después de 23 años, lo que generó elogios de todos lados en España para Manuel Pellegrini, quien sigue agrandando su nombre en el elenco verdiblanco, al que llegó en 2020 tras años irregulares y ahora lo tiene en el torneo más importante den Europa.

No obstante, desde su plantel también hubo loas para el Ingeniero, particularmente de Isco, figura del equipo que tiene cinco títulos de Champions League cuando estuvo en Real Madrid y ahora deslumbra en los sevillanos.

Isco y sus elogios para Manuel Pellegrini en Betis

Isco dialogó con Radio ADN en zona mixta del estadio Pierre-Mauroy de Francia y reveló qué les dijo Manuel Pellegrini en el entretiempo, momento en el que Betis perdía ante Lille: “Que teníamos que mejorar en algunas cosas, que teníamos que tener confianza, quizás tener un poco más de tranquilidad en los metros y bueno… el Ingeniero sabe de esto“.

Otro que entregó buenas palabras para Pellegrini fue Pablo Fornals: “Es importante, no solo por las Champions que lleva jugadas, sino que por la experiencia que atesora y lo bien que trata al grupo; a vosotros os torea, además de la tranquilidad que nos da a todos para competir”.

La victoria de Betis ante Lille en la Champions League

Betis sufrió para ganarle a Lille: los locales se pusieron en ventaja en Francia a los 12 minutos con un tanto del japonés Ayase Ueda. Los béticos llegaron al empate en los 33′ a través de Marc Bartra, pero los galos retomaron la predominancia en el marcador en los 36′ mediante Alexandro.

No obstante, en el complemento llegó la remontada del elenco de Manuel Pellegrini con una nueva anotación de Bartra en los 49′ y un tanto del irlandés Troy Parrot en los 53′, mismo héroe en la victoria del viernes pasado frente a Real Madrid.

¿Cuándo vuelve a jugar Betis?

Betis vuelve a la cancha el próximo lunes 14 de septiembre a las 16:00 horas contra Villarreal en el estadio de la Cerámica por la Fecha 5 de La Liga española.

Por la Champions League el próximo duelo será el 14 de octubre a las 16:00 también frente a Porto, de local en el estadio La Cartuja de Sevilla.