São Paulo e Internacional se enfrentan este sábado 19 de septiembre a las 21:00 horas en el MorumBIS, por la fecha 28 del Campeonato Brasileño. El Tricolor llega después de quedar eliminado de la Copa Sudamericana, mientras que el Colorado todavía pelea por salir de la zona de descenso.

En el visitante, Guillermo Maripán aparece nuevamente proyectado como titular. El defensor chileno integraría la línea de tres de Internacional en un partido especialmente importante para un equipo que necesita confirmar la reacción mostrada en la última fecha.

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Previa del partido São Paulo vs Internacional

São Paulo llega a la fecha 28 en el puesto 12 del Brasileirão con 33 puntos y todavía buscando una regularidad que no ha conseguido durante esta parte de la temporada.

El Tricolor perdió 2-0 ante Palmeiras y luego empató 1-1 frente a Boca Juniors, resultado que confirmó su eliminación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Con la salida del torneo continental, el Brasileirao queda como el único frente competitivo para el resto de la temporada.

Dorival Júnior intenta conseguir mayor equilibrio a través de la posesión y la participación de los laterales en la construcción, con Calleri como principal referencia ofensiva y Arboleda como uno de los pilares de la defensa.

El contexto institucional tampoco ha sido sencillo. São Paulo continúa conviviendo con las consecuencias de la crisis política que atravesó el club durante la temporada, mientras Harry Massis Júnior conduce la administración hasta las elecciones previstas para fines de 2026.

Pronóstico São Paulo vs Internacional / © Iconsport

Internacional enfrenta un escenario todavía más urgente.

El Colorado aparece 18° con 28 puntos y permanece en zona de descenso. Una victoria podría sacarlo del Z-4 y llevarlo hasta el puesto 15, aunque para eso también necesita que lo acompañen otros resultados.

La principal señal positiva llegó en la jornada anterior.

Internacional derrotó 2-1 a Chapecoense como visitante y puso fin a una racha de diez partidos sin ganar en el Campeonato Brasileño.

Paulo Pezzolano intenta construir un equipo más intenso en la presión y más agresivo cuando recupera la pelota. Alan Patrick continúa siendo el principal organizador, mientras Johan Carbonero y Bruno Henrique han ganado protagonismo en ataque.

Guillermo Maripán aparece dentro de la estructura defensiva que el técnico pretende consolidar. El chileno está proyectado como titular en el centro de una línea de tres junto a Bruno Gomes y Gabriel Mercado.

La victoria sobre Chapecoense alivió momentáneamente la presión, pero la ubicación en la tabla mantiene a Internacional obligado a sumar en cada jornada.

Rendimiento reciente

São Paulo, Brasileirão:

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Internacional, Brasileirão:

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São Paulo, todas las competiciones:

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Internacional, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico São Paulo vs Internacional / © Iconsport

São Paulo tendrá dos bajas confirmadas para este partido.

Luís Osório debe cumplir suspensión automática después de ser expulsado contra Palmeiras, mientras que Pablo Maia quedó fuera tras recibir su tercera tarjeta amarilla.

Lucas Moura sigue avanzando en la recuperación de la rotura del tendón de Aquiles. Su evolución ha sido mejor de lo esperado y ya comenzó la transición física en cancha.

El club trabaja con la posibilidad de tenerlo nuevamente disponible durante octubre, aunque todavía no existe una fecha concreta para su regreso.

Internacional también tendrá una ausencia por suspensión. Rodrigo Villagra recibió la tercera amarilla ante Chapecoense y no podrá jugar en el MorumBIS.

Matheus Bahia y Braian Aguirre, en cambio, regresan después de cumplir sus respectivas sanciones.

Rochet y Kayky continúan fuera por problemas físicos, mientras Victor Gabriel tampoco estará disponible debido a la sanción impuesta por el STJD.

Maripán no aparece entre las bajas y está proyectado desde el inicio, por lo que debería volver a ser una de las referencias defensivas del Colorado.

Posibles formaciones São Paulo vs Internacional

São Paulo:

Rafael; Domingos Duarte, Arboleda, Sabino; Lucas Ramon, Danielzinho, Marcos Antônio, Iago; Arthur, Luciano; Calleri.

Entrenador: Dorival Júnior.

Internacional:

Matheus Cunha; Bruno Gomes, Guillermo Maripán, Gabriel Mercado; Vitinho, Paulinho, Bruno Henrique, Matheus Bahia; Bernabei, Carbonero; Alan Patrick.

Entrenador: Paulo Pezzolano.

Pronóstico São Paulo vs Internacional

Nuestro pronóstico: São Paulo 2-1 Internacional

São Paulo llega con mejores números como local, después de ganar tres de sus últimos cuatro partidos en el MorumBIS.

Internacional presenta la tendencia contraria: perdió tres de sus últimas cuatro salidas y todavía necesita demostrar que la victoria sobre Chapecoense significó realmente un cambio de dinámica.

El Colorado, sin embargo, tiene argumentos para hacer daño. Sus últimos partidos vienen entregando goles y tres de los cuatro enfrentamientos más recientes contra São Paulo terminaron con ambos equipos marcando.

Para Guillermo Maripán y la defensa visitante, una de las claves estará en contener a Calleri y evitar que São Paulo consiga instalarse con comodidad cerca del área.

El momento de Internacional permite proyectar un partido más competitivo que semanas atrás, pero la localía y los registros recientes inclinan la predicción hacia el Tricolor.