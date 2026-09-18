Lincoln City y el Swansea City de Lawrence Vigouroux protagonizarán este sábado uno de los cruces más cerrados de la fecha en el Championship, con ambos equipos respaldados por registros defensivos destacados.

El arquero chileno ha sido una de las piezas de ese sólido comienzo de los Swans: suma cuatro porterías en cero, más que cualquier otro guardameta del torneo, mientras su equipo marcha segundo e igualado en puntos con el líder West Ham United.

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Previa del partido Lincoln City vs Swansea City

Lincoln City regresó esta temporada a la segunda categoría del fútbol inglés después de más de seis décadas de ausencia.

El club esperaba iniciar esta nueva etapa junto a Michael Skubala, el entrenador que lo llevó al título de League One la campaña pasada tras superar los 100 puntos en 46 encuentros.

Sin embargo, Skubala dejó el equipo durante el verano para asumir en Bristol City, obligando al campeón de la tercera categoría a encontrar una nueva conducción antes de volver al Championship después de 65 años.

Lincoln apostó por sus asistentes Chris Cohen y Tom Shaw, quienes asumieron conjuntamente sus primeros cargos como entrenadores principales después de formar parte de un equipo que marcó casi 100 goles la temporada anterior.

La historia tuvo un capítulo especial esta semana.

Cohen y Shaw enfrentaron a su antiguo mentor Skubala y regresaron felices de Bristol, después de que Freddie Draper anotara en el segundo tiempo para darle a Lincoln una victoria 1-0 en Ashton Gate.

Ese resultado amplió a cinco partidos la racha invicta de los Imps.

En ese periodo vencieron a Bolton Wanderers y Preston North End, además de empatar frente a Blackburn Rovers y Southampton, construyendo así un comienzo muy competitivo bajo su nuevo cuerpo técnico.

Lincoln aparece octavo y podría incluso igualar en puntos con los líderes del Championship si consigue su cuarta victoria del torneo y se combinan otros resultados.

Pronóstico Lincoln City vs Swansea City / © Imago

Swansea City también está protagonizando un inicio que supera las expectativas después de terminar en mitad de tabla la campaña pasada y mantenerse lejos de la lucha real por los playoffs.

Después de siete fechas, el equipo de Vitor Matos registra cuatro victorias, dos empates y apenas una derrota.

La producción lo tiene segundo e igualado en puntos con West Ham, que lidera por diferencia de gol.

La única derrota de Swansea llegó en la costa sur, donde Southampton se impuso 3-1, pero los galeses respondieron inmediatamente con un triunfo por idéntico marcador frente a Burnley.

La victoria en el Swansea.com Stadium también permitió mantener el invicto como local, una fortaleza que ya había sido importante en la temporada 2025-26, cuando finalizaron con el séptimo mejor registro en casa del Championship.

Pero uno de los aspectos más destacados de esta campaña ha sido la defensa.

Swansea recibió apenas cinco goles, registro que ningún equipo mejora, y Lawrence Vigouroux ya consiguió cuatro porterías en cero, la cifra más alta entre los arqueros del campeonato.

La regularidad del chileno y la solidez de la última línea aparecen como factores fundamentales si los Swans pretenden mantener su buen inicio y convertirlo en una pelea sostenida por el regreso a la Premier League.

El cruce tendrá además un componente poco habitual: será apenas el cuarto enfrentamiento entre estos dos clubes en su historia y el primero desde una victoria de Lincoln en League Two en 2005.

Rendimiento reciente

Lincoln City, Championship:

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Lincoln City, todas las competiciones:

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Swansea City, Championship:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Lincoln City vs Swansea City / © Imago

Después del triunfo conseguido en Bristol el martes, el poco tiempo de recuperación podría llevar a Lincoln a realizar algunos cambios para este partido.

Aun así, los Imps no sufrieron nuevas lesiones y tienen la posibilidad de repetir el mismo once que derrotó al equipo de su antiguo entrenador.

Tom Hamer, el capitán Tendayi Darikwa, Daniel Oyegoke y el delantero irlandés Mason Melia continúan fuera.

Freddie Draper es el único futbolista de Lincoln que ha marcado más de un gol esta temporada y debería volver a liderar el ataque.

La línea defensiva completa y el arquero también apuntan a mantenerse en el once tras la última portería en cero.

Swansea, en tanto, no presenta nuevos problemas físicos antes del viaje.

Adam Idah acumula tres goles en el Championship y debería continuar como referencia ofensiva dentro del 4-3-3 que Vitor Matos ha utilizado con éxito durante este arranque.

Lawrence Vigouroux volverá a ocupar el arco. El chileno se ha transformado en una garantía dentro de la estructura defensiva de los Swans, con cuatro porterías en cero en siete jornadas.

La única baja del visitante es Cameron Burgess. El defensor sufrió una lesión de ligamento cruzado en el primer partido oficial de la temporada y no se espera su regreso hasta agosto de 2027.

Posibles formaciones Lincoln City vs Swansea City

Lincoln City:

Wickens; Elerewe, Bradley, Towler; Jefferies, Varfolomeev, McGrandles, Reach; House, Draper, Ogbene.

Entrenadores: Chris Cohen y Tom Shaw.

Swansea City:

Lawrence Vigouroux; Key, Cabango, Welsh, Tymon; Just, Stamenic, Eustáquio; Yeo, Idah, Widell.

Entrenador: Vitor Matos.

Pronóstico Lincoln City vs Swansea City

Nuestro pronóstico: Lincoln City 1-1 Swansea City

Los dos equipos llegan respaldados por una de las principales fortalezas de su temporada: la defensa.

Lincoln y Swansea han conseguido cuatro porterías en cero cada uno durante sus primeros siete partidos de Championship, un dato que anticipa un encuentro con pocos espacios.

El local atraviesa además una racha de cinco partidos sin perder en la liga y viene de sumar dos victorias consecutivas por 1-0, frente a Preston y Bristol City.

Swansea presenta números igualmente fuertes y llega segundo, igualado en puntos con el líder.

Lawrence Vigouroux ha sido una de las figuras de esa estructura. Sus cuatro porterías en cero reflejan la consistencia de un equipo que apenas recibió cinco goles en siete fechas.

Con dos defensas en gran momento y dos conjuntos que han demostrado sentirse cómodos en partidos ajustados, el escenario apunta a un duelo de márgenes mínimos.

Por equilibrio y solidez de ambos, el pronóstico es un empate con pocos goles en Sincil Bank.