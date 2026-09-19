El Crystal Palace de Darío Osorio vuelve a la acción este domingo por la Premier League 2026-27. Las Águilas visitarán a Leeds United en Elland Road por la quinta fecha del campeonato inglés.

El duelo aparece como una nueva oportunidad para Osorio, quien fue suplente y no ingresó en la goleada por 4-0 sobre Lech Poznań por la Europa League. El chileno busca aumentar su protagonismo desde su llegada a Inglaterra.

¿Qué canal transmite Leeds vs Crystal Palace EN VIVO?

El partido entre Leeds United vs Crystal Palace no tendrá transmisión por televisión en Chile. El encuentro estará disponible exclusivamente vía streaming.

Partido: Leeds United vs Crystal Palace.

Leeds United vs Crystal Palace. Canal: No tendrá transmisión por TV en Chile.

No tendrá transmisión por TV en Chile. Streaming: Disney+ Premium.

¿A qué hora juega Leeds vs Crystal Palace por la Premier League?

Leeds United vs Crystal Palace juegan este domingo 20 de septiembre desde las 10:00 horas de Chile por la quinta fecha de la Premier League. El horario fue modificado debido a la participación de las Águilas en la Europa League.

Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026.

Domingo 20 de septiembre de 2026. Hora en Chile: 10:00 horas.

10:00 horas. Estadio: Elland Road, Leeds.

¿Dónde ver Leeds vs Crystal Palace ONLINE por streaming?

El partido entre Leeds United y Crystal Palace se podrá ver ONLINE y EN VIVO por Disney+ Premium desde Chile.

Para acceder a la transmisión será necesario contar con una suscripción activa al plan que incluye los contenidos deportivos de ESPN.

¿Dónde ver GRATIS Leeds vs Crystal Palace?

El encuentro entre Leeds United y Crystal Palace no tendrá transmisión gratuita en Chile.

La alternativa para seguir el partido en vivo será Disney+ Premium, por lo que será necesario contar con una suscripción a la plataforma.

¿Juega Darío Osorio en Leeds vs Crystal Palace por la Premier League?

Darío Osorio no se perfila como titular ante Leeds United, aunque deberá esperarse la formación oficial de Pierre Sage para conocer si estará entre las alternativas del Crystal Palace.

El chileno todavía busca consolidarse desde su llegada a Londres. Debutó en Premier League ingresando sobre el final del triunfo 3-2 ante Fulham y posteriormente disputó 59 minutos como titular frente a Middlesbrough por la Copa de la Liga.

Su última aparición en una convocatoria fue ante Lech Poznań por Europa League. Osorio estuvo en el banco, pero no ingresó en la goleada 4-0 de las Águilas.

¿Cómo llegan Leeds y Crystal Palace a la Premier League?

Leeds United llega como una de las revelaciones del arranque de la Premier League. El conjunto dirigido por Daniel Farke está invicto después de cuatro jornadas y viene de conseguir un contundente 4-1 sobre Newcastle United en Elland Road, resultado que lo dejó tercero en la tabla.

Crystal Palace, en tanto, buscará recuperarse en el campeonato inglés después de caer 3-2 frente a Ipswich Town en la fecha anterior. Su ánimo cambió durante la semana gracias al estreno en Europa League: derrotó 4-0 a Lech Poznań, aunque Darío Osorio permaneció en el banco durante todo el compromiso.

Para el chileno será otra oportunidad de empezar a sumar terreno en la consideración de Pierre Sage antes de incorporarse a los compromisos de La Roja.