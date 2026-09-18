Flamengo y RB Bragantino se enfrentan este domingo 20 de septiembre a las 18:30 horas en el Maracaná, por la fecha 28 del Campeonato Brasileño.

El Rubro-Negro llega como líder con 57 puntos y busca sostener su ventaja sobre Palmeiras. En el foco chileno aparece Erick Pulgar, aunque el volante no figura entre los titulares proyectados para este encuentro tras su clasificación en Copa Libertadores.

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Previa del partido Flamengo vs RB Bragantino

Flamengo llega a la fecha 28 como líder del Brasileirão con 57 puntos y una ventaja mínima sobre Palmeiras.

El equipo de Leonardo Jardim atraviesa una campaña sólida y viene de derrotar 2-1 a Corinthians en la jornada anterior.

En sus últimos cinco partidos por el campeonato, el Rubro-Negro consiguió cuatro victorias y sufrió apenas una derrota.

Uno de los grandes responsables de ese rendimiento es Pedro.

El delantero acumula 15 goles y lidera la tabla interna de artilleros de Flamengo. También aparece segundo en la clasificación general del Brasileirão, detrás de Kevin Viveros, de Athletico Paranaense, que suma 18.

Flamengo ha encontrado además variantes para abastecer al delantero.

Jorge Carrascal, Gonzalo Plata y Giorgian de Arrascaeta entregan movilidad y creación cerca del área, mientras Jorginho sostiene buena parte de la circulación desde el mediocampo.

Erick Pulgar sigue siendo el nombre chileno dentro del plantel, aunque no aparece en la formación probable presentada por Trivela para este partido. La proyección coloca a Jorginho junto a Nicolás de la Cruz o Saúl en la zona central.

Pronóstico Flamengo vs RB Bragantino / © Imago

RB Bragantino llega al Maracaná en el noveno puesto con 36 puntos.

El equipo de Vágner Mancini busca mayor estabilidad después de registrar una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Brasileirão.

Su principal problema aparece fuera de casa.

Bragantino empató 1-1 con Botafogo en el Nilton Santos, pero también sufrió derrotas 3-2 ante Bahia y 2-1 frente a São Paulo.

Lucas Barbosa es una de sus principales armas ofensivas y encabeza la tabla de goleadores del club con cinco tantos.

El historial reciente favorece a Flamengo, que ganó tres de los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos.

Existe, sin embargo, un antecedente que obliga al líder a tomar precauciones: RB Bragantino goleó 3-0 al Rubro-Negro en el encuentro de la primera rueda.

Los cruces recientes también muestran una tendencia clara hacia partidos abiertos. Los últimos cuatro superaron la barrera de 2,5 goles.

Rendimiento reciente

Flamengo, Brasileirão:

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RB Bragantino, Brasileirão:

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Flamengo, todas las competiciones:

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RB Bragantino, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Flamengo vs RB Bragantino / © Imago

Flamengo sigue administrando el desgaste provocado por un calendario exigente, aunque Leonardo Jardim mantiene buena parte de la estructura que llevó al equipo al primer lugar del Brasileirão.

Una de las dudas está en el mediocampo.

La comisión técnica evalúa las condiciones físicas de Nicolás de la Cruz, quien disputa directamente un puesto con Saúl para acompañar a Jorginho.

Erick Pulgar no aparece dentro del once probable entregado por Trivela. Por eso, el chileno queda fuera de la proyección inicial para este partido.

En ataque, Gonzalo Plata y Jorge Carrascal entregan movilidad alrededor de Arrascaeta, mientras Pedro vuelve a ser la referencia dentro del área.

RB Bragantino llega con problemas importantes en defensa y mediocampo.

Vágner Mancini proyecta a Cauê Nascimento por el lateral izquierdo y apuesta por Tiago Volpi en el arco para intentar contener uno de los ataques más fuertes del campeonato.

Fabinho y Eric Ramires tendrán la tarea de cerrar espacios por el centro.

Más adelante, Lucas Barbosa, Matheus Fernandes y Fernando buscarán acompañar a Isidro Pitta en las transiciones ofensivas.

Posibles formaciones Flamengo vs RB Bragantino

Flamengo:

Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Léo Ortiz; Ayrton Lucas; Jorginho, Nicolás de la Cruz (Saúl); Jorge Carrascal, Arrascaeta, Gonzalo Plata; Pedro.

Entrenador: Leonardo Jardim.

RB Bragantino:

Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Gustavo Marques, Guzmán Rodríguez; Cauê Nascimento; Fabinho, Eric Ramires; Lucas Barbosa, Matheus Fernandes, Fernando; Isidro Pitta.

Entrenador: Vágner Mancini.

Pronóstico Flamengo vs RB Bragantino

Nuestro pronóstico: Flamengo 2-1 RB Bragantino

Flamengo llega con mejores argumentos para quedarse con los tres puntos.

El líder ganó cuatro de sus últimos cinco partidos por el Brasileirão, tiene el respaldo del Maracaná y dispone de un Pedro que suma 15 goles en el torneo.

RB Bragantino ha demostrado que puede hacer daño y ya goleó 3-0 al Rubro-Negro en la primera rueda, pero sus últimas actuaciones como visitante muestran dificultades para sostener resultados.

La tendencia de los enfrentamientos recientes también apunta hacia los goles: los últimos cuatro cruces superaron los 2,5 tantos.

El equipo paulista tiene argumentos para marcar, pero Flamengo llega con mayor regularidad, más recursos ofensivos y la presión de defender el liderato.

Erick Pulgar no aparece proyectado como titular en esta previa, aunque el partido vuelve a involucrar al mediocampista chileno dentro de un Flamengo que está metido de lleno en la carrera por el título.