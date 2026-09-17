Erick Pulgar y Flamengo clasificaron a semifinales de la Copa Libertadores tras dejar en el camino a Independiente del Valle en un sufrido encuentro disputado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, el que terminó 1-1, pero con un 3-1 global a favor del elenco brasileño.
Pulgar jugó un partido regular y vio cancha como se le complicó la historia a su equipo con una sorprendente desventaja en el marcador y en número de jugadores en la cancha en el segundo tiempo, aunque un error del arquero rival sentenció la historia.
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