Datos Clave Pulgar va por semifinales: fue titular y jugó los 90 minutos en el 2-0 conseguido por Flamengo en Quito. La serie: Flamengo clasifica ganando, empatando o incluso perdiendo por un gol de diferencia. Transmisión: jueves 17 de septiembre, 21:30 horas, por ESPN, ESPN Premium, Disney+ Premium, Chilevisión Web y YouTube.

Erick Pulgar tiene otra noche decisiva de Copa Libertadores. Flamengo recibe a Independiente del Valle este jueves en el Maracaná por la revancha de los cuartos de final, después de sacar una valiosa ventaja de 2-0 en Ecuador.

El volante chileno fue titular y completó el partido de ida, por lo que vuelve a aparecer entre las principales opciones de Leonardo Jardim para un encuentro en el que el Mengao puede asegurar otra presencia en las semifinales del torneo continental.

¿Qué canal transmite Flamengo vs Independiente del Valle EN VIVO?

Flamengo vs Independiente del Valle tendrá transmisión por televisión en Chile a través de ESPN y ESPN Premium.

El encuentro corresponde a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 y encontrará al equipo brasileño defendiendo los dos goles de ventaja obtenidos en Quito.

Partido: Flamengo vs Independiente del Valle.

Flamengo vs Independiente del Valle. TV: ESPN y ESPN Premium.

¿A qué hora juega Flamengo vs Independiente del Valle por Copa Libertadores?

Flamengo e Independiente del Valle se enfrentarán este jueves 17 de septiembre desde las 21:30 horas de Chile.

El partido se disputará en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro y definirá a uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores.

Fecha: jueves 17 de septiembre de 2026.

jueves 17 de septiembre de 2026. Hora: 21:30 horas de Chile.

21:30 horas de Chile. Estadio: Maracaná.

Maracaná. Ciudad: Río de Janeiro.

Río de Janeiro. Competencia: Copa Libertadores 2026.

Copa Libertadores 2026. Fase: cuartos de final, vuelta.

¿Dónde ver Flamengo vs Independiente del Valle ONLINE por streaming?

El partido estará disponible ONLINE y EN VIVO mediante Disney+ Premium.

La plataforma será una de las alternativas para seguir desde Chile la actuación de Erick Pulgar y la definición de una llave que comenzó con triunfo brasileño en Ecuador.

Streaming: Disney+ Premium.

¿Dónde ver GRATIS Flamengo vs Independiente del Valle?

El encuentro también contará con transmisión gratuita por internet.

Chilevisión Web y el canal de YouTube de Chilevisión tendrán disponibles sus señales para seguir el duelo entre Flamengo e Independiente del Valle.

Por lo tanto, quienes no tengan televisión de pago o una suscripción a Disney+ Premium tendrán una alternativa online para ver el partido.

¿Juega Erick Pulgar en Flamengo vs Independiente del Valle?

Erick Pulgar está disponible y aparece nuevamente dentro del equipo proyectado de Flamengo para la revancha en el Maracaná.

El mediocampista chileno fue titular durante los 90 minutos del partido de ida y forma parte del mediocampo considerado para este segundo encuentro junto a Lucas Paquetá y Giorgian de Arrascaeta.

El nacido en Antofagasta se ha transformado en una pieza importante dentro de la estructura del Mengao y ahora tiene la posibilidad de sumar una nueva semifinal continental con el vigente campeón de América.

Formación de Flamengo vs Independiente del Valle

Probable formación de Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Léo Ortiz, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino y Pedro. DT: Leonardo Jardim.

Probable formación de Independiente del Valle: A. Quintana; J. Espinoza, G. Cortez, J. Viacava, A. Velasco; H. Quintero, E. Quintero, Y. Ochoa, R. Briones; Y. Vásquez y M. Perello. DT: Joaquín Papa.

Árbitro de Flamengo vs Independiente del Valle

La Conmebol designó al uruguayo Andrés Matonte para dirigir la revancha en Río de Janeiro.

Árbitro: Andrés Matonte.

Andrés Matonte. Asistente 1: Carlos Barreiro.

Carlos Barreiro. Asistente 2: Mathias Muniz.

Mathias Muniz. Cuarto árbitro: Mathias De Armas.

Mathias De Armas. VAR: Antonio García.

Antonio García. AVAR: Christian Ferreyra.

¿Qué necesita Flamengo para clasificar a semifinales de Copa Libertadores?

Flamengo comenzará el partido con una ventaja de 2-0, por lo que tiene varios resultados que le permiten avanzar.

El equipo de Erick Pulgar estará en semifinales si gana, empata o pierde por un gol de diferencia.

Independiente del Valle necesita ganar por dos goles para llevar la definición a los penales. Si el cuadro ecuatoriano se impone por tres o más tantos, será el clasificado directamente.

La ventaja fue construida en Quito gracias a los goles de Bruno Henrique y Léo Pereira, en un partido donde Flamengo necesitó apenas dos remates al arco para establecer el 2-0. Si confirma la clasificación, el Mengao alcanzará su quinta semifinal de Libertadores en las últimas siete temporadas.

¿Cómo llega Flamengo al partido con Independiente del Valle?

Flamengo llega con una racha que explica por qué parte con una ventaja considerable tanto en el marcador como en el momento futbolístico.

El Mengao ganó cinco de sus últimos seis partidos: derrotó 2-1 a Corinthians, venció 2-0 a Independiente del Valle, superó 1-0 a Remo, 2-0 a Mirassol y 3-0 a Botafogo. Su única derrota en ese período fue el 2-1 ante Cruzeiro.

Además, el Maracaná ha sido especialmente favorable en este tipo de eliminatorias: Flamengo ganó 12 de sus últimos 13 partidos de mata-mata de Libertadores disputados como local.

¿Cómo llega Independiente del Valle ante Flamengo?

Independiente del Valle reaccionó inmediatamente después de caer ante Flamengo y derrotó 3-2 a Libertad de Loja por la LigaPro de Ecuador.

Su rendimiento reciente, sin embargo, ha sido más irregular. En sus últimos seis partidos registra tres victorias, un empate y dos derrotas, incluida precisamente la caída 2-0 frente al Mengao.

El cuadro ecuatoriano ya demostró en la ida que puede generar ocasiones: terminó ese compromiso con 18 remates y un disparo al poste. El problema fue la eficacia, justamente el apartado donde Flamengo marcó la diferencia.

Ahora el desafío es mucho mayor: necesita conseguir en el Maracaná una victoria por al menos dos goles para mantener viva la serie.