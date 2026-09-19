Marcelo Allende vuelve a marcar un gran hito en su estadía por el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, ya que durante esta jornada disputó todo el encuentro eliminatorio de la Copa Intercontinental y aseguró su participación en las semifinales de la competición ante un rival del continente americano, el cual ya tiene un candidato a disputar el duelo ante los africanos.

En el Estadio Loftus Versfeld, hogar del Mamelodi, la escuadra del chileno superó al Al-Ahli por 2-1 en la segunda ronda de la Copa Intercontinental, la cual también es conocida como la “Copa África-Asia-Pacífico. En el cotejo que se disputó en Pretoria, los “Kabo Yellow” se impusieron con un doblete de Nuno Santos, mientras que el descuento de los saudí fue mediante un gol en contra del golero Ronwen Williams. Por su parte, Allende disputó los 90’ minutos del encuentro.

Allende espera al campeón de Conmebol o Concacaf

Tras consagrarse como campeón de la Copa África-Asia-Pacífico, el Mamelodi Sundowns de Marcelo Allende avanzó al penúltimo encuentro de la Copa Intercontinental, donde espera a un rival proveniente de las dos federaciones de fútbol americano: La Conmebol y la Concacaf.

Por el lado de Concacaf se encuentra la escuadra mexicana Toluca, quien el pasado 30 de mayo se consagró como campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf. Los Diablos Rojos superaron en la gran final a sus compatriotas, Tigres, tras igualar por la cuenta mínima para posteriormente vencer por 6-2 en la tanda de penales.

Mientras que en el otro espacio de la clasificatoria aún no hay un club designado, ya que se definirá el próximo 28 de noviembre en la final de la Copa Libertadores 2026. Hasta el momento hay cuatro candidatos a ser rivales del Mamelodi Sundowns en la semifinal de la Intercontinental: Flamengo, Fluminense, Palmeiras y Estudiantes de La Plata.

El ganador de la semifinal entre la escuadra sudafricana de Marcelo Allende y el representante del continente americano se enfrentará en la final de la Copa Intercontinental ante el París Saint Germain, actual monarca de la competición y bicampeón de la UEFA Champions League.