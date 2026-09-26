Inter Miami visita este domingo a Columbus Crew con la posibilidad de mantenerse a la par o superar a New England Revolution en la pelea por el segundo lugar de la Conferencia Este.

El Crew llega después de vencer 2-0 a CF Montréal y subir al puesto 13, aunque afrontará el partido sin Gonzalo Tapia, quien se encuentra con la selección chilena durante esta ventana internacional.

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Previa del partido Columbus Crew vs Inter Miami

Columbus tiene cada vez menos margen si quiere clasificar a los playoffs por cuarta temporada consecutiva.

El equipo de Laurent Courtois aparece siete puntos por debajo de la zona de postemporada y todavía tiene cuatro clubes por delante antes de alcanzar esa línea.

Una victoria este domingo le permitiría encadenar dos triunfos consecutivos en MLS por primera vez durante esta campaña.

También sería apenas su tercer triunfo liguero desde agosto, reflejo de la irregularidad que lo ha alejado de los puestos de clasificación.

El rendimiento como local tampoco ha entregado demasiadas garantías.

Columbus perdió tres de sus últimos cuatro partidos de MLS en casa y marcó como máximo un gol en cada una de esas derrotas.

Existe además un problema importante para cerrar los encuentros.

Durante 2026, el Crew dejó escapar la victoria en siete partidos de temporada regular después de marcar primero, perdiendo 19 puntos desde situaciones de ventaja.

El último resultado, sin embargo, dejó una señal positiva.

Columbus venció 2-0 a CF Montréal y consiguió una portería en cero gracias también a Patrick Schulte, quien respondió ante los dos remates que recibió.

Pronóstico Columbus Crew vs Inter Miami / © Imago

Inter Miami sigue bien ubicado en la clasificación, aunque su momento reciente es bastante menos convincente de lo que muestra la tabla.

El equipo pasó de perseguir a Nashville SC por el primer puesto de la Conferencia Este a quedar involucrado en una pelea mucho más cerrada por la ventaja de localía en la primera ronda de los playoffs.

Solo tres puntos separan actualmente a Miami del cuarto lugar, ocupado por Charlotte FC.

El equipo de Kily González acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar en MLS y en tres de ellos dejó escapar ventajas durante el segundo tiempo.

Aun así, los Herons mantienen una racha de cinco encuentros sin perder en el campeonato.

También tienen la posibilidad de conseguir su novena victoria como visitantes esta temporada, lo que superaría las ocho obtenidas fuera de casa durante 2025.

El historial reciente en Columbus favorece a Miami.

Inter ganó tres de sus últimos cuatro partidos como visitante ante el Crew y se impuso 1-0 en este mismo enfrentamiento hace un año.

El contexto de esta ocasión, eso sí, será muy distinto debido a la cantidad de jugadores ausentes por compromisos internacionales.

Rendimiento reciente

Columbus Crew, MLS:

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Columbus Crew, todas las competiciones:

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Inter Miami, MLS:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Columbus Crew vs Inter Miami / © Imago

Columbus seguirá sin Wessam Abou Ali, quien continúa recuperándose de una rotura del ligamento cruzado.

A eso se suman varias bajas por convocatorias internacionales.

Chase Adams, Nicholas Hagen, Steven Moreira, Cole Mrowka y Gonzalo Tapia estarán fuera con sus respectivas selecciones.

En el caso del chileno, su ausencia tiene explicación directa en esta ventana: Tapia fue convocado por Nicolás Córdova y por eso no estará disponible para el Crew frente a Miami.

Mohamed Farsi y Brais Méndez marcaron en la victoria sobre CF Montréal, mientras Patrick Schulte mantuvo su arco en cero.

Inter Miami también llegará muy condicionado.

Tadeo Allende está fuera por una lesión de rodilla, Israel Boatwright se recupera de una rotura del ligamento cruzado y Yannick Bright deberá cumplir suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Lionel Messi está con la selección argentina durante esta fecha FIFA.

También fueron convocados Alexander Shaw, Dayne St. Clair, Daniel Pinter, Loven’s Delinois, Matías Galarza, Rodrigo De Paul, Fricio Caicedo y Germán Berterame.

Eso obliga a Kily González a modificar considerablemente su formación habitual.

Messi y Luis Suárez marcaron en el último partido de Miami, mientras que el argentino continúa liderando la MLS tanto en goles como en asistencias, con 20 tantos y 13 pases de gol.

Posibles formaciones Columbus Crew vs Inter Miami

Columbus Crew:

Schulte; Farsi, Bailly, Zawadzki, Amundsen; Lennon, Gomes, Habroune, Méndez; Rodríguez, Martínez.

Entrenador: Laurent Courtois.

Inter Miami:

Ríos Novo; Mura, Micael, Falcón, Reguilón; Ayala, Casemiro, Morales; Plambeck, Luis Suárez, Silvetti.

Entrenador: Kily González.

Pronóstico Columbus Crew vs Inter Miami

Nuestro pronóstico: Columbus Crew 1-1 Inter Miami

Los dos equipos llegan con problemas importantes.

Columbus está lejos de los puestos de playoffs y ha perdido tres de sus últimos cuatro encuentros de MLS como local, mientras que Miami encadena cuatro partidos sin ganar.

Las convocatorias internacionales agregan otra dificultad.

El Crew pierde, entre otros, a Gonzalo Tapia, mientras que Inter Miami deberá afrontar el encuentro sin Messi, De Paul y varios futbolistas más convocados por sus selecciones.

La ausencia del argentino es especialmente relevante para un equipo que en las últimas semanas ha dependido demasiado de su capacidad para generar y resolver en ataque.

Columbus viene de reaccionar con una victoria 2-0 en Montreal, pero todavía no ha demostrado suficiente consistencia para aprovechar con claridad las bajas del rival.

Con ambos equipos disminuidos y atravesando momentos irregulares, el pronóstico apunta a un reparto de puntos.