Por primera vez en este siglo, Chile visita a Canadá para disputar un amistoso internacional este sábado en el BMO Field de Toronto.

La Roja de Nicolás Córdova llega en pleno proceso de renovación y con una convocatoria sin Alexis Sánchez, mientras que nombres como Lawrence Vigouroux, Gabriel Suazo, Vicente Pizarro, Darío Osorio, Lucas Cepeda y Gonzalo Tapia aparecen proyectados desde el inicio.

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Previa del partido Canadá vs Chile

Canadá vuelve a escena después de una histórica participación en el Mundial 2026, donde consiguió avanzar hasta los octavos de final.

El equipo de Jesse Marsch tendrá ahora tres amistosos antes de iniciar su próxima participación en la Nations League de Concacaf, torneo para el que ya está clasificado directamente a cuartos de final.

Los canadienses llegan después de perder dos de sus últimos tres encuentros internacionales, incluido el 3-0 ante Marruecos que puso término a su recorrido mundialista en octavos.

Aun así, jugar en casa ha sido una fortaleza.

Canadá apenas perdió uno de sus últimos ocho compromisos internacionales disputados en territorio canadiense, una caída 1-0 frente a Suiza durante la fase de grupos del Mundial.

En el BMO Field, específicamente, no pierde desde hace casi tres años, cuando Jamaica se impuso 3-2 por los cuartos de final de la Nations League.

El conjunto norteamericano también atraviesa una buena racha frente a selecciones sudamericanas y podría extender a cuatro partidos su invicto ante equipos de Conmebol.

Uno de esos antecedentes fue el triunfo 2-0 sobre Venezuela en un amistoso disputado en noviembre de 2025.

Pronóstico Canadá vs Chile / Imago

Para Chile, el escenario es muy diferente.

La Roja viene de quedar fuera de un tercer Mundial consecutivo y afronta estos amistosos como parte de una reconstrucción que intenta dejar atrás definitivamente el ciclo que llevó al país a ganar las Copas América de 2015 y 2016.

Nicolás Córdova encabeza ese proceso.

Bajo su conducción, Chile perdió solo uno de sus últimos seis encuentros internacionales y viene de vencer 2-1 a RD Congo en junio.

La Roja además convirtió en cinco partidos consecutivos y recibió como máximo un gol en cinco de sus últimos seis compromisos.

Otro antecedente favorable aparece ante selecciones de Concacaf: Chile no ha perdido frente a un equipo de esa confederación durante esta década y goleó 5-0 a Panamá en un amistoso disputado en 2023.

Durante 2026, cada vez que Chile logró marcar en el primer tiempo evitó la derrota, aunque eso solo ocurrió una vez: en la victoria 4-2 sobre Cabo Verde.

El duelo del sábado será el sexto enfrentamiento entre ambas selecciones.

Chile permanece invicto en los últimos tres cruces y además ganó 2-1 en su última visita a Canadá, en 1995, resultado que le permitió quedarse con la Canada Cup.

El antecedente más reciente es mucho más cercano: el empate 0-0 en la fase de grupos de la Copa América 2024, resultado que permitió a Canadá avanzar a la ronda eliminatoria.

Rendimiento reciente

La sección de forma reciente incluida en la nota base presenta datos cruzados con encuentros de clubes de la MLS que no corresponden a Canadá ni Chile, por lo que no es posible trasladarla de manera fiable al formato de resultados recientes.

Noticias de los equipos

Pronóstico Canadá vs Chile / Imago

Canadá afrontará el partido sin algunos nombres importantes.

Su capitán, Alphonso Davies, quien ya se perdió gran parte del Mundial por lesión, no estará disponible debido a que se encuentra tomando unas vacaciones de luna de miel postergadas.

Maxime Crépeau, arquero titular de Canadá durante el Mundial 2026, tampoco fue considerado por un asunto personal.

Derek Cornelius sufrió una lesión en la parte baja del cuerpo durante un entrenamiento y quedó descartado, mientras Jeevan Badwal arrastra una molestia en el isquiotibial.

Moïse Bombito, por su parte, continúa recuperándose de una operación en la tibia.

Jonathan David, máximo goleador histórico de Canadá, puede superar a Paul Stalteri en el quinto lugar de la lista de jugadores con más presencias si participa en los tres amistosos de esta ventana.

Richie Laryea también podría avanzar en el ranking histórico y superar a Milan Borjan si juega ante Chile.

En La Roja, la ausencia más llamativa es Alexis Sánchez.

El máximo goleador histórico de Chile, que actualmente juega en Canadá con CF Montréal, no fue convocado dentro del proceso de renovación generacional impulsado por Nicolás Córdova.

Cinco futbolistas chilenos buscarán además sumar su primer partido con la selección adulta durante esta ventana, entre ellos Leandro Hernández y Christian Bravo.

Benjamín Kuscevic conoce especialmente bien el BMO Field por jugar en Toronto dentro de la MLS.

Ben Brereton Díaz, en tanto, es el máximo goleador de los seleccionados por Córdova para esta ventana con 10 tantos internacionales y aparece proyectado como titular.

También hay varios nombres que han ido ganando espacio en este nuevo Chile.

Lawrence Vigouroux sería el arquero titular; Gabriel Suazo ocuparía el lateral izquierdo; Vicente Pizarro estaría en el mediocampo, mientras Darío Osorio, Lucas Cepeda y Gonzalo Tapia integrarían una ofensiva con mucha movilidad.

Posibles formaciones Canadá vs Chile

Canadá:

St. Clair; Sigur, Knight-Lebel, De Fougerolles, Laryea; Buchanan, Choinière, Eustáquio, Shaffelburg; Jonathan David, Larin.

Entrenador: Jesse Marsch.

Chile:

Lawrence Vigouroux; Faundez, Benjamín Kuscevic, Iván Román, Gabriel Suazo; Méndez, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Lucas Cepeda, Ben Brereton Díaz; Gonzalo Tapia.

Entrenador: Nicolás Córdova.

Pronóstico Canadá vs Chile

Nuestro pronóstico: Canadá 1-1 Chile

Canadá llega con el impulso de haber disputado un Mundial histórico, pero afrontará este amistoso sin varios nombres relevantes y todavía acomodándose después del desgaste del torneo.

Chile se encuentra en otra etapa.

La Roja está utilizando estos encuentros para acelerar una renovación generacional y la ausencia de Alexis Sánchez simboliza con claridad el cambio de ciclo que busca Nicolás Córdova.

La probable formación también apunta en esa dirección, con futbolistas como Vigouroux, Pizarro, Osorio, Cepeda y Tapia ocupando roles importantes.

Canadá conserva una base más experimentada y cuenta con la amenaza de Jonathan David, pero las bajas pueden reducir parte de su potencial.

Chile, en tanto, viene mostrando mayor estabilidad defensiva y ha conseguido marcar en cinco encuentros internacionales consecutivos.

La diferencia en el ranking FIFA favorece a Canadá, pero el momento de renovación de La Roja y su mezcla de jugadores jóvenes con algunos futbolistas consolidados puede permitirle competir de igual a igual en Toronto.

Por ese equilibrio, el pronóstico apunta a un empate 1-1 en el BMO Field.