La Selección chilena ya tiene fecha para su primer examen en la gira por Norteamérica. El equipo dirigido por Nicolás Córdova se medirá este sábado 26 de septiembre frente a Canadá en Toronto, en un amistoso internacional que servirá para sacar conclusiones de cara a los próximos desafíos del combinado nacional.

Será una prueba importante para La Roja, no solo por la categoría del rival, sino también porque enfrentará a una selección que viene de ser protagonista en el último Mundial y que, pese a algunas ausencias de peso, mantiene nombres de mucho cuidado, con Jonathan David como gran carta ofensiva.

¿Dónde ver EN VIVO Chile vs Canadá?

El partido entre Chile y Canadá se podrá seguir EN VIVO por Mega en televisión. En tanto, en streaming se podrá ver a través de la plataforma Mega GO.

Transmisión de Chile vs Canadá

  • TV en Chile: Mega
  • Cobertura online y minuto a minuto: Mega GO, plataformas de AlAireLibre.cl

¿A qué hora juega Chile vs Canadá?

El encuentro entre La Roja y Canadá se disputará este sábado 26 de septiembre a partir de las 20:00 horas de Chile.

Datos del partido

  • Partido: Canadá vs Chile
  • Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026
  • Hora: 20:00 horas de Chile
  • Estadio: BMO Field
  • Ciudad: Toronto, Ontario, Canadá

¿Cómo llega Chile al amistoso contra Canadá?

Chile afronta este compromiso en pleno proceso de trabajo bajo la conducción de Nicolás Córdova, quien sigue probando nombres y variantes para consolidar una base competitiva en el equipo nacional.

Dentro de los citados aparecen futbolistas con recorrido internacional y otros que buscan abrirse espacio, como Lawrence Vigouroux, Brayan Cortés, Paulo Díaz, Gabriel Suazo, Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez, Felipe Loyola, Darío Osorio, Lucas Cepeda y Ben Brereton.

Tras este duelo, la Roja continuará su gira enfrentando a Estados Unidos el 29 de septiembre y luego a México el 6 de octubre.

¿Cómo llega Canadá al partido con Chile?

Canadá llega a este amistoso luego de la recordada participación que tuvo en el Mundial 2026, torneo que organizó junto a Estados Unidos y México, y en el que llegó a octavos de final siendo eliminado por Marruecos.

El técnico Jesse Marsch dejó fuera de la convocatoria a dos nombres importantes como Alphonso Davies y Maxime Crépeau, pero el plantel igualmente presenta jerarquía. Su máxima figura será Jonathan David, nuevo delantero del Atlético de Madrid, quien encabeza una nómina con varios futbolistas de ligas europeas y de la MLS.

Luego del cruce con Chile, los canadienses se medirán ante Perú y Estados Unidos en esta misma ventana internacional.

Historial de Chile vs Canadá

Este será el quinto partido entre ambas selecciones.

El primer enfrentamiento fue en 1988, con triunfo canadiense por 1-0 en Toronto. Luego, en 1995, Chile se tomó revancha con una victoria por 2-1 en Edmonton, gracias a los goles de Esteban Valencia y Marcelo Salas.

Ese mismo año jugaron en suelo chileno y La Roja volvió a imponerse, esta vez por 2-0 en Concepción, con tantos de Sebastián Rozental y nuevamente del Matador Salas.

El último antecedente fue el más reciente y también el único por los puntos: el 0-0 en la Copa América 2024, partido marcado por la expulsión de Gabriel Suazo y que terminó sellando la eliminación chilena del torneo.

Posibles formaciones de Chile vs Canadá

Posible formación de Chile

Brayan Cortés; Francisco Salinas, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola; Darío Osorio, Marcelino Núñez, Lucas Cepeda; Ben Brereton.
DT: Nicolás Córdova.

Posible formación de Canadá

Dayne St. Clair; Richie Laryea, Derek Cornelius, Luc de Fougerolles, Niko Sigur; Stephen Eustáquio, Mathieu Choinière, Tajon Buchanan, Liam Millar; Jonathan David y Cyle Larin.
DT: Jesse Marsch.

Convocados de Chile para enfrentar a Canadá

Arqueros

  • Lawrence Vigouroux – Swansea City AFC
  • Brayan Cortés – Argentinos Juniors
  • Christian Bravo – Huachipato

Defensas

  • Francisco Salinas – Coquimbo Unido
  • Felipe Faúndez – O’Higgins
  • Jonathan Villagra – Colo-Colo
  • Benjamín Kuscevic – Toronto FC
  • Paulo Díaz – Atlanta United
  • Iván Román – Colo-Colo
  • Marcelo Morales – Universidad de Chile
  • Diego Ulloa – Colo-Colo
  • Gabriel Suazo – Sevilla FC

Volantes

  • César Pérez – Defensa y Justicia
  • Víctor Méndez – Colo-Colo
  • Rodrigo Echeverría – Club León
  • Matías Sepúlveda – Lanús
  • Felipe Loyola – Pisa
  • Vicente Pizarro – Rosario Central
  • Marcelino Núñez – Ipswich Town
  • Leandro Hernández – Colo-Colo
  • Agustín Arce – Universidad de Chile

Delanteros

  • Maximiliano Gutiérrez – Dinamo Moscú
  • Darío Osorio – Crystal Palace
  • Nils Reichmuth – FC Thun
  • Lucas Cepeda – Elche CF
  • Gonzalo Tapia – Columbus Crew
  • Ben Brereton – Sheffield United

Invitados

  • Thomas Coulombe – Espanyol
  • Jetzen López – Braga
  • Zidane Yáñez – Huntsville City FC