La Selección chilena ya tiene fecha para su primer examen en la gira por Norteamérica. El equipo dirigido por Nicolás Córdova se medirá este sábado 26 de septiembre frente a Canadá en Toronto, en un amistoso internacional que servirá para sacar conclusiones de cara a los próximos desafíos del combinado nacional.
Será una prueba importante para La Roja, no solo por la categoría del rival, sino también porque enfrentará a una selección que viene de ser protagonista en el último Mundial y que, pese a algunas ausencias de peso, mantiene nombres de mucho cuidado, con Jonathan David como gran carta ofensiva.
¿Dónde ver EN VIVO Chile vs Canadá?
El partido entre Chile y Canadá se podrá seguir EN VIVO por Mega en televisión. En tanto, en streaming se podrá ver a través de la plataforma Mega GO.
Transmisión de Chile vs Canadá
- TV en Chile: Mega
- Cobertura online y minuto a minuto: Mega GO, plataformas de AlAireLibre.cl
¿A qué hora juega Chile vs Canadá?
El encuentro entre La Roja y Canadá se disputará este sábado 26 de septiembre a partir de las 20:00 horas de Chile.
Datos del partido
- Partido: Canadá vs Chile
- Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026
- Hora: 20:00 horas de Chile
- Estadio: BMO Field
- Ciudad: Toronto, Ontario, Canadá
¿Cómo llega Chile al amistoso contra Canadá?
Chile afronta este compromiso en pleno proceso de trabajo bajo la conducción de Nicolás Córdova, quien sigue probando nombres y variantes para consolidar una base competitiva en el equipo nacional.
Dentro de los citados aparecen futbolistas con recorrido internacional y otros que buscan abrirse espacio, como Lawrence Vigouroux, Brayan Cortés, Paulo Díaz, Gabriel Suazo, Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez, Felipe Loyola, Darío Osorio, Lucas Cepeda y Ben Brereton.
Tras este duelo, la Roja continuará su gira enfrentando a Estados Unidos el 29 de septiembre y luego a México el 6 de octubre.
¿Cómo llega Canadá al partido con Chile?
Canadá llega a este amistoso luego de la recordada participación que tuvo en el Mundial 2026, torneo que organizó junto a Estados Unidos y México, y en el que llegó a octavos de final siendo eliminado por Marruecos.
El técnico Jesse Marsch dejó fuera de la convocatoria a dos nombres importantes como Alphonso Davies y Maxime Crépeau, pero el plantel igualmente presenta jerarquía. Su máxima figura será Jonathan David, nuevo delantero del Atlético de Madrid, quien encabeza una nómina con varios futbolistas de ligas europeas y de la MLS.
Luego del cruce con Chile, los canadienses se medirán ante Perú y Estados Unidos en esta misma ventana internacional.
Historial de Chile vs Canadá
Este será el quinto partido entre ambas selecciones.
El primer enfrentamiento fue en 1988, con triunfo canadiense por 1-0 en Toronto. Luego, en 1995, Chile se tomó revancha con una victoria por 2-1 en Edmonton, gracias a los goles de Esteban Valencia y Marcelo Salas.
Ese mismo año jugaron en suelo chileno y La Roja volvió a imponerse, esta vez por 2-0 en Concepción, con tantos de Sebastián Rozental y nuevamente del Matador Salas.
El último antecedente fue el más reciente y también el único por los puntos: el 0-0 en la Copa América 2024, partido marcado por la expulsión de Gabriel Suazo y que terminó sellando la eliminación chilena del torneo.
Posibles formaciones de Chile vs Canadá
Posible formación de Chile
Brayan Cortés; Francisco Salinas, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola; Darío Osorio, Marcelino Núñez, Lucas Cepeda; Ben Brereton.
DT: Nicolás Córdova.
Posible formación de Canadá
Dayne St. Clair; Richie Laryea, Derek Cornelius, Luc de Fougerolles, Niko Sigur; Stephen Eustáquio, Mathieu Choinière, Tajon Buchanan, Liam Millar; Jonathan David y Cyle Larin.
DT: Jesse Marsch.
Convocados de Chile para enfrentar a Canadá
Arqueros
- Lawrence Vigouroux – Swansea City AFC
- Brayan Cortés – Argentinos Juniors
- Christian Bravo – Huachipato
Defensas
- Francisco Salinas – Coquimbo Unido
- Felipe Faúndez – O’Higgins
- Jonathan Villagra – Colo-Colo
- Benjamín Kuscevic – Toronto FC
- Paulo Díaz – Atlanta United
- Iván Román – Colo-Colo
- Marcelo Morales – Universidad de Chile
- Diego Ulloa – Colo-Colo
- Gabriel Suazo – Sevilla FC
Volantes
- César Pérez – Defensa y Justicia
- Víctor Méndez – Colo-Colo
- Rodrigo Echeverría – Club León
- Matías Sepúlveda – Lanús
- Felipe Loyola – Pisa
- Vicente Pizarro – Rosario Central
- Marcelino Núñez – Ipswich Town
- Leandro Hernández – Colo-Colo
- Agustín Arce – Universidad de Chile
Delanteros
- Maximiliano Gutiérrez – Dinamo Moscú
- Darío Osorio – Crystal Palace
- Nils Reichmuth – FC Thun
- Lucas Cepeda – Elche CF
- Gonzalo Tapia – Columbus Crew
- Ben Brereton – Sheffield United
Invitados
- Thomas Coulombe – Espanyol
- Jetzen López – Braga
- Zidane Yáñez – Huntsville City FC