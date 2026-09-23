Datos Clave El plan: Gago y Córdova conversaron antes del Mundial 2026 sobre Marcelo Morales y los aspectos que debía mejorar para volver a estar en el radar de La Roja. El antecedente: El lateral llevaba dos años sin aparecer en la selección adulta y arrastraba una marginación del Preolímpico 2024 vinculada a su condición física. El resultado: Morales mejoró sus métricas, ganó continuidad en la U y volvió a ser convocado por Córdova.

El regreso de Marcelo Morales a las nóminas de la Selección Chilena no fue obra de la casualidad. Su convocatoria para la triple fecha de amistosos en Norteamérica comenzó a gestarse mucho antes de la publicación oficial de la lista, específicamente en una reunión reservada entre dos estrategas.

Según reveló ADN Deportes, Fernando Gago (DT de Universidad de Chile) y Nicolás Córdova (entrenador interino de La Roja) compartieron un almuerzo antes del inicio del Mundial 2026. En dicho encuentro, ambos alinearon visiones sobre el rol de los futbolistas y trazaron una hoja de ruta directa para el lateral izquierdo.

¿Por qué Marcelo Morales estuvo dos años fuera de La Roja?

El canterano de Universidad de Chile llevaba dos temporadas completas sin vestir la camiseta de la selección adulta. A esta prolongada ausencia se sumó un duro golpe: su marginación del Preolímpico 2024.

Nicolás Córdova, quien lideró aquel proceso, decidió dejarlo fuera de la nómina definitiva debido a que el jugador no cumplía con los parámetros de condición física y peso exigidos por el cuerpo técnico. Ese antecedente marcó un antes y un después en la carrera del defensor, alejándolo del nivel internacional y obligándolo a replantear su preparación.

¿Qué le pidió Nicolás Córdova a Fernando Gago por Marcelo Morales?

Durante el almuerzo, Gago expuso su filosofía basándose en su exitosa experiencia como seleccionado argentino, recalcando la importancia de representar al país. En ese contexto, Córdova puso el nombre de Morales sobre la mesa.

El técnico de Chile le detalló a su par azul qué aspectos específicos necesitaba que el lateral mejorara en el Centro Deportivo Azul. La solicitud central apuntó a una mejora radical en sus métricas físicas y a conseguir la continuidad suficiente para lograr sostener la intensidad durante los 90 minutos de juego, factores que lo mantenían fuera del radar de La Roja.

¿Qué cambió Marcelo Morales para volver a la Selección Chilena?

Tras la cita con Córdova, Fernando Gago asumió el desafío y sostuvo una reunión personal con Morales. El lateral entendió el mensaje y comenzó un trabajo especial que se tradujo en una evidente evolución futbolística, física y mental, logrando la regularidad exigida para adueñarse de la banda izquierda universitaria.

“Yo fui muy claro con él en el primer día que llegué. Yo me propuse y le propuse a él un desafío de que vuelva a estar convocado en una selección”, reconoció Gago públicamente, validando el esfuerzo de su dirigido para revertir el escenario adverso.

¿Cuándo juega Chile contra Canadá, Estados Unidos y México?

El fruto de este trabajo silencioso es la reaparición de Marcelo Morales en la gira de La Roja por Norteamérica, donde Córdova buscará ampliar el universo de jugadores para el próximo proceso. El calendario oficial de los amistosos es el siguiente: