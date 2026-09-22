Datos Clave DT: Felipe Salinas dirige a Wanderers Sub 20. Córdova: Salinas aseguró que nunca ha recibido un llamado del jefe de las selecciones juveniles. Logro: Wanderers Sub 20 ganó la Copa Libertadores y disputó la final Intercontinental ante Real Madrid.

El título continental de Santiago Wanderers no fue suficiente para generar un contacto que Felipe Salinas esperaba. El entrenador del equipo Sub 20 campeón de la Copa Libertadores reveló que nunca ha conversado directamente con Nicolás Córdova, actual jefe técnico de las selecciones juveniles masculinas de Chile.

La situación llamó la atención considerando la campaña internacional del cuadro porteño, que además obtuvo el derecho a disputar la Copa Intercontinental Sub 20 frente a Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. En una conversación con Todos Somos Técnicos, Salinas fue consultado precisamente por su relación con el encargado de los procesos juveniles de la Roja.

La respuesta fue categórica: no existe comunicación entre ambos. “La verdad, nunca he recibido un llamado de Nico. En ningún momento, no he tenido nunca un diálogo. No podría decir otra cosa, tampoco quiero mentir”, manifestó el estratego.

¿Qué dijo Salinas sobre la falta de contacto con Córdova?

Salinas reconoció que esperaba conversar con Córdova y comentó: “Esperé hablar con él, pero no hay interés de su parte”, lanzó el técnico.

Luego matizó su interpretación y planteó otra posibilidad: “O está muy ocupado con los procesos de selección. Pero yo no he tenido diálogo directo con él”. El entrenador porteño, eso sí, dejó claro que la falta de comunicación no fue impedimento para preparar al equipo que terminó representando a Chile en el máximo torneo continental de la categoría.

¿Quién gestionó la presencia de Wanderers ante Real Madrid?

Salinas también explicó que la disponibilidad de sus jugadores para la final ante el gigante español no pasó por una gestión personal con Córdova. “El club hizo una negociación internamente y ellos fueron respetuosos de no nominar a los jugadores que teníamos para la final de la Intercontinental. Si bien estaban en el proceso de la Primera B con una agenda muy fuerte antes de viajar, los liberaron”, explicó.

Salinas añadió que “fue gestión del club más que mía. Yo no tengo comunicación directa ni indirecta con Nicolás Córdova”.