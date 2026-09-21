Felipe Salinas, DT de Santiago Wanderers Sub 20, reveló una “trampa” de Real Madrid en la previa de la final de la Copa Intercontinental Sub 20, duelo que los Caturros perdieron por 3-1 en el estadio Santiago Bernabéu.

En conversación con el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el entrenador porteño aseguró que el elenco merengue buscó desgastar a sus jugadores con un extenso recorrido por el estadio antes del partido, además de apuntar contra el arbitraje del polaco Damian Sylwestrzak.

La “trampa” de Real Madrid a Santiago Wanderers antes de la Copa Intercontinental

Según relató Felipe Salinas, tras el reconocimiento de la cancha, los jugadores de Santiago Wanderers fueron llevados al museo del Real Madrid, donde estuvieron más de una hora caminando por el recinto, subiendo y bajando escaleras.

El DT caturro contó que incluso encaró al guía del recorrido: “¿Hasta cuándo nos tienes caminando? Esta… esta es muy vieja”, le dijo, pidiéndole que cortara el tour. Sin embargo, la respuesta siempre fue que faltaba poco.

“Fue muy complejo que llegáramos 10 puntos desde lo físico, que es lo que prioriza un poco este equipo”, lamentó el estratega del Decano.

Felipe Salinas también apuntó al árbitro polaco ante Real Madrid

Otro de los factores que mencionó Felipe Salinas fue la imposibilidad de comunicarse con el árbitro Damian Sylwestrzak, ya que, según el DT, el juez no hablaba inglés y se comunicaba en polaco o alemán con sus asistentes.

“No sabíamos qué mímica hacerle para que nos entendiera”, graficó el técnico de Wanderers.

No es el primero en el plantel caturro en quejarse por este tema: el capitán Lucas Avendaño ya había calificado como “vergonzoso” que les pusieran un árbitro con el que no podían comunicarse.

Salinas valoró de todas maneras la experiencia

Pese a las polémicas, Felipe Salinas valoró lo vivido por sus jugadores en el Santiago Bernabéu, y reconoció que al entrar al estadio a todo el plantel se le pusieron los pelos de gallina.

Eso sí, hizo autocrítica: “Pudimos haber competido de mejor manera atajando ciertos detalles que se nos pasaron”, cerró el DT porteño.