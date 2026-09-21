Datos Clave El interés: El conglomerado deportivo Grupo Red Bull ya solicitó información formal por el jugador. Los sondeos: Getafe de España y clubes de la Primera División de Alemania y Países Bajos también consultaron por su situación. La vitrina: El atacante destacó ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, consolidando su chapa de titular inamovible en La Roja Sub 20.

La dolorosa derrota de Santiago Wanderers ante el Real Madrid dejó algo más que el orgullo herido por una final que se escapó en el último suspiro. La expedición del Decano por el Santiago Bernabéu se transformó en una vitrina internacional inmejorable y la actuación de una de sus figuras no pasó inadvertida, provocando movimientos inmediatos en los departamentos de scouting europeos.

El movimiento, por ahora, se encuentra en una fase inicial. Si bien en Valparaíso todavía no existe una oferta formal sobre la mesa, los teléfonos ya comenzaron a sonar con consultas concretas por la situación contractual de la mayor promesa caturra.

¿Qué clubes europeos quieren fichar a Vicente Vargas?

El nombre de la figura porteña fue puesto en la órbita mundial por el periodista especializado en mercado de pases, Matteo Moretto. A través de sus plataformas, el comunicador señaló que el chileno mostró “cualidades excelentes” frente al Real Madrid y aseguró que ya existe interés real pensando en su futuro.

El acercamiento más concreto informado hasta el momento viene desde el Grupo Red Bull (propietarios del Leipzig alemán y el Salzburgo austríaco, entre otros), conglomerado que ya solicitó antecedentes y condiciones. A esa consulta formal se sumó el Getafe, equipo de La Liga española, además de otros clubes de Alemania y Países Bajos cuyos nombres se mantienen en reserva, pero que ya iniciaron sus respectivos sondeos.

Aunque la información todavía no habla de negociaciones cerradas, el matiz es clave: un jugador chileno acaba de disputar el partido con mayor exposición de su naciente carrera y automáticamente entró en las carpetas de seguimiento de la élite europea.

Vicente Vargas, extremo del Santiago Wanderers, ha demostrado unas cualidades excelentes contra el Real Madrid en la final Intercontinental sub-20 y ya hay interés por él de cara al futuro.



El grupo RedBull ya ha solicitado información, el Getafe, un club holandés y alemán han… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) September 21, 2026

¿Quién es la joya de Wanderers y cómo jugó ante el Madrid?

Vicente Agustín Vargas Navarro es el nombre que viene ganando espacio a pasos agigantados en la nueva generación del fútbol nacional. Nacido en Viña del Mar el 6 de enero de 2007, el delantero se formó íntegramente en la cantera caturra.

De pierna hábil derecha, su desequilibrio y capacidad para romper líneas lo llevaron a debutar profesionalmente el 12 de abril de 2026 ante San Luis por la Primera B. Su evolución fue meteórica: se coronó campeón de la Copa Libertadores Sub 20 y se consolidó como titular indiscutido en la Selección Chilena de la categoría.

La final frente al Real Madrid, sin embargo, elevó esa exposición a otro nivel. Pese a que Wanderers jugó gran parte del encuentro en inferioridad numérica, Vargas logró encontrar espacios, exhibió personalidad para asumir duelos individuales y puso a prueba constantemente al arquero Javi Navarro, destacando como la principal arma ofensiva de los chilenos en la capital española.

Para un joven de 19 años, sostener ese nivel de intensidad ante el monarca de la UEFA Youth League es el argumento definitivo que explica por qué Europa ya lo tiene en la mira.