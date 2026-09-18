Santiago Wanderers enfrentará a Real Madrid por la Copa Intercontinental 2026, duelo que disputará tras haberse ganado el derecho con el título de la Libertadores conseguido hace algunos meses.

Los Caturros enfrentarán a varias figuras del elenco merengue, algunos de ellos con minutos y citaciones en el primer equipo, por lo que tienen una experiencia invaluable. También tienen algunas bajas en la escuadra dueña de casa.

Las figuras más destacadas de Real Madrid contra Santiago Wanderers

La figura más preciada que tiene Real Madrid para el duelo contra Santiago Wanderers en la Copa Intercontinental 2026 es Joan Martínez. El defensa de 19 años tiene un valor de mercado de 5 millones de euros, según Transfermarkt.

Otro valor importante es Sergio Martínez, futbolista que compró el elenco merengue al Racing de Santander para sumar a La Fábrica (sus divisiones inferiores).

Daniel Yáñez tiene un color de 4 millones de euros y Jesús Fortea de 3 millones de la moneda europea.

Jorge Cestero es uno de los jugadores con más experiencia, ya que ha sido citado por José Mourinho para la Champions League, mientras que Javi Navarro fue figura en el título de la UEFA Youth League.

La estrella de Real Madrid que no juega contra Santiago Wanderers

Thiago Pitarch es la estrella que no estará en la Copa Intercontinental 2026 entre Real Madrid y Santiago Wanderers, jugador que fue convocado por José Mourinho para el primer equipo.

La adulta del merengue enfrentará el derby contra Atlético este domingo a las 11:15 horas.

¿Cuándo juegan Real Madrid vs Santiago Wanderers?

Real Madrid y Santiago Wanderers se miden por la Copa Intercontinental 2026 este sábado 19 de septiembre a las 07:30 horas de Chile.

Para ver el encuentro puedes sintonizar Disney + Premium, TNT Sports o HBO Max.