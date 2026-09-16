Datos Clave Partido histórico: Santiago Wanderers, campeón de la Libertadores Sub 20, enfrenta al Real Madrid, monarca de la UEFA Youth League, por el título intercontinental. Transmisión: TNT Sports Premium por televisión y HBO Max vía streaming. Horario: sábado 19 de septiembre, desde las 07:30 horas, en el Estadio Santiago Bernabéu.

Santiago Wanderers está a 90 minutos de conseguir otro logro inédito para su cantera. Después de conquistar por primera vez la Copa Libertadores Sub 20, el cuadro dirigido por Felipe Salinas enfrentará al Real Madrid por la Copa Intercontinental Sub 20 2026.

La definición será a partido único en el Santiago Bernabéu y enfrentará al campeón sudamericano con el ganador de la UEFA Youth League. Será, además, la primera edición del torneo que se dispute en Europa.

¿Qué canal transmite Santiago Wanderers vs Real Madrid EN VIVO?

El partido entre Santiago Wanderers y Real Madrid será transmitido en Chile por TNT Sports Premium.

TNT Sports confirmó la emisión de la final y llevará por televisión el histórico encuentro que disputará el equipo porteño en Madrid.

Partido: Santiago Wanderers vs Real Madrid.

Santiago Wanderers vs Real Madrid. TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Competencia: Copa Intercontinental Sub 20.

¿A qué hora juega Santiago Wanderers vs Real Madrid?

Santiago Wanderers vs Real Madrid se jugará este sábado 19 de septiembre desde las 07:30 horas.

El escenario será el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, donde los Caturros intentarán sumar la corona intercontinental a la Libertadores Sub 20 conquistada en marzo.

Fecha: sábado 19 de septiembre de 2026.

sábado 19 de septiembre de 2026. Hora: 07:30 horas de Chile.

07:30 horas de Chile. Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid.

Santiago Bernabéu, Madrid. Torneo: Copa Intercontinental Sub 20.

Copa Intercontinental Sub 20. Instancia: final, partido único.

¿Dónde ver Santiago Wanderers vs Real Madrid ONLINE por streaming?

La final también se podrá seguir ONLINE y EN VIVO a través de HBO Max.

La plataforma ofrecerá la señal de TNT Sports para seguir desde Chile la definición entre el campeón de la Libertadores Sub 20 y el ganador de la UEFA Youth League.

Streaming: HBO Max.

Formación de Santiago Wanderers vs Real Madrid

Las alineaciones oficiales se conocerán durante la previa, pero Santiago Wanderers tiene una base reconocible a partir del equipo que conquistó la Libertadores Sub 20.

Posible formación de Santiago Wanderers: Fabiano Avello; Cristopher Valenzuela, Benjamín Adasme, Taizo Bahamóndez; Amaro Silva, Cristóbal Villarroel, Sebastián Jaramillo; Lucas Avendaño, Cristóbal Ponce; Ignacio Flores y Christian Silva. DT: Felipe Salinas.

Posible formación de Real Madrid: Javi Navarro; Jesús Fortea, Joan Martínez, Diego Aguado, Álvaro Lezcano; Carlos Díez, Jorge Cestero, Diego Martínez; Alexis Ciria, Jacobo Ortega y Daniel Yáñez. DT: Álvaro López.

¿Quiénes son los árbitros de Santiago Wanderers vs Real Madrid?

La UEFA designó al polaco Damian Sylwestrzak como árbitro principal de la final en el Santiago Bernabéu. Todo el equipo arbitral será de Polonia.

Árbitro: Damian Sylwestrzak.

Damian Sylwestrzak. Asistente 1: Paweł Sokolnicki.

Paweł Sokolnicki. Asistente 2: Adam Karasewicz.

Adam Karasewicz. Cuarto árbitro: Damian Kos.

Damian Kos. VAR: Tomasz Kwiatkowski.

Tomasz Kwiatkowski. AVAR: Piotr Lasyk.

¿Cómo llega Santiago Wanderers a la final ante Real Madrid?

Santiago Wanderers consiguió el derecho a disputar esta Copa Intercontinental después de hacer historia en la Libertadores Sub 20 2026.

El equipo de Felipe Salinas derrotó a Flamengo en una dramática final disputada en Quito. Los brasileños se adelantaron con Alan Santos, pero Sebastián Vargas empató en el minuto 89 y llevó la definición a los penales.

Los Caturros marcaron sus cinco lanzamientos y terminaron imponiéndose 5-4 desde los doce pasos, convirtiéndose en el primer club chileno campeón de la Libertadores Sub 20.

Christian Silva, Vicente Vargas, Lucas Avendaño, Cristopher Valenzuela e Ignacio Flores marcaron para Wanderers en la definición, mientras João Víctor falló para Flamengo.

La preparación para Madrid incluyó además un amistoso frente a Colo Colo en el Estadio Monumental, que terminó 4-2 para los albos. Ignacio Flores y Vicente Vargas anotaron para el equipo porteño antes del viaje a España.

¿Cómo llega Real Madrid a la Copa Intercontinental Sub 20?

Real Madrid obtuvo su lugar en esta definición después de consagrarse campeón de la UEFA Youth League 2025-26.

El cuadro español enfrentó al Club Brugge en la final disputada en Lausana. Tras igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario, el conjunto madridista se impuso 4-2 en la definición por penales y conquistó por segunda vez el principal torneo juvenil de clubes de Europa.

Ahora tendrá además la ventaja de disputar el título en su propio estadio. La final ante Santiago Wanderers marcará la primera vez que la Copa Intercontinental Sub 20 se juega en territorio europeo, luego de ediciones disputadas anteriormente en Sudamérica.

¿Qué pasa si Santiago Wanderers y Real Madrid empatan?

La Copa Intercontinental Sub 20 se define en un solo partido de 90 minutos.

Existe un detalle importante en el reglamento: no habrá tiempo extra. Si Santiago Wanderers y Real Madrid terminan empatados después del tiempo reglamentario, el campeón se decidirá directamente mediante lanzamientos penales.

Es un escenario que ambos equipos conocen bien: Wanderers ganó la Libertadores Sub 20 por penales ante Flamengo y Real Madrid conquistó la Youth League de la misma manera frente al Club Brugge.