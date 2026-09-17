Datos Clave Ayuda de José Mourinho: Sacó a un jugador clave de la Sub 20 de Real Madrid para el primer equipo ¿Quién es?: Thiago Pitarch, jugador que estará en el derby adulto contra Atlético ¿Cuándo es el partido?: Santiago Wanderers visita a los Merengues este viernes 19 de septiembre a las 07:30 horas de Chile

José Mourinho le dio una “ayudita” a Santiago Wanderers para el duelo ante Real Madrid a disputarse este sábado por la Copa Intercontinental Sub 20, a la que los Caturros llegaron por ser campeones de la Copa Libertadores de la categoría.

Mou le “quitó” un jugador al elenco juvenil de los Merengues, ya que lo consideró para el compromiso del fin de semana del primer equipo, el que será nada menos que el derby contra Atlético en el Metropolitano.

¿Qué jugador le quitó Mourinho a la Sub 20 de Real Madrid contra Santiago Wanderers?

Se trata de Thiago Pitarch, volante español que participó en el título de la UEFA Youth League, pero que en esta ocasión estará ausente en Real Madrid frente a Santiago Wanderers en el estadio Santiago Bernabéu por la Copa Intercontinental Sub 20.

“Es un jugador de primer equipo y me gusta mucho“, señaló José Mourinho sobre Pitarch.

La ausencia de este futbolista es una ventaja para los Caturros, aunque hay futbolistas muy peligrosos también: Jorge Cestero, quien ya ha sido citado para la Champions League, Sergio Martinez, fichado para el elenco estelar, pero que está viendo minutos en juveniles y Javi Navarro, figura en la Youth League, entre otros jugadores.

¿Cuándo juegan Real Madrid vs Santiago Wanderers por la Copa Intercontinental Sub 20?

La Copa Intercontinental Sub 20 entre Real Madrid y Santiago Wanderers se llevará a cabo este viernes 19 de septiembre a las 07:30 horas de Chile en el estadio Santiago Bernabéu.

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