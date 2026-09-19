A Santiago Wanderers le toca jugar el partido que imaginó desde aquella noche en Quito. El equipo de Felipe Salinas pasó de celebrar una Libertadores juvenil inédita para el fútbol chileno a preparar una final contra el Real Madrid en uno de los estadios más reconocibles del planeta.

El desafío tendrá además un escenario especial. Esta será la primera edición de la Copa Intercontinental Sub 20 que se dispute en Europa, y el Santiago Bernabéu recibirá a los campeones juveniles de Sudamérica y Europa. El partido se juega a las 07:30 horas en Chile.

Santiago Wanderers vs Real Madrid, minuto a minuto

La previa de Santiago Wanderers vs Real Madrid

Wanderers llegó hasta Madrid después de escribir la página más importante del fútbol formativo del club. Los Caturros conquistaron la Copa Libertadores Sub 20 tras empatar 1-1 con Flamengo en la final y superar al cuadro brasileño 5-4 en los penales.

Aquella definición también resumió bastante bien el carácter del equipo. Flamengo abrió la cuenta a los 66 minutos y Wanderers parecía quedarse sin tiempo, pero Sebastián Vargas apareció a los 89′ para empatar. Después vino una tanda perfecta: Christian Silva, Vicente Vargas, Lucas Avendaño, Cristopher Valenzuela e Ignacio Flores convirtieron sus cinco remates.

El camino ya había tenido otras pruebas. Wanderers remontó ante Palmeiras para ganar 2-1 la semifinal y anteriormente había conseguido un 3-3 frente a Liga de Quito después de estar dos veces en desventaja por dos goles.

Ahora el salto es todavía mayor. Al frente tendrá al campeón europeo y, además, deberá jugar en Madrid.

Real Madrid tampoco llega con un equipo juvenil cualquiera. Álvaro López dispone de una convocatoria de 23 futbolistas para esta final y recuperó a varios jugadores que conquistaron la Youth League, entre ellos Javi Navarro, Fortea, Joan Martínez, Diego Aguado, Lezcano, Cestero, Carlos Díez, Yáñez y Alexis Ciria. El club incluso aplazó partidos de sus equipos de cantera para poder reunir a los jugadores elegibles.

¿Cómo llega Santiago Wanderers a la final con Real Madrid?

Wanderers llega como campeón invicto de una Libertadores Sub 20 en la que mostró una enorme capacidad para sobrevivir a partidos que parecían perdidos.

La final ante Flamengo fue el mejor ejemplo. Fabiano Avello sostuvo al equipo durante largos pasajes y, cuando los brasileños consiguieron ponerse arriba, los Caturros no se desordenaron. Sebastián Vargas encontró el 1-1 sobre el cierre y la definición desde los doce pasos terminó consagrando al conjunto de Valparaíso.

El equipo mantiene buena parte de aquella base. Benjamín Adasme, capitán del plantel, Fabiano Avello, Christian Silva, Ignacio Flores, Lucas Avendaño, Cristopher Valenzuela y Sebastián Vargas están entre los nombres que llegan a Madrid después de protagonizar la campaña continental.

Antes de viajar, Wanderers tuvo además un último ensayo ante Colo Colo en el Monumental. Los albos ganaron 4-2, mientras que Ignacio Flores y Vicente Vargas marcaron para el conjunto porteño.

¿Cómo llega Real Madrid a la Copa Intercontinental Sub 20?

El Real Madrid se ganó este lugar después de conquistar su segunda UEFA Youth League. En la final igualó 1-1 con Brujas y terminó imponiéndose 4-2 mediante lanzamientos penales, con Javi Navarro como una de las figuras de la definición.

La nueva temporada también comenzó bien para el Juvenil A. En su estreno en la Youth League 2026-27 derrotó 3-0 al Inter de Milán, con dos tantos de Daniel Yáñez y otro de Fran Santamaría.

Para enfrentar a Wanderers, Álvaro López podrá mezclar futbolistas del Juvenil A con jugadores que actualmente tienen presencia en otros equipos de la cantera madridista. La convocatoria incluye tres arqueros, ocho defensores, seis mediocampistas y seis atacantes.

Formaciones de Santiago Wanderers vs Real Madrid

Formación de Santiago Wanderers: Fabiano Avello; Silva, Valenzuela, Adasme y Dubó; Amaro Silva, Cristóbal Villarroel, Lucas Avendaño, Cristóbal Ponce; Ignacio Flores y Christian Silva y Vargas.

DT: Felipe Salinas.

Formación de Real Madrid: Javi Navarro; Fortea, Joan, Rivas, Aguado; Cestero, Sergio y Carlos Díez. Ciria, Yero y Yáñez.

DT: Álvaro López.

¿Quién es el árbitro de Santiago Wanderers vs Real Madrid?

El polaco Damian Sylwestrzak será el juez principal del encuentro.

Lo acompañarán Paweł Sokolnicki y Adam Karasewicz como asistentes, mientras que Damian Kos será el cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Tomasz Kwiatkowski y el AVAR será Piotr Lasyk.

¿Dónde ver Santiago Wanderers vs Real Madrid EN VIVO?

La final entre Santiago Wanderers y Real Madrid se podrá ver EN VIVO en Chile por TNT Sports Premium y vía streaming por HBO Max.

El encuentro se disputará este sábado 19 de septiembre en el Estadio Santiago Bernabéu, escenario de una final a partido único que enfrentará al campeón de Sudamérica con el campeón europeo.