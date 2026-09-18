Datos Clave La definición: Santiago Wanderers enfrentará al Real Madrid por la final de la Copa Intercontinental Sub 20. El partido: El compromiso está previsto para este sábado 19 de septiembre a las 7:30 horas de Chile. El gesto: En la previa del encuentro, el exjugador del club, Lucas Cepeda, envió un regalo al plantel.

Este sábado 19 de septiembre Santiago Wanderers jugará uno de los partidos más importantes de su historia. Los Caturros enfrentarán al Real Madrid en el mítico Estadio Santiago Bernabéu por la gran final de la Copa Intercontinental Sub 20.

En la antesala del crucial compromiso, el canterano del Decano y actual atacante del Elche de España, Lucas Cepeda, tuvo un sorpresivo gesto con el plantel que disputará la definición frente a los merengues.

El inesperado gesto de Lucas Cepeda con Santiago Wanderers

El plantel de Santiago Wanderers arribó esta semana a España, país donde Lucas Cepeda juega desde enero de este año. En ese contexto, el atacante decidió hacer un regalo especial al equipo que lo vio nacer futbolísticamente.

Cepeda le envió camisetas del Elche personalizadas con su nombre a todos los jugadores del Decano. Las indumentarias fueron entregadas por el histórico Moisés Villarroel.

El registro fue compartido por la cuenta oficial de la Copa Libertadores Sub 20, donde se ve a los jóvenes futbolistas agradecer y posar con las camisetas.

¿A qué hora juega Santiago Wanderers vs Real Madrid?

Santiago Wanderers y Real Madrid juegan este sábado 19 de septiembre a partir de las 07:30 horas de Chile. El partido se disputará en el mítico Estadio Santiago Bernabéu.

Fecha: sábado 19 de septiembre de 2026.

sábado 19 de septiembre de 2026. Hora: 07:30 horas de Chile.

07:30 horas de Chile. Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid, España

Santiago Bernabéu, Madrid, España Torneo: Copa Intercontinental Sub 20.

Copa Intercontinental Sub 20. Instancia: final, partido único.

¿Quién transmite Santiago Wanderers vs Real Madrid?

El compromiso entre Santiago Wanderers y Real Madrid será transmitido en exclusiva por TNT Sports Premium. Además, se podrá sintonizar en la plataforma de streaming de HBO Max.

Los caturros llegaron a esta instancia tras coronarse campeones de la Copa Libertadores Sub 20 este año luego de derrotar en los penales a Flamengo en un dramático partido. Por su parte, los merengues son los actuales monarcas de la UEFA Champions League Sub 20, competición en la que vencieron en la final al Club Brujas.