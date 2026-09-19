Datos Clave El escenario: Santiago Wanderers y Real Madrid definen al campeón de la Copa Intercontinental Sub 20 a partido único en el Estadio Santiago Bernabéu. El reglamento: La UEFA confirmó que, en caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios, el monarca se decidirá mediante una tanda de penales. Sin prórroga: El encuentro se rige bajo las normas del IFAB, estipulando que no habrá tiempo suplementario (alargue) bajo ningún escenario.

Santiago Wanderers vive la jornada más importante en la historia del fútbol joven chileno. El monarca de la Copa Libertadores Sub 20 desafía al poderoso Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en un hito inédito: es la primera vez que esta definición se disputa en territorio europeo.

Con un marco de público que proyecta la presencia de 3.000 hinchas porteños en las gradas, la expectación es total. Ante la envergadura del rival y la paridad que suelen ofrecer estas instancias definitivas, la organización ya tiene estipulado el protocolo exacto para coronar al monarca si ninguno de los equipos logra sacar ventaja en el tiempo regular.

¿Hay alargue en la final de la Copa Intercontinental Sub 20?

La respuesta oficial es no. Según reportó la UEFA y de acuerdo a las normativas del IFAB (International Football Association Board), el partido carece de tiempo suplementario.

Si Santiago Wanderers y Real Madrid terminan igualados al cabo de los 90 minutos reglamentarios, la final se definirá inmediatamente mediante lanzamientos penales.

El antecedente que ilusiona al Decano desde los doce pasos

Este formato de definición rápida sin pasar por el desgaste de una prórroga de 30 minutos le trae excelentes recuerdos al equipo dirigido por Felipe Salinas.

El camino de Santiago Wanderers hacia Madrid estuvo marcado justamente por su efectividad desde el punto penal. En la final de la Copa Libertadores Sub 20 disputada en Quito, el Decano logró llevar el partido ante Flamengo a esta instancia gracias a un agónico empate de Vicente Vargas en los minutos finales, para luego imponerse por 5-4 en la tanda desde los doce pasos.

Para este trascendental desafío, los porteños confían en el poderío ofensivo liderado por Christian Silva, elegido el Mejor Jugador de la pasada Libertadores tras consagrarse como máximo artillero con cuatro conquistas.