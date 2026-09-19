En un polémico encuentro disputado en el Estadio Santiago Bernabéu, Santiago Wanderers cayó 1-3 ante el Real Madrid por la final Intercontinental Sub 20, en un duelo que contó con tres expulsiones para la escuadra nacional. A pesar de la adversidad, la escuadra nacional representó con garra y orgullo al continente, y así lo agradeció el presidente de la Conmebol.

Alejandro Domínguez, mandamás del ente regulador del fútbol sudamericano, estuvo presente en el choque entre Caturros y Merengues por el trofeo intercontinental, y posterior a ser derrotados en los 90’ minutos se acercó a la escuadra chilena dando sus agradecimientos por el duelo disputado en el continente europeo. El presidente de la Conmebol tuvo palabras de consuelo para la mayoría del plantel wanderino, donde se destacan sus palabras ante el golero del decano.

La arenga de Domínguez a Santiago Wanderers

Posterior a la entrega de medallas de plata al plantel de los Caturros, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se acercó tanto a los jugadores de Santiago Wanderers como al cuerpo técnico de la escuadra chilena, donde agradeció la entrega del plantel chileno ante el Real Madrid y recalcó su orgullo por el partido disputado en el Santiago Bernabéu.

“Duele perder, pero se jugó muy bien. El fútbol siempre da revanchas. Vamos a levantarnos de esta, estoy muy orgulloso y agradecido de ustedes. Los chicos dieron todo, fueron dignos representantes, y tienen un futuro espectacular”, fueron las palabras que constantemente repitió el paraguayo al equipo de Santiago Wanderers en el terreno de juego de Madrid.

Además, Domínguez se acercó a la banca de suplentes para arengar a Fabiano Avello, golero de los Caturros quien fue una de las grandes figuras del equipo tras atajar un penal en el encuentro. El dirigente del fútbol continental le dio un abrazo y al igual que a sus compañeros le indicó que el fútbol da revanchas, pero también destacó su actuación en el partido, cuando le dijo “Jugaste muy bien. La actitud no la negociamos, así que felicidades”.