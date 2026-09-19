Santiago Wanderers estuvo muy cerca de convertir una final cuesta arriba en una hazaña inolvidable. Los Caturros cayeron por 3-1 ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu, pero obligaron al conjunto español a esperar hasta la última jugada para sentenciar el título.

El equipo de Felipe Salinas quedó con diez futbolistas a los 25 minutos por la expulsión de Dubó, recibió inmediatamente el 1-0 de Daniel Yáñez y aun así encontró el empate con Christian Silva al comenzar el segundo tiempo. Más tarde, Fran Santa María puso el 2-1 y, ya con Wanderers jugando con nueve, Roberto Martín marcó el tercero en el 90+9′.

El cierre tuvo de todo. Fabiano Avello le atajó un penal a Yáñez en el 90+5′, mantuvo viva la ilusión porteña y recién segundos antes del pitazo final Real Madrid consiguió ampliar la diferencia.

Los goles de Santiago Wanderers vs Real Madrid

El partido se quebró por primera vez a los 25 minutos.

Dubó cometió una infracción sobre Daniel Yáñez y el árbitro Damian Sylwestrzak mostró tarjeta roja directa al jugador de Wanderers.

Real Madrid aprovechó inmediatamente la superioridad numérica. A los 28′, Daniel Yáñez ejecutó un peligroso tiro libre y convirtió el 1-0 para el conjunto español.

Felipe Salinas tuvo que reorganizar rápidamente al equipo y a los 31′ hizo ingresar a Jaramillo por Flores. Pese al golpe, Wanderers llegó al descanso todavía en partido.

La reacción fue inmediata en el complemento.

A los 48 minutos, Christian Silva aprovechó un error de la defensa del Real Madrid, insistió en la jugada y definió para establecer el 1-1.

El empate cambió por completo el escenario. Wanderers comenzó a jugar con mayor confianza y a los 59′ estuvo muy cerca del segundo, cuando Silva tomó una pelota de volea y Javi Navarro respondió con lo justo.

Real Madrid recién pudo recuperar la ventaja a los 81 minutos. Fran Santa María, que había ingresado apenas un minuto antes, apareció para marcar el 2-1.

El tercero llegó cuando ya prácticamente no quedaba tiempo. A los 90+9′, Roberto Martín recibió la asistencia de Jesús Fortea y convirtió el 3-1 definitivo.

Wanderers hizo sufrir al Real Madrid pese a jugar con uno menos

La expulsión de Dubó parecía dejar el partido muy cuesta arriba, pero Santiago Wanderers respondió de una manera inesperada.

Con diez futbolistas, el cuadro de Valparaíso mantuvo el orden, consiguió sostener el 1-0 hasta el descanso y después salió a buscar el empate.

Lo encontró mediante Christian Silva y desde ese momento jugó sus mejores minutos.

A los 64′, Salinas sorprendió sacando al goleador para darle entrada a Denilson San Martín, una modificación que renovó el ataque porteño.

El ingreso le dio mayor velocidad a Wanderers, que durante varios pasajes de la segunda parte consiguió incomodar seriamente al conjunto español pese a la inferioridad numérica.

Santiago Wanderers terminó con nueve jugadores

La situación se hizo todavía más difícil en el tramo final.

Cristopher Valenzuela recibió tarjeta amarilla a los 85 minutos y dos minutos más tarde volvió a ser amonestado, por lo que dejó a Wanderers con apenas nueve futbolistas.

A partir de ahí, Real Madrid intentó liquidar el encuentro, pero encontró una última resistencia en Fabiano Avello.

En el 90+1′ hubo una primera acción de penal revisada por el VAR que finalmente fue anulada.

Poco después, Sebastián Vargas cometió una infracción sobre Fran Santa María dentro del área y esta vez el penal sí fue sancionado.

Goles de Santiago Wanderers vs Real Madrid

0-1 | 28′: Daniel Yáñez (Real Madrid).

1-1 | 48′: Christian Silva (Santiago Wanderers).

1-2 | 81′: Fran Santa María (Real Madrid).

1-3 | 90+9′: Roberto Martín (Real Madrid).

Expulsiones y penal atajado en Santiago Wanderers vs Real Madrid

22′: amarillas para Amaro Silva y Alexis Ciria.

amarillas para Amaro Silva y Alexis Ciria. 25′: roja directa para Dubó.

roja directa para Dubó. 31′: Jaramillo ingresó por Flores.

Jaramillo ingresó por Flores. 64′: Denilson San Martín reemplazó a Christian Silva.

Denilson San Martín reemplazó a Christian Silva. 85′: primera amarilla para Cristopher Valenzuela.

primera amarilla para Cristopher Valenzuela. 87′: segunda amarilla y expulsión para Valenzuela.

segunda amarilla y expulsión para Valenzuela. 90+1′: el VAR anuló un penal que había sido señalado para Real Madrid.

el VAR anuló un penal que había sido señalado para Real Madrid. 90+3′: Sebastián Vargas cometió penal sobre Fran Santa María y recibió amarilla.

Sebastián Vargas cometió penal sobre Fran Santa María y recibió amarilla. 90+5′: Fabiano Avello le atajó el penal a Daniel Yáñez.

Fabiano Avello le atajó el penal a Daniel Yáñez. 90+9′: Roberto Martín marcó el 3-1 definitivo tras asistencia de Jesús Fortea.

Minuto a Minuto Santiago Wanderers vs Real Madrid