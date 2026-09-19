Datos Clave Reclamo: Lucas Aveldaño aseguró que las expulsiones condicionaron a Santiago Wanderers ante Real Madrid. Arbitraje: El capitán cuestionó el criterio del juez polaco Damian Sylwestrzak y las dificultades para comunicarse con él. Autocrítica: Fabiano Avello reconoció que el equipo no logró manejar de la mejor forma la ansiedad de la final.

El pitazo final en el Santiago Bernabéu no terminó con la tensión para Santiago Wanderers. Tras caer ante Real Madrid en la definición de la Copa Intercontinental Sub 20, el capitán Lucas Aveldaño exteriorizó su molestia por el arbitraje de Damian Sylwestrzak y aseguró que las tres expulsiones condicionaron al equipo porteño.

El volante incluso calificó como “vergonzosa” la dificultad para comunicarse con el juez polaco, aunque evitó responsabilizar exclusivamente al arbitraje por la derrota.

¿Qué dijo Aveldaño sobre el arbitraje?

Lucas Aveldaño sostuvo que Santiago Wanderers fue perjudicado por el criterio arbitral y que las expulsiones terminaron alterando el desarrollo de la final.

“Me molesta lo de los árbitros, no me gusta poner excusas, pero en el sentido de que sea un polaco, que no podamos comunicarnos con ellos, es vergonzoso para mí eso. Pero bueno, no me gustan las excusas, totalmente agradecido con la gente que nos vino a apoyar, con la gente que está en Chile, que no pudo venir y nos está apoyando igual”.

El capitán profundizó sus reparos: “Los fouls más mínimos se los cobraban, a nosotros no. Las expulsiones nos condicionaron todo, pero no es excusa, ellos juegan bien. Y nada, a seguir trabajando en Chile. Se notó. Incluso con uno menos les competimos, tratamos de jugar de igual a igual, pero así es el fútbol”.

La autocrítica de Fabiano Avello

Fabiano Avello coincidió en que las expulsiones pesaron, pero también reconoció que Wanderers no supo controlar la ansiedad que provocó el escenario.

“Un sabor amargo, la verdad, porque quizás con el equipo completo hubiésemos dado un partido más de exhibición. Fue un partido de mucha lucha de nuestra parte, que no supimos majear bien las ansías de nuestra parte, pero es parte de, porque es una ocasión única”.

El arquero también reveló cómo preparó el penal que le contuvo a Daniel Yáñez: “Primero, me frustré, me enojé porque ya nos habían cobrado muchas cosas en contra. Después, mi mentalidad fue: ‘lo atajo y me hago famoso o nos vamos de boleta’, pero menos mal, gracias a Dios y al trabajo del profe Fernando, que estuvimos estudiando anoche, se dio la oportunidad. Orienté al delantero y funcionó, salió todo bien”.

Pese a la frustración, ambos jugadores terminaron mirando hacia adelante: Wanderers volverá a Chile con la misión de trasladar lo vivido en Madrid a su próximo gran objetivo, la lucha por el ascenso