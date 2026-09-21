Datos Clave La gran “final”: Cobreloa y Santiago Wanderers se enfrentarán en Calama en un duelo donde el ganador se quedará con el primer lugar exclusivo de la tabla. El factor descanso: El partido entre loínos y caturros debió ser reprogramado por el reciente viaje de los porteños a España para disputar la final de la Copa Intercontinental Sub 20. La lucha por no caer: Unión San Felipe disputará dos partidos atrasados que le podrían permitir alejarse definitivamente del colista Rangers y asegurar su permanencia.

El campeonato de la Primera B 2026 entró en su recta final y la tensión está al máximo. Mientras la mayoría de los equipos miran de reojo la calculadora, hay tres compromisos pendientes que paralizarán el torneo de Ascenso, ya que sus resultados tendrán un impacto directo y sísmico tanto en la lucha por el título como en el drama del descenso.

La atención se dividirá en dos frentes diametralmente opuestos: la urgencia de arrancar del fondo y una verdadera final adelantada en el norte del país.

¿Por qué Cobreloa y Santiago Wanderers juegan una verdadera final?

El partido que acapara todas las miradas se disputará en el estadio Zorros del Desierto. Cobreloa recibirá a Santiago Wanderers en un choque donde ambos dependen de sí mismos para dar un paso gigantesco hacia la Primera División.

La relevancia de este encuentro es tal que Mario Salas, actual director técnico de los loínos, evalúa dosificar y utilizar un equipo alternativo en su duelo previo de Copa Chile ante Coquimbo Unido, priorizando absolutamente el desgaste de sus figuras para el choque liguero ante los porteños.

¿Cómo está la tabla de posiciones y qué necesitan los equipos?

Actualmente, Santiago Wanderers lidera la clasificación general con 44 puntos en 24 partidos jugados, ocupando de momento el único cupo de ascenso directo a la Primera División 2027. Cobreloa lo acecha muy de cerca en la segunda ubicación (zona de Liguilla) con 42 unidades, por lo que un triunfo naranja en Calama los dejaría como líderes exclusivos. Atentos a este resultado estarán en San Luis, quienes marchan en la tercera plaza con 41 puntos y también mantienen chances intactas.

En el fondo del abismo, la situación es crítica y los duelos pendientes son un salvavidas. Unión San Felipe marcha en el decimoquinto lugar con 22 puntos y apenas 23 partidos disputados. El “Uní-Uní” enfrenta a Deportes Copiapó (que lucha por entrar a la Liguilla con 31 puntos) y a San Luis. Si los aconcagüinos logran sumar en estos compromisos, se alejarán definitivamente de Rangers de Talca, actual colista absoluto con 18 unidades en 25 partidos, quien estaría descendiendo de forma automática a la Segunda División 2027.

¿Cuándo y a qué hora se juegan los partidos pendientes de la Primera B?

La organización ya definió la agenda para que todos los clubes queden con la misma cantidad de partidos disputados: