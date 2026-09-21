Datos Clave El rechazo: El jugador sumó minutos con las juveniles de Chile, pero desestimó jugar el Sudamericano porque quería esperar el llamado de Argentina. El hito: Anotó su primer gol en el profesionalismo en la victoria de Vélez Sarsfield sobre Tigre, convirtiéndose en el segundo jugador más joven en marcar en la historia del club. Los elogios: Guillermo Barros Schelotto, su director técnico, alabó su madurez asegurando que pese a sus 17 años juega como si tuviera 100 partidos en el profesionalismo.

El fútbol sudamericano siempre ofrece historias de jóvenes talentos disputados por distintas federaciones. En el último tiempo, la Selección Chilena intentó asegurar a una de las mayores promesas del fútbol argentino, pero el desenlace no fue el esperado para La Roja.

Hoy, esa misma joya que se negó a cruzar la cordillera de forma definitiva, vive un presente de ensueño: acaba de marcar su primer gol oficial en la Primera División de Argentina, batiendo marcas históricas y deslumbrando a su cuerpo técnico.

¿Quién es la joya que rechazó a Chile para jugar por Argentina?

El protagonista es Juan Cruz Policella, un veloz extremo categoría 2009 nacido en Ramos Mejía. Sus raíces chilenas provienen de su abuela paterna, lo que motivó a La Roja a moverse rápido para asegurar su talento.

El plan inicial funcionaba a la perfección. En 2023, Policella disputó tres amistosos con la Sub 15 de Chile (anotándole un gol a Paraguay) y al año siguiente fue citado por Nicolás Córdova para jugar con la Sub 16. Sin embargo, todo cambió cuando llegó el momento de disputar torneos oficiales. El atacante declinó acudir al Sudamericano con Chile argumentando en su momento que no estaba “bien anímicamente”.

Su padre, Sebastián Policella, transparentó más tarde el verdadero motivo de su decisión: “Él es argentino, tuvo la oportunidad de estar en Chile… Lo que él dice es que quiere intentar jugar para Argentina”. La oportunidad finalmente llegó: Diego Placente lo convocó para Argentina Sub 17 y Policella terminó marcando tres goles en el Sudamericano, donde la Albiceleste se coronó subcampeona.

Su primer gol en Vélez Sarsfield y el récord histórico

A sus 17 años, Policella acaba de coronar su meteórico ascenso. En su tercer partido en el estadio José Amalfitani, el delantero convirtió su primer gol profesional para sellar el 2-1 parcial en el triunfo de Vélez Sarsfield sobre Tigre. El joven conectó un potente derechazo en el corazón del área tras un centro raso de Joaquín García, dejando sin opciones al arquero rival.

El tanto no solo sirvió para la victoria, sino que lo metió en los libros dorados del “Fortín”. Policella se convirtió en el segundo futbolista más joven en marcar con la camiseta de Vélez, superando a Gianluca Prestianni y quedando únicamente por detrás de Maximiliano Romero.

El “pibe de las rabonas” que deslumbró a Barros Schelotto

En su camino al profesionalismo, el extremo se hizo conocido en las inferiores como el “pibe de las rabonas”. Sobre este llamativo recurso, el propio jugador explicó que lo aprendió de su padre y confesó tener facilidad para ejecutarlo. Ariel Zárate, quien fue su DT en la Octava División, reveló el particular motivo de esta técnica: “Me dijo que se le hace más cómodo así que pegándole de zurda”.

Su atrevimiento y madurez tienen maravillado a su actual técnico, Guillermo Barros Schelotto. Tras su debut goleador, el estratega no escatimó en elogios para la figura que tiene contrato profesional asegurado hasta fines de 2027. “Policella jugó muy bien otra vez y demuestra que a pesar de los 17 años y los tres partidos en primera, juega como un hombre”, indicó el “Mellizo”.

“No notas que juega un juvenil o alguien que no tiene experiencia… Parecen profesionales de 100 partidos”, sentenció el entrenador sobre la promesa que La Roja no pudo retener.