Chile perdió por 2-0 con Perú en el fútbol masculino de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 y puso en jaque sus opciones de clasificar a las semifinales de la competición.

La Roja quedó con obligaciones para el último duelo ante Colombia. El rival será complejo, pero además la situación en el grupo es límite, ya que están todos igualados con tres puntos.

Los goles de Chile vs Perú en los Juegos Suramericanos

Ambos goles de Perú contra Chile se produjeron en momentos claves del partido, en el final del primer tiempo y el inicio del segundo: Mart Cari (45+3′) y José Mellán (55′) fueron los autores de los tantos bicolores.

El nivel de La Roja no fue bueno y jamás controló el compromiso. Los peruanos pasaron por encima y merecieron el triunfo.

Las opciones de Chile en la última fecha

Chile está empatado en todo con Colombia (tres puntos y diferencia de gol +1), menos en los goles anotados: La Roja tiene cuatro con su goleada a Panamá y tiene superioridad en ese aspecto, por lo que un empate le sirve en la última fecha.

El triunfo le puede acercar al primer lugar de grupo, con la idea de enfrentar al segundo de la otra zona en semifinales.

¿Cuándo juega Chile vs Colombia por los Juegos Suramericanos?

Chile enfrenta a Colombia este domingo 20 de septiembre a las 10:00 horas de nuestro país, compromiso en el que se define el paso a las semifinales.

Para ver este compromiso debes sintonizar TVN.